Тикнизян пока не согласился на переход в «Зенит». Защитник может остаться в «Локомотиве» до лета (Metaratings)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян может остаться в «Локомотиве» до конца сезона.

Ранее стало известно, что защитник близок к переходу в «Зенит», «Локомотиву» дают 7+1 млн евро. Тикнизяну предлагают 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год.

По информации Metaratings, Тикнизян еще не дал окончательного согласия на переход в «Зенит» и может остаться в «Локомотиве» до лета, когда будет проще оформить сделку по переходу в клуб из Европы.

Отмечается, что предложение «Зенита» заинтересовало Наира в связи с отсутствием конкретного интереса зарубежных клубов. При этом вероятность перехода в команду из Санкт-Петербурга остается высокой.

Статистику 24-летнего защитника можно изучить здесь.

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52 комментария
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У болельщиков Локо вся надежда на Яну Ромашкину
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-12
+71
Ответ Ебздрогыч
У болельщиков Локо вся надежда на Яну Ромашкину
Она выберет деньги же.
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+35
Тикнизян пока не согласился на переход в «Зенит». Защитник не может найти водителя для своей супруги.
+39
-5
+34
Ответ Ебздрогыч
У болельщиков Локо вся надежда на Яну Ромашкину
Которая работает на Газпром Медиа? Тогда надежды ноль!
+30
-3
+27
Ответ Фут.Боль
Которая работает на Газпром Медиа? Тогда надежды ноль!
И вообще это хитрый ход Зенита был,поженить Тикнизяна с Ромашкиной. Она и уговорила его переходить в Зенит.
+15
-2
+13
Надоело-оооооооо!
+9
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+8
Комментаторы спортса, особенно болельщики клубов, не имеющих никакого отношения к этому возможному трансферу, замерли в ожидании над своими домашними заготовками. В топе находятся два типа заготовленных заранее комментов для Ctrl+C и Ctrl+V:
"Выбрал деньги" и "Выбрал футбол".

Их учительницы, понимая всю важность ситуации, уже пообещали не отбирать смартфоны на время уроков в ближайшие дни...

Страна замерла в ожидании.
+11
-6
+5
На Сапсане по утрам жену отвозить - такое себе
+4
0
+4
Ответ Григ77
очень надеюсь что Наир в Питер не перейдет !! Нафига связать себя узами пятилетнего контракта !!!
Зачем переходить за титулами , у тебя тут в Москве 5 клубов , а если вдруг начнешь сдуваться , есть еще Торпедо, Химки , Долгопрудный - сказала жена .
+4
0
+4
Ответ Spartakus1984
А Гурцкая вроде бы сказал,что уже перешёл.
не будет этого трансфера
+3
0
+3
Так летом уже может быть не нужен.
Зенит именно зимой ищет паспорт на лавку.
Поезд может уйти и з/п в 2 раза выше уже никто не предложит.
+6
-4
+2
Вообще не расстроюсь, если не перейдёт. Непонятная кандидатура.
+4
-2
+2
Ответ Zenith forever
Надоело-оооооооо!
Понимаю...
+2
0
+2
Ответ Циник Петербургский
Комментаторы спортса, особенно болельщики клубов, не имеющих никакого отношения к этому возможному трансферу, замерли в ожидании над своими домашними заготовками. В топе находятся два типа заготовленных заранее комментов для Ctrl+C и Ctrl+V: "Выбрал деньги" и "Выбрал футбол". Их учительницы, понимая всю важность ситуации, уже пообещали не отбирать смартфоны на время уроков в ближайшие дни... Страна замерла в ожидании.
Пот капает с головы
Нервное дыхание
Пальцы в который раз теребят чехол телефона
Напряжение витает в воздухе
Что же выберет Тикнизян
Смотрите в следующей серии нашего сериала!
Только на спортс.ру
+4
-2
+2
Ответ Фут.Боль
Которая работает на Газпром Медиа? Тогда надежды ноль!
эх, столица!
вы даже телевидение выпустили из рук)))
+1
0
+1
Ответ Зелёный гопник
А так мог бы уже весной стать чемпионом !
Краснодар не зовет же
+10
-9
+1
Ответ dimkaa1
Краснодар не зовет же
Шутник 👍🏻
+2
-1
+1
такнельзян
+1
0
+1
Ответ Архитектор Мендисабаль
Не факт, что летом он понадобится Зениту. Сейчас пытаются экстренно залатать прореху на скамейке запасных...
Ну да, не понимаю, зачем он сейчас нужен. Ну если только нет какого-то суперхитрого плана.
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Вот, в том и дело. Успели уже накидать претензий Наиру, а он ничего публично не комментировал и даже пока не согласился.
Если конкретных предложений из Европы ну совсем уж нет, а тут зп дают в 2 раза больше (ещё можно выдвинуть клубу условия - не препятствовать трансферу в Европу) - игрока понять можно, не каждый день такое предлагают.

Со спортивной и болельщицкой точки зрения - я бы хотел, чтобы Наир как минимум доиграл сезон, а там посмотрим, и не хотел бы, чтобы он усиливал конкурента. С финансовой - я осознаю, что может быть, столько, сколько Зенит даёт прямо сейчас, никто больше не предложит (да и сам Зенит не предложит, если найдёт альтернативу в виде условного Горшкова/Макарчука), а вырученные деньги можно потратить на закрытие более проблемных позиций.
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"Они положили сырой порох, Карл! Они хотят помешать тебе, Карл!" (це)
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Ответ Угловой буллит
Комментарий удален модератором
ты бы для начала назвал своё имя, не стесняясь, ну Вася Пулколкин и Родину не сша, а деревня Карасёво...
что в этом зазорного-то?)
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Тикнизян родом из Питера, Ромашкина работает в Газпром-медиа, все очевидно.
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Ответ Diego 95
Утром с Питера в будни ездить в Москву на такси,проблематично конечно будет
Сапсан...
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Ответ Dmitry Orlov
Вот, в том и дело. Успели уже накидать претензий Наиру, а он ничего публично не комментировал и даже пока не согласился. Если конкретных предложений из Европы ну совсем уж нет, а тут зп дают в 2 раза больше (ещё можно выдвинуть клубу условия - не препятствовать трансферу в Европу) - игрока понять можно, не каждый день такое предлагают. Со спортивной и болельщицкой точки зрения - я бы хотел, чтобы Наир как минимум доиграл сезон, а там посмотрим, и не хотел бы, чтобы он усиливал конкурента. С финансовой - я осознаю, что может быть, столько, сколько Зенит даёт прямо сейчас, никто больше не предложит (да и сам Зенит не предложит, если найдёт альтернативу в виде условного Горшкова/Макарчука), а вырученные деньги можно потратить на закрытие более проблемных позиций.
он любит себя в футболе или футбол в себе.и он не Роналду что за огромные бабки наколотить столько
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Ответ Александр Саввин
Она выберет деньги же.
Приииииз
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Ответ Maks1922
Тикнизян родом из Питера, Ромашкина работает в Газпром-медиа, все очевидно.
Колобок прикатился в отчий дом:)
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Ответ ciao.ragazzi.2519
а кто на работу возить будет утром ?
Зачем ей работать?
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Ответ Александр Саввин
Она выберет деньги же.
а кто на работу возить будет утром ?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
И вообще это хитрый ход Зенита был,поженить Тикнизяна с Ромашкиной. Она и уговорила его переходить в Зенит.
так не зря она вела эфир в форме Зенита)
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