Глава УЕФА хочет смягчить бан молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты»
УЕФА пока не планирует допускать Россию на международные турниры.
Александер Чеферин в интервью The Telegraph заявил, что запрет останется в силе на уровне основной футбольной команды до тех пор, пока конфликт с Украиной не разрешится.
При этом он отметил, что хочет смягчить ограничения для молодежных команд в надежде не допустить того, чтобы «российским детям промывали мозги, внушая им ненависть к Западу», а также чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты».
Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований весной 2022 года.
В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские команды U17, но уже в октябре отменил свое решение.
Которые не строят в РФ заводы как это делали Европейцы?
Которые платят за наши ресурсы в разы меньше европейцев.
Которые арендуют нашу территорию, и делают с ней что хотят, в то время как своим гражданам валежник подобрать опасно.
— То бензин, а то — дети. (с)
И при взгляде со стороны Россия не будет белой и пушистой, даже если отложить в сторону войну с Украиной
Во-вторых: ты сам определяешь критерии по которым можно определить кто "нормальный", а кто нет? И, собственно, на каком основании?
В-третьих: держи жирную минусяру.
З.Ы. Ни Украина, ни Запад никакие для меня не враги.
Война - плохо.
Мир - прекрасно.