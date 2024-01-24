5 представителям состава Канады на МЧМ-2018 приказано сдаться полиции для предъявления обвинений в сексуальном насилии

Пяти членам молодежной сборной Канады по хоккею приказано сдаться полиции.

Пятерым представителям молодежной сборной Канады состава на МЧМ-2018 было приказано сдаться полиции Лондона, чтобы им были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.

Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, Онтарио.

Игрокам, которым еще не предъявлены обвинения, дали время, чтобы явиться в управление полиции Лондона.

Ранее сообщалось, что женщина отказалась от иска против хоккеистов, которых обвиняла в домогательствах. Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались.

Истица попросила присудить ей в общей сложности 3,55 миллиона долларов, в том числе 2 млн «за прошлый и будущий материальный ущерб», 1 млн в качестве штрафа, 300 тысяч долларов «за боль и страдания» и еще 50 тысяч долларов «за психический и эмоциональный стресс».

Ранее вратарь Картер Харт («Филадельфия») и нападающий Диллон Дюбе («Калгари») покинули расположение своих клубов. Хоккеисты присутствовали в составе Канады на МЧМ-2018, которая выиграла тот турнир.