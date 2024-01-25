Журналист и друг Роналду Агирре: «Криштиану – лучший в истории. Месси стыдится награды The Best. За Роналду в саудовскую лигу поехали лучшие, за Лео в МЛС – только его друзья»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами The Best Футбол

Журналист и друг Криштиану Роналду ответил хейтерам португальца.

«Как поживаете, дети? Небольшое послание для всех тех, кто говорит, что Криштиану пора на пенсию и все кончено, ему уже 39 лет.

Криштиану всегда делает разницу. Неважно, в какой лиге он играет, какой у него тренер или какая у него команда. Он делает разницу. Он лучший бомбардир в истории футбола. Знаете, что это значит? Ему скоро 39 лет, а он все еще держит рот на замке.

Ему не нужно окружать себя друзьями. Где бы он ни был, он добивается успеха, потому что живет ради футбола. Он думает о футболе 24 часа в сутки. Он лучший игрок в истории.

Есть и другие, которые получают The Best. За то, что ничего не делали, просто выиграли французскую лигу и Кубок американской лиги.

Знаете, что из этого вышло? Месси стыдится себя и не выложил ни одного видео в соцсети. Он не гордится тем, что получил эту награду. Пожалуйста, не защищайте его больше.

И наконец, дети, знаете, в чем разница? Когда Криштиану перешел в саудовскую лигу, лучшие игроки перешли в саудовскую лигу. Когда Месси перешел в американскую лигу, к нему перешли только его друзья.

Хватит уже, обсуждать нечего», – сказал журналист El Chiringuito и друг Роналду Эду Агирре.

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48 комментариев
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"Месси стыдится награды The Best."
Не сохну по аргентинцу, но стыдится, пфф... Зато Роналду, надеюсь, очень гордится Globe Soccer Awards, организатором которой является его же агент)
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Они поехали не за Роналду, а за деньгами
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Ну то, что Месси не афиширует и как говорит этот господин стыдится своей последней премии,, это показывает его с положительной стороны вообще-то. А вот то, что Роналду, выигравший столько за свою карьеру, гордится напоказ премией лучшего игрока Ближнего Востока, то вот это уже создаёт вопросы.
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+20
У Месси хотя бы есть друзья)
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+14
Как же полыхает у Кристи и его окружения после ЧМ.
Угарно наблюдать.. А ведь уже больше года прошло и всё никак не утихнет )))
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к каким детям обращается этот поехавший
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0
+4
Лучший ближневосточный игрок огрызнулся на лучшего игрока мира посредством другана🤣
+4
-1
+3
за Месси поехали его друзья, а в Саудовскю Аравию поехали за деньгами.
+8
-5
+3
Ответ Dexter Morgan
А ведь он прав. Даже ближе к концу карьеры Роналду вызов самому себе бросил. А Месси что? Даже сейчас своих тянет за собой.
8зм и 6зб
+4
-1
+3
Не знал, что у нашего криштиану есть друзья кроме Бадра
+9
-6
+3
Какие они жалкие, СR7 и этот тип.
+2
0
+2
А какую разницу делает Роналду в СА?
+2
0
+2
Ответ VERBLYUD
Я вот хочу понять, про каких лучших игроков мира в СА он говорит?) Лучшие игроки - это вечно травмированный Неймар и Бензема, который мечтает поскорее свалить оттуда?)
24 января|Sports.ru
13:49 Бензема о желании покинуть «Аль-Иттихад»: «Неправда. СМИ уже не знают, что придумать»
+2
0
+2
аль насра с приходом Рональду - 0 трофеев
Майами с приходом Месси - 1 трофей
Рональду всегда делает разницу!?
🤡 высшей категории)))
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Вот это набросил
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"Роналду настолько крут, что за ним даже Фьюри с Усиком поехали и дело совсем не в деньгах!" - добавил журналист.
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Опять пошли в дело попытки на пустом месте примазаться к Месси. Аравийских спортсменов стоит сравнивать с себе подобными. Когда Роналду доберётся до рекордов Хамдалла или Ас-Сахлави, тогда его можно будет воспринимать серьёзнее.
Год спустя, может быть, он стал лучшим бомбардиром чемпионата? - нет
Чемпионом или обладателем кубка? - снова мимо
+2
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«Ему скоро 39 лет, а он все еще держит рот на заике» когда это Криш так делал? Он каждый свой чих освещает в соцсетях. Как раз Лео держит рот на замке и не радуется спорному Best
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Неужели он не понимает, что такими словами - только вызывает больше хейта в сторону Криша?🤦🏻‍♂️
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Друг хороший, даже отличный. В остальном, по всей видимости #######
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Журналист и друг...))
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оставьте двух старперов в покое, пусть играют в свое удовольствие
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Все по делу сказал
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Забыл указать что типа лучшие за бабосиками в Аравию прилетели, многим из них такие в Европе и не снились) у Рона и друзья долбачи, что Пирс, что этот . Похоже Бадр самый нормальный, молчит пока)
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Ну сейчас начнётся....:)))
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Ну да, видно как эти звёзды даже полгода не выдерживая уже жалуются и разрывают контракты)
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Ответ Пользователь_1113131100
Комментарий скрыт
награда не понравилась ?
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Вот кто скрывается под ником Роман)
А если честно, то это лютейший бред, не подкреплённый фактами. Зато он друг хороший:)
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Ответ Dexter Morgan
А ведь он прав. Даже ближе к концу карьеры Роналду вызов самому себе бросил. А Месси что? Даже сейчас своих тянет за собой.
а в европе никому не нужен?
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Ответ Dexter Morgan
А ведь он прав. Даже ближе к концу карьеры Роналду вызов самому себе бросил. А Месси что? Даже сейчас своих тянет за собой.
8зм и 6зб
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