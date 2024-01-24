5 представителям состава Канады на МЧМ-2018 приказано сдаться полиции для предъявления обвинений в сексуальном насилии
Пяти членам молодежной сборной Канады по хоккею приказано сдаться полиции.
Пятерым представителям молодежной сборной Канады состава на МЧМ-2018 было приказано сдаться полиции Лондона, чтобы им были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.
Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, Онтарио.
Игрокам, которым еще не предъявлены обвинения, дали время, чтобы явиться в управление полиции Лондона.
Ранее сообщалось, что женщина отказалась от иска против хоккеистов, которых обвиняла в домогательствах. Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались.
Истица попросила присудить ей в общей сложности 3,55 миллиона долларов, в том числе 2 млн «за прошлый и будущий материальный ущерб», 1 млн в качестве штрафа, 300 тысяч долларов «за боль и страдания» и еще 50 тысяч долларов «за психический и эмоциональный стресс».
Ранее вратарь Картер Харт («Филадельфия») и нападающий Диллон Дюбе («Калгари») покинули расположение своих клубов. Хоккеисты присутствовали в составе Канады на МЧМ-2018, которая выиграла тот турнир.
12 англичан насилуют немку, она кричит - найн, найн. Трое англичан отошли
Это канадский Лондон, который в Онтарио находится
Прикинь, Бристоль - это не только магазин с алкашкой, но и город в Англии
Через день после случившегося.
https://www.youtube.com/watch?v=gkEkaNfFgpE&ab_channel=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82
В любом случае Макар - такой домашний задрот хоккейный. Не думаю что он там при делах.