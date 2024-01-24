Тикнизян пока не согласился на переход в «Зенит». Защитник может остаться в «Локомотиве» до лета (Metaratings)
Наир Тикнизян может остаться в «Локомотиве» до конца сезона.
Ранее стало известно, что защитник близок к переходу в «Зенит», «Локомотиву» дают 7+1 млн евро. Тикнизяну предлагают 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год.
По информации Metaratings, Тикнизян еще не дал окончательного согласия на переход в «Зенит» и может остаться в «Локомотиве» до лета, когда будет проще оформить сделку по переходу в клуб из Европы.
Отмечается, что предложение «Зенита» заинтересовало Наира в связи с отсутствием конкретного интереса зарубежных клубов. При этом вероятность перехода в команду из Санкт-Петербурга остается высокой.
Статистику 24-летнего защитника можно изучить здесь.
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Что же выберет Тикнизян
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вы даже телевидение выпустили из рук)))
Если конкретных предложений из Европы ну совсем уж нет, а тут зп дают в 2 раза больше (ещё можно выдвинуть клубу условия - не препятствовать трансферу в Европу) - игрока понять можно, не каждый день такое предлагают.
Со спортивной и болельщицкой точки зрения - я бы хотел, чтобы Наир как минимум доиграл сезон, а там посмотрим, и не хотел бы, чтобы он усиливал конкурента. С финансовой - я осознаю, что может быть, столько, сколько Зенит даёт прямо сейчас, никто больше не предложит (да и сам Зенит не предложит, если найдёт альтернативу в виде условного Горшкова/Макарчука), а вырученные деньги можно потратить на закрытие более проблемных позиций.
что в этом зазорного-то?)