Журналист и друг Роналду Агирре: «Криштиану – лучший в истории. Месси стыдится награды The Best. За Роналду в саудовскую лигу поехали лучшие, за Лео в МЛС – только его друзья»
Журналист и друг Криштиану Роналду ответил хейтерам португальца.
«Как поживаете, дети? Небольшое послание для всех тех, кто говорит, что Криштиану пора на пенсию и все кончено, ему уже 39 лет.
Криштиану всегда делает разницу. Неважно, в какой лиге он играет, какой у него тренер или какая у него команда. Он делает разницу. Он лучший бомбардир в истории футбола. Знаете, что это значит? Ему скоро 39 лет, а он все еще держит рот на замке.
Ему не нужно окружать себя друзьями. Где бы он ни был, он добивается успеха, потому что живет ради футбола. Он думает о футболе 24 часа в сутки. Он лучший игрок в истории.
Есть и другие, которые получают The Best. За то, что ничего не делали, просто выиграли французскую лигу и Кубок американской лиги.
Знаете, что из этого вышло? Месси стыдится себя и не выложил ни одного видео в соцсети. Он не гордится тем, что получил эту награду. Пожалуйста, не защищайте его больше.
И наконец, дети, знаете, в чем разница? Когда Криштиану перешел в саудовскую лигу, лучшие игроки перешли в саудовскую лигу. Когда Месси перешел в американскую лигу, к нему перешли только его друзья.
Хватит уже, обсуждать нечего», – сказал журналист El Chiringuito и друг Роналду Эду Агирре.
Не сохну по аргентинцу, но стыдится, пфф... Зато Роналду, надеюсь, очень гордится Globe Soccer Awards, организатором которой является его же агент)
Угарно наблюдать.. А ведь уже больше года прошло и всё никак не утихнет )))
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Майами с приходом Месси - 1 трофей
Рональду всегда делает разницу!?
🤡 высшей категории)))
Год спустя, может быть, он стал лучшим бомбардиром чемпионата? - нет
Чемпионом или обладателем кубка? - снова мимо
А если честно, то это лютейший бред, не подкреплённый фактами. Зато он друг хороший:)