Тикнизян пока не согласился на переход в «Зенит». Защитник может остаться в «Локомотиве» до лета (Metaratings)

Наир Тикнизян может остаться в «Локомотиве» до конца сезона.

Ранее стало известно, что защитник близок к переходу в «Зенит», «Локомотиву» дают 7+1 млн евро. предлагают 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год.

По информации Metaratings, Тикнизян еще не дал окончательного согласия на переход в « » и может остаться в « » до лета, когда будет проще оформить сделку по переходу в клуб из Европы.

Отмечается, что предложение «Зенита» заинтересовало Наира в связи с отсутствием конкретного интереса зарубежных клубов. При этом вероятность перехода в команду из Санкт-Петербурга остается высокой.

Статистику 24-летнего защитника можно изучить здесь.