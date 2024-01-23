Australian Open. 1/4 финала. Медведев сыграет с Хуркачем, Алькарас – со Зверевым
Даниил Медведев поборется с Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open.
Мельбурн, Австралия
14 – 28 января 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 24 января, 05.30
- Дата проведения
- 24 января, 12.45
Матч будет днем и, судя по тенденции, Медведь будет сильно анфорсить, если что-то основательно в себе за эти пару дней не поправил. Тем более играет против Хуркача, с которым у него не очень ладится игра.
Все таки отставание в два шлема и 200 недель лучше чем в целых 3 и более 2-х сотен недель намберванства)).
Каким боком тут стонущий в финале Зверев должен оказаться неизвестно, лучше уж Медведев.