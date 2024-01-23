Australian Open. 1/4 финала. Медведев сыграет с Хуркачем, Алькарас – со Зверевым

Теги Australian Open результаты ATP Теннис

Даниил Медведев поборется с Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 28 января 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
24 января, 05.30
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
24 января, 12.45
Онлайн матча

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24 комментария
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За первую встречу Медведева и Зверева в пятисетовом формате Шлема, после того нетфликсовского сериала должно быть взрывоопасно)
+19
-2
+17
за полуфинал Медведев-Зверев, хотя маловероятно, конечно.
+9
-1
+8
Ответ Ан Кот
в Медведе не сомневаюсь, а вот за Зверя немного тревожно)
А в какую сторону нет сомнений в Медведеве?
Матч будет днем и, судя по тенденции, Медведь будет сильно анфорсить, если что-то основательно в себе за эти пару дней не поправил. Тем более играет против Хуркача, с которым у него не очень ладится игра.
+6
-1
+5
Ответ armmaster
Алькарас не нравится! За Сашу и Данила!
Как говорится нравится не нравится 🤣
+5
-1
+4
Тоже хочу, чтобы Шура с Медведевым уже наконец-то сыграли на ТБШ.
+6
-3
+3
Алькарас не нравится! За Сашу и Данила!
+11
-9
+2
Ответ Hardy
за полуфинал Медведев-Зверев, хотя маловероятно, конечно.
Не хочу такой полуфинал потому что в финале потом интриги будет ноль
+3
-1
+2
Ответ armmaster
Алькарас не нравится! За Сашу и Данила!
и тот, и другой вылетят завтра, как пробки))
+3
-1
+2
За Хуркача как-то пока не получается болеть после того как он подвёл Игу на United Cup, так что пофиг. Ну и естественно за Алькараса, против абьюзера и садиста Зверева.
+3
-1
+2
Кстати как так вышло что Саша и Даня до сих ни разу не играли друг против друга на Шлемах?Это дичь какая-то..Как так?
+2
0
+2
Как по мне так в обоих матчах 50 на 50.Ну блин хочется всё-таки хотя бы один раз увидеть Даню с Сашей в матче на Шлеме друг против друга
+3
-1
+2
Самое неприятное, что Дане с самую жарищу играть, он ее плохо переносит( но верить будем!
+1
0
+1
Кто бы мог подумать, что завтра к 9-ти часам, Калинская может остаться единственным представителем России на АО, кто бы сказал до начала турнира- не поверил бы. Но надеюсь Даня все преодолеет трудности и мы увидим полуфинал Медведев-Алькарас
+1
0
+1
Ответ Stas Salesov
За первую встречу Медведева и Зверева в пятисетовом формате Шлема, после того нетфликсовского сериала должно быть взрывоопасно)
Плюсанула)
+2
-1
+1
в Медведе не сомневаюсь, а вот за Зверя немного тревожно)
+4
-3
+1
Александру Звереву удачи и выйти в полуфинал!
+11
-10
+1
Ответ LeNok
Кстати как так вышло что Саша и Даня до сих ни разу не играли друг против друга на Шлемах?Это дичь какая-то..Как так?
Разные половины, травмы и разок Циципас
+1
0
+1
Алькарас Джокович в финале конечно вывеска принципиальная, подающий большое будущее "падаван" главного вамоса и его академии, к наследнику отношения имеющей только по прописке, против очередного рекорда серба и разговоров Срджана о величии за сливовицей.
Все таки отставание в два шлема и 200 недель лучше чем в целых 3 и более 2-х сотен недель намберванства)).
Каким боком тут стонущий в финале Зверев должен оказаться неизвестно, лучше уж Медведев.
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Кум Дани сегодня проиграл Синнеру Пусть ему завтра улыбнётся удача и придёт успех.
+1
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0
Ответ as009595@icloud.com
Не хочу такой полуфинал потому что в финале потом интриги будет ноль
какие уж тут интриги, когда чемпион известен
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