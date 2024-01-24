5 представителям состава Канады на МЧМ-2018 приказано сдаться полиции для предъявления обвинений в сексуальном насилии

Теги происшествия НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира по хоккею Федерация хоккея Канады Хоккей

Пяти членам молодежной сборной Канады по хоккею приказано сдаться полиции.

Пятерым представителям молодежной сборной Канады состава на МЧМ-2018 было приказано сдаться полиции Лондона, чтобы им были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.

Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, Онтарио.

Игрокам, которым еще не предъявлены обвинения, дали время, чтобы явиться в управление полиции Лондона.

Ранее сообщалось, что женщина отказалась от иска против хоккеистов, которых обвиняла в домогательствах. Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались.

Истица попросила присудить ей в общей сложности 3,55 миллиона долларов, в том числе 2 млн «за прошлый и будущий материальный ущерб», 1 млн в качестве штрафа, 300 тысяч долларов «за боль и страдания» и еще 50 тысяч долларов «за психический и эмоциональный стресс».

Ранее вратарь Картер Харт («Филадельфия») и нападающий Диллон Дюбе («Калгари») покинули расположение своих клубов. Хоккеисты присутствовали в составе Канады на МЧМ-2018, которая выиграла тот турнир.

59 комментариев
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Ждём усиления в КХЛ)
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Всмоминается анекдот.

12 англичан насилуют немку, она кричит - найн, найн. Трое англичан отошли
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Ответ Montenegro Serbian
Комментарий скрыт
причём тут Англия?
Это канадский Лондон, который в Онтарио находится
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Ответ Болельщик Биатлона
причём тут Англия? Это канадский Лондон, который в Онтарио находится
Лондон ещё канадский. Вообще полный сюр.
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Ответ Nikolay Kozlov
Лондон ещё канадский. Вообще полный сюр.
Вот ээээтооо сюр
Прикинь, Бристоль - это не только магазин с алкашкой, но и город в Англии
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Ответ Montenegro Serbian
Комментарий скрыт
А так никто и не подумал, потому что подавляющее большинство всё-таки читать умеют и прочли: Лондон, Онтарио — то есть Канада.
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«Омерзительная пятерка» ))
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Отличная была вечеринка 🍾
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Амбри-Пиотта уже объявила, что Форментон возвращается в Канаду по личным причинам
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Великолепная пятёрка и вратарь
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Ответ Филипп Петров
Ждём усиления в КХЛ)
Как понимаю это у них преступление частного обвинения, то есть баблом обойдутся, не предъявляя уголовного обвинения
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Ответ Болельщик Биатлона
причём тут Англия? Это канадский Лондон, который в Онтарио находится
Понял. Лоханулся я. Бывает)
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Ответ yurovch1984
Знаем, видали, такие насилия. Сама запала, попросила чтобы во все дыры проработали, через пять лет вдруг осознало это чудище, это было насилие! Потом правда протрезвела, иск забрала, но карьеру попортила нормальным ребятам:)
Конечно, кто врет мы знать не можем, а вот, что ты там видал и знаешь звучит очень влажно) Разве что в компании друзей в бане с дамой по вызову. Первая мысль, что тут такая же ситуация
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Ответ Nikolay Kozlov
Лондон ещё канадский. Вообще полный сюр.
Интересная у тебя логика: канадцы в Канаде совершили проступок/преступление и это тебя повергло в шок?! Это сюр какой-то!🤦‍♂️
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Ответ yurovch1984
Знаем, видали, такие насилия. Сама запала, попросила чтобы во все дыры проработали, через пять лет вдруг осознало это чудище, это было насилие! Потом правда протрезвела, иск забрала, но карьеру попортила нормальным ребятам:)
специально подождала, когда чуваки подпишут контракты и начнут зарабатывать много денег :)
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Ответ yurovch1984
Несколько это сколько? Шесть? Заява когда была кинута от девственницы?
Two investigations, that conducted by the London police and the third-party law firm Henein Hutchison operating under direction of Hockey Canada, were launched a day after the alleged occurrence of the sexual assault.

Через день после случившегося.
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Ответ yurovch1984
Ребята, 6-ть лет прошло и вдруг "девушка" поняла, что она вовсе не "девушка", а бесплатная давалка? И выкатила многомиллионные иски? Ну серьёзно?
несколько лет уже длится судебное разбирательство, более того, уже и с элементами мирового соглашения
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Ответ PolarBear
На Кубке Давоса недавно он неплохо выделялся
Хорошо хоть не Дэвиса 😂
+1
0
+1
Ответ PolarBear
На Кубке Давоса недавно он неплохо выделялся
точнее Кубке Шпенглера в Давосе
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+1
Ответ Максим Никитин
Амбри-Пиотта уже объявила, что Форментон возвращается в Канаду по личным причинам
На Кубке Давоса недавно он неплохо выделялся
+2
-1
+1
Харт, Дюбе, Форментон,кто ещё двое?
+3
-2
+1
Ответ LOsP06GH
Ну да наворотили ребятишки делов! Слабенькая всё таки лига НХЛ, если не могут спустя 6 лет защитить своих игроков от предъяв какой то там проститутки!
Если не дай бог, в такую ситуацию попадет твоя дочь, также будешь голосить? Или «это другое»?
+2
-1
+1
Ответ nikitosdaipoltos
типо Красное и Белое
В Бристоль друзья!

https://www.youtube.com/watch?v=gkEkaNfFgpE&ab_channel=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82
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Ответ Фёдор Кузнецов
Харт, Дюбе, Форментон,кто ещё двое?
Комтуа/Батерсон/Маклауд
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Ответ Orion_17
а что Бристоль - это магазин? Во дела, век живи, век учись
типо Красное и Белое
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Кто эти пятеро?
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Ответ Ярик01
несколько лет уже длится судебное разбирательство, более того, уже и с элементами мирового соглашения
Несколько это сколько? Шесть? Заява когда была кинута от девственницы?
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Россияне удивляются, ведь в России это невозможно представить
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Ответ Rikishi
>Игрокам, которым еще не предъявлены обвинения, дали время, чтобы явиться в управление полиции Лондона то есть и Макару тоже. Сначала Ничушкин чего-то там, теперь еще и он. Вечно в Колорадо какая-то фигня творится)
Мне кажется что там формулировка кривая. Должны явиться те пятеро, а не предъявлены обвинения потому что как раз не появились в участке.

В любом случае Макар - такой домашний задрот хоккейный. Не думаю что он там при делах.
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Ответ Ярик01
Макар лучше всех играл, может и не участвовал, соблюдая режим )
А может участвовал лучше всех 😂
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