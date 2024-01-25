«Барса» 3-й год подряд не сыграет в финале Кубка Испании
«Барселона» вылетела из Кубка Испании.
Команда тренера Хави уступила «Атлетику» в 1/4 финала – 2:4 после дополнительного времени.
«Барса», таким образом, 3-й год подряд не сыграет в финале Кубка Испании.
В 2021 году каталонцы стали обладателем трофея, обыграв «Атлетик» в финале со счетом 4:0.
Чапи вчера: мы не выиграем ла лигу, об этом можно забыть, судьи подсуживают Реалу.
Чапи сегодня: позорно вылетает из кубка испании
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Ну и промахи Ямаля при выходах один на один сказались.
Атлетик заслуженно прошел дальше, поздравления команде Вальверде.
Физика у них просто на невероятном уровне !
Атлетик победил по делу, братья Уильямс - огонь!
Ещё работать и работать. Заматереет молодёжь и Барселона будет сильнее. А, здоровая конкуренция это полезно для всех.
показывает, понятно короче все с ними, что в чемпионате подсуживают что здесь, ну Атлетик молодцы, показали кто здесь хозяин
0:4 Реал
2:4 Жирона
1:4 Реал
2:4 Атлетик