Глава УЕФА хочет смягчить бан молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты»

УЕФА пока не планирует допускать Россию на международные турниры.

в интервью The Telegraph заявил, что запрет останется в силе на уровне основной футбольной команды до тех пор, пока конфликт с Украиной не разрешится.

При этом он отметил, что хочет смягчить ограничения для молодежных команд в надежде не допустить того, чтобы «российским детям промывали мозги, внушая им ненависть к Западу», а также чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты».

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований весной 2022 года.

В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские команды U17, но уже в октябре отменил свое решение.