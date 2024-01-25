«Барса» 3-й год подряд не сыграет в финале Кубка Испании

Теги Барселона Атлетик Хави Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Барселона» вылетела из Кубка Испании.

Команда тренера Хави уступила «Атлетику» в 1/4 финала – 2:4 после дополнительного времени.

«Барса», таким образом, 3-й год подряд не сыграет в финале Кубка Испании.

В 2021 году каталонцы стали обладателем трофея, обыграв «Атлетик» в финале со счетом 4:0.

Материалы по теме

147 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чапи позавчера: мы в силах взять три трофея, я твердо в этом уверен.

Чапи вчера: мы не выиграем ла лигу, об этом можно забыть, судьи подсуживают Реалу.

Чапи сегодня: позорно вылетает из кубка испании

🤡🤣🤡🤣🤡🤣
+69
-16
+53
Чапи пора на выход. Леву выпускает потому что авторитета нет в команде и боится как будто не выпустить. Фелиш играл прошлый матч лучше, он сидит. Роке зачем купили? Чтобы сидел походу. Зато своего дружка роберто выпустил и тот привез сразу же. Команда трусов, катали вату и получили по делу
+47
-9
+38
Явно судейка был заряжен лапортычем, но молодцы Атлетик, что обыграли негрейровцев
+40
-14
+26
Главное чтобы Хави не уволили, нужно ввойти в его положение, вместо того чтобы готовится к игре Барсы, он занимался более важным делом обсуждал игру Реала с Альмерией
+20
-4
+16
После такого отличного первого тайма, когда смогли перевернуть тайм и выйти вперед, во втором тайме просто взяли и начали играть вторым номером, за что и были наказаны…
Ну и промахи Ямаля при выходах один на один сказались.

Атлетик заслуженно прошел дальше, поздравления команде Вальверде.
Физика у них просто на невероятном уровне !
+20
-4
+16
Ответ Рамин Халики
Чапи пора на выход. Леву выпускает потому что авторитета нет в команде и боится как будто не выпустить. Фелиш играл прошлый матч лучше, он сидит. Роке зачем купили? Чтобы сидел походу. Зато своего дружка роберто выпустил и тот привез сразу же. Команда трусов, катали вату и получили по делу
Как только пришёл Роке он вспомнил, что есть Гиу
+12
-1
+11
Барса старалась как могла но по лицу судьи сразу было видно, что в полуфинал они не пройдут. Тащат Реал.
+26
-15
+11
Сохранили сил на финал ЛЧ
+13
-2
+11
Лапорта: Из-за судейства в матче Реал - Альмерия, Барса не смогла сконцентрироваться на кубке Испании против Атлетика.
+12
-3
+9
Задачу-минимум Хави не выполнил. Ждем задачу-максимум
+11
-3
+8
Хаве: Воздух был слишком воздушным, газон слишком травяной, луна слишком яркая. И вообще, вы видели судейство в матче Реал - Альмерия?
+13
-7
+6
Ямаль очень понравился, да не забил в простых ситуациях, но ему только 16. Левандовски поставил полено и забил, реакция пока ещё есть. Не понятно почему не играет Роке? Заплатили кучу бабла и не выпускать даже в кубке... Странно
Атлетик победил по делу, братья Уильямс - огонь!
+6
0
+6
4 гол очень красиво положил Уильямс.
+6
0
+6
Барселона превращается в Осасуну
+7
-2
+5
Заговор. Заговор, говорю вам. Нельзя закрывать глаза. Нельзя молчать. Игроки Атлетика после матча вон как улыбались. Понятно, что проплачено все. При честном судействе у Барсы должно быть в этом сезоне минимум два кубка испании.
+7
-2
+5
4:2😂😂 ; 4:2😩😭
+10
-5
+5
7-29 по ударам, какой же мастер-класс от Хави! Продлить гения!
+7
-2
+5
Вроде, не хочется смеяться и кидаться желчью, как это делали фанаты Барсы во время мадридского дерби. Но, с такой игрой своей любимой команды стоит быть быть гораздо скромнее в сторону других.
Ещё работать и работать. Заматереет молодёжь и Барселона будет сильнее. А, здоровая конкуренция это полезно для всех.
+6
-2
+4
Ответ xQcoW
Явно судейка был заряжен лапортычем, но молодцы Атлетик, что обыграли негрейровцев
Да и не говори, судья тянул как мог, включил последние 20 минут матча и свистит в одну сторону, железобетоную карточку вторую не ю
показывает, понятно короче все с ними, что в чемпионате подсуживают что здесь, ну Атлетик молодцы, показали кто здесь хозяин
+5
-2
+3
Мне кажется вылет из кубка пойдёт на пользу Барсе.Больше времени у Хави и Лапорты останется на разбор матчей Реала.
+4
-1
+3
Унижением Барсы доволен.
+10
-7
+3
Реал начал тренд по забиванию в ворота фк мема по 4 гола.
0:4 Реал
2:4 Жирона
1:4 Реал
2:4 Атлетик
+7
-4
+3
Кажись, в новом сезоне у Барсы будет новый тренер. Самый реальный шанс зацепить какой то трофей только что сгорел.
+5
-2
+3
Кубок Памперса никуда не уйдет от великой Барсы;)
+5
-2
+3
Ответ Badbala8
Лапорта: Из-за судейства в матче Реал - Альмерия, Барса не смогла сконцентрироваться на кубке Испании против Атлетика.
То же самое скажет, когда вылетят от Наполи
+3
-1
+2
На пути к величию, ну так Чапи говорил
+3
-1
+2
Ответ сларк
Чапи позавчера: мы в силах взять три трофея, я твердо в этом уверен. Чапи вчера: мы не выиграем ла лигу, об этом можно забыть, судьи подсуживают Реалу. Чапи сегодня: позорно вылетает из кубка испании 🤡🤣🤡🤣🤡🤣
Больше слов - меньше дела))
+3
-1
+2
Ответ U
Барса старалась как могла но по лицу судьи сразу было видно, что в полуфинал они не пройдут. Тащат Реал.
Харош
+5
-3
+2
Я рад! Пора Барсе забыть о старых достижениях и перестать о них говорить. После каждого неудачного матча слышать о ДНК Барселоны ну уж очень смешно
+3
-1
+2
Как только каталонские нытики открывают рот, как тут же следует унижение;)
+7
-5
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий