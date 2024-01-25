«Барса» 3-й год подряд не сыграет в финале Кубка Испании

«Барселона» вылетела из Кубка Испании.

Команда тренера уступила « » в 1/4 финала – 2:4 после дополнительного времени.

«Барса», таким образом, 3-й год подряд не сыграет в финале Кубка Испании.

В 2021 году каталонцы стали обладателем трофея, обыграв «Атлетик» в финале со счетом 4:0.