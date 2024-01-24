Глава УЕФА хочет смягчить бан молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты»

Теги сборная России U-17 сборная России U-21 УЕФА Сборная России по футболу сборная России U-19 Политика Александер Чеферин сборная России U-20 Футбол

УЕФА пока не планирует допускать Россию на международные турниры.

Александер Чеферин в интервью The Telegraph заявил, что запрет останется в силе на уровне основной футбольной команды до тех пор, пока конфликт с Украиной не разрешится.

При этом он отметил, что хочет смягчить ограничения для молодежных команд в надежде не допустить того, чтобы «российским детям промывали мозги, внушая им ненависть к Западу», а также чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты».

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований весной 2022 года.

В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские команды U17, но уже в октябре отменил свое решение

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104 комментария
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Ответ Алешка Терминатор
А зачем ненависть к западу как-то искусственно внушать? Запад так себя ведёт, что негативное отношение к нему - естественная реакция каждого нормального россиянина.
А какая естественная реакция у « нормального Россиянина» к Китаю?
Которые не строят в РФ заводы как это делали Европейцы?
Которые платят за наши ресурсы в разы меньше европейцев.
Которые арендуют нашу территорию, и делают с ней что хотят, в то время как своим гражданам валежник подобрать опасно.
+127
-59
+68
Ответ Монарх_777
А какая естественная реакция у « нормального Россиянина» к Китаю? Которые не строят в РФ заводы как это делали Европейцы? Которые платят за наши ресурсы в разы меньше европейцев. Которые арендуют нашу территорию, и делают с ней что хотят, в то время как своим гражданам валежник подобрать опасно.
У вас методичка старая, обновите у куратора
+104
-65
+39
А зачем ненависть к западу как-то искусственно внушать? Запад так себя ведёт, что негативное отношение к нему - естественная реакция каждого нормального россиянина.
+145
-108
+37
Уже поздно, все всё поняли, даже дети.
+69
-34
+35
Да вы что? Значит взрослых можно травить за то, что они не совершали, но дети это другое?
+24
-7
+17
"Не надо ненавидеть запад. Всего то - ввели порядка 20000 санкций. Но вы про это забудьте..."
+28
-12
+16
Ответ Монарх_777
Комментарий скрыт
Вы кроме подмены понятий в комментариях ничего не умеете писать? Россия готова сотрудничать со всеми на РАВНЫХ правах, в том числе и в спорте. Не было бы отстранения - всё было бы нормально. А спорт вне политики, как нам орут на каждом шагу из "цивилизованного мира"
+27
-12
+15
— Какой культурный нашелся! А когда ты там у себя на бензоколонке бензин ослиной мочой разбавлял — не был паршивым.
— То бензин, а то — дети. (с)
+18
-5
+13
Запад настолько офонарел, что подобные отступления никто всерьез не воспримет. Мантра что мы не народ, а власть наказываем, исключительно для сои
+20
-8
+12
Ответ Монарх_777
Сообщение написал с айфона или с гугловского андроида?
Я езжу каждый день из загородного дома на работу мимо китайского завода по дороге, которую заодно с дорогой построили китайцы
+17
-6
+11
Ответ Алешка Терминатор
А зачем ненависть к западу как-то искусственно внушать? Запад так себя ведёт, что негативное отношение к нему - естественная реакция каждого нормального россиянина.
Власти внушают про плохой запад, а своих детей отправляют учится на запад
И при взгляде со стороны Россия не будет белой и пушистой, даже если отложить в сторону войну с Украиной
+21
-10
+11
Шаг в правильном направлении, дети не виноваты
+13
-2
+11
Ответ Алешка Терминатор
А зачем ненависть к западу как-то искусственно внушать? Запад так себя ведёт, что негативное отношение к нему - естественная реакция каждого нормального россиянина.
Если у вас негативное отношение к западу, зачем вы стремитесь вновь соревноваться с этим западом? Создайте турнир с такими же «гордыми» странами и соревнуйтесь…
+30
-21
+9
Ответ Омар
Комментарий скрыт
Младенцы
+9
0
+9
Ответ Алешка Терминатор
А зачем ненависть к западу как-то искусственно внушать? Запад так себя ведёт, что негативное отношение к нему - естественная реакция каждого нормального россиянина.
Во-первых: не "россиянин", а Русский.
Во-вторых: ты сам определяешь критерии по которым можно определить кто "нормальный", а кто нет? И, собственно, на каком основании?
В-третьих: держи жирную минусяру.

З.Ы. Ни Украина, ни Запад никакие для меня не враги.
Война - плохо.
Мир - прекрасно.
+18
-13
+5
Ответ Спотти Фай
"Не надо ненавидеть запад. Всего то - ввели порядка 20000 санкций. Но вы про это забудьте..."
Санкции только на пользу, так что радуйтесь
+15
-10
+5
Ответ Паук, вощем-та!
Во-первых: не "россиянин", а Русский. Во-вторых: ты сам определяешь критерии по которым можно определить кто "нормальный", а кто нет? И, собственно, на каком основании? В-третьих: держи жирную минусяру. З.Ы. Ни Украина, ни Запад никакие для меня не враги. Война - плохо. Мир - прекрасно.
А вот ты для Украины враг и плевать им, что там для тебя плохо, а что прекрасно.
+8
-3
+5
Сначала смягчит ограничения, а потом под давлением снова отменит свое решение
+7
-3
+4
Ответ Монарх_777
Завод Москвич? Где прикручивают колеса к машине, называя это сборкой?
И ценник на 2 умножают
+9
-5
+4
Ответ Спотти Фай
"Не надо ненавидеть запад. Всего то - ввели порядка 20000 санкций. Но вы про это забудьте..."
санкции же хорошо, по телевизору сказали)
+9
-5
+4
Если не хотят промывки мозгов и внушения ненависти, о каком смягчении может идти речь? Отменяйте все наложенные ограничения и прекратите любые выпады в сторону сборных. Или речь идёт не о недопустимости "промывки мозгов" а в корректировке её курса в противоположную сторону (типа это мы хорошие, а ваша страна плохая)?
+4
-1
+3
2 года уже как наказывают простое население РФ.
+3
0
+3
Ответ Jlaw
Да вы что? Значит взрослых можно травить за то, что они не совершали, но дети это другое?
Видимо на западе дети не в ответе за родителей. В России как мы видим в ответе
+7
-4
+3
Ну так уже пыталось УЕФА куда-то российскую молодёжку допустить. Такой вой поднялся, что сразу пошли на попятную.
+3
0
+3
Ответ Артём Сергеев
и много заводов китайцы построили чтобы это выгодно было для нас? Тот же упомянутый москвич китаиский по сути не нужен за такую цену.
Это настолько глупо, что даже не смешно, ведь западные компании строили заводы исключительно ради нашей выгоды)
+7
-4
+3
Правильно. Это ведь только у западной пропаганды есть право промывать мозги через свои СМИ своим жителям и внушать ненависть к РФ)
+13
-10
+3
Ответ Спотти Фай
Вы кроме подмены понятий в комментариях ничего не умеете писать? Россия готова сотрудничать со всеми на РАВНЫХ правах, в том числе и в спорте. Не было бы отстранения - всё было бы нормально. А спорт вне политики, как нам орут на каждом шагу из "цивилизованного мира"
Что за сказку про белого бычка я сейчас прочитал? Не из той ли оперы, что инфляция 3%?
+8
-5
+3
Ответ krkich
Комментарий удален модератором
Конечно. От того, что ты написал «конечно, заминусят», рука не дрогнет минуснуть такую чушь)
+2
0
+2
Какая может быть ненависть? Недавно Бельгия перечислила доходы от российских активов в пользу ВСУ. Остальные страны Европы также поддерживают Украину. Только факты.
+3
-1
+2
Ответ Blut Haos
Насколько часов "твоё решение"? Пока "хозяева" не проснулись?
Хозяина скоро сменит республиканец )
+5
-3
+2
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