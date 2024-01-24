НХЛ. «Вашингтон» против «Колорадо», «Виннипег» сыграет с «Торонто», «Бостон» примет «Каролину»

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«Вашингтон» сыграет с «Колорадо» в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» примет «Виннипег», «Флорида» сыграет с «Аризоной», «Бостон» встретится с «Каролиной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Флорида – Аризона
Дата проведения
25 января, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Виннипег
Дата проведения
25 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Каролина
Дата проведения
25 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Вашингтон
Дата проведения
25 января, 05.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Чикаго
Дата проведения
25 января, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Сент-Луис
Дата проведения
25 января, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Баффало
Дата проведения
25 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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39 комментариев
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Есть ощущение, Вашингтон очков не наберет.
+9
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+8
Ответ Николай Ульянов
Есть ощущение, Вашингтон очков не наберет.
Еще есть ощущение, что Осечкин сегодня снова 0+0 выдаст
+4
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Ответ Dastan 82
COL-WSH! На это я бы посмотрел! Великие противостояния. Грозный Овечкин против ни в чем не уступающего ему Бигмака, опытный Кузя против более молодого Макара. Хотя Кузя сейчас немного сдал, возможно он тут лишний
Колорадо великая команда, но с Вашингтоном великих противостояний у них никогда не было. С Детройтом да. У вашиков с пингвинами.
+3
-1
+2
Ответ Николай Ульянов
Есть ощущение, Вашингтон очков не наберет.
есть ощущение что Маккиннон продлит свою серию с набранами баллами до 24
+1
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+1
Ответ hhlg
Причем здесь не даёт бросать? Они в зону войти (!) и расставиться (!) не могут
Карберри их в зону не пускает? Пусть Саня в "Динамо" едет, там вся страна - одна большая зона, лол.
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+1
Ответ hhlg
Ваще мне кажется, что если бы Карбери взяли после Рирдена, то прогноз Ириски бы сбылся и Ови не обошёл бы Ягра с Хоу, но увы ;)
Карберри не даёт Сантёру бросать? Он в большинстве 95% времени на льду, например.
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Ответ hhlg
Овечкину забить, команде проиграть и физрука слить
Да какого физрука? Этот состав живой водой не оживить.
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Сезон только начался. Еще разгонится.
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Че-то я тоже начал сомневаться в лучшем снайпере поколения. Уже вторая половина сезона идет, и всего 8 шайб.
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В гостях" Колорадо " в 12 матчах Овечкин забил 6 шайб . 6 - ю (811 - ю), 24.01.2023 года, в равных составах 5 *5, с передачи Дилана Строума.
Овечкину забить, команде победить.
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Шубский снова 0+0 и -2
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Ответ Пинающий Достоинства
Оши забил 5, Манта 2, и только великий Ови ничего не может сделать?! Ну раздуплись же!!! Хватит хейтеров своих кормить!!!!
сегодня положит трешку!)
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Давай, Саня, не подведи. А то место в синедрионе отдадут другому.
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Если быть справедливым и последовательным - то hhlg весь прошлый сезон просил Одного! Уберите Фиолета!

В Вашингтоне услышали, приняли и наняля Перспективного Лысого..! )

Опять не то.. Да что ж ты будешь делать..

При этом ребята, мужики и самцы Вашингтон упорно бореться за плей-офф.. И здесь и сейчас выглядит лучше звездных и распиаренных Айлендерс..

Правда жизни..
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Как похорошели Кэпс с лысым физруком конечно:

Goals For: 30th
Goals Against: 10th
PP: 27th
PK: 13th
Faceoffs: 28th
Shots Taken: 29th
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-1
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Ответ hhlg
У Чикаго вообще нет состава с Сан Хосе, а забили всего на пару шайб меньше. Никаких оправданий для этого рукожопа быть не должно
Мне сложно разложить на атомы, но в целом картина серая. Мало того, что нападение пенсионного возраста и в силу физиологических причин не в состоянии успевать никуда, так ещё на воротах швейцарский сыр, лол. Вчера комментаторы говорили, что в Херши помимо Шепарда есть ещё какой-то вратарь Стивенсон, так они самая крутая пара в АХЛ по всей статистике, и Стивенсон круче волосатого Шепарда - вообще крутой, как яйцо. Где он? Почему я не видел его ни разу в Кэпс, но постоянно вижу дырявого Дарси? Постоянно пропускает с чистого льда. Бросок видит, но не успевает руку поднять, лол. А иногда и не пытается. Если что-то менять в Кэпс, я бы начал с ГМ.
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Ответ hhlg
Ну дык пусть Карбери вызовет Стивенсона, за это отвечает он, а не ГМ) Картина серая потому что нет внятной структуры игры - одна надежда на Чарли и ляжки защитников. Карбери может и неплохой чувак для молодежи, но для наших пенсионеров он не подходит и вот здесь он не может перестроить игру под них, соответственно пошел нафиг тогда
А Дарси кто долгосрочный контракт выписал - тоже Карберри? А Бэкстрему с Карлсоном? Тому же Ови? Если мозгов нет, какой смысл на ноги пенять? ГМ - должен быть мозгом, а не тем, на чём сидят (не как в России политзаключённые, а за обеденным столом, например).
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Ответ Jeff Lebowski
А Дарси кто долгосрочный контракт выписал - тоже Карберри? А Бэкстрему с Карлсоном? Тому же Ови? Если мозгов нет, какой смысл на ноги пенять? ГМ - должен быть мозгом, а не тем, на чём сидят (не как в России политзаключённые, а за обеденным столом, например).
Бэкстрема нет, когда выписывали Дарси никого на рынке кроме него и АХЛщика из Эдмонтона не было, Карлсона выписали сто лет назад и при Лавсе он был одним из лучших атакующих защитников, Овечкину выписали 2 года назад после которых было 50 и 42. Ещё глупые вопросы в попытке оправдать Карбери будут?
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Ответ hhlg
Кстати, у меня есть идея для физрука, с кем поставить Овечкина. С дауном Макмайклом (0,28 ppg по карьере) он уже играл, просто с Даудом (0,29 ppg по карьере) тоже. Так вот, есть перспективный центр 4 звена из Херши - Райли Саттер, у него как раз 0 игр на уровне НХЛ АХАХА
хэ хэ эл гэ сам завалил ветку своим набором слов и сам над этим смеется, тяжелая ситуация
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Ответ hhlg
Суворкин правильно пишет. При Лавиолетте команда не играла, но Овечкин забивал, при физруке и команда не играет и Овечкин не забивает. Но, у Лавсе травма на травме была и Коля вялый, у физрука даже Колян ушел от греха подальше АХАХА
Да при чём тут Лавиолетт? Овечкин сдал сильно с прошлого сезона. Я не знаю, в возрасте ли причина или в хорошо проведённом лете, но подозреваю, что и в том, и в другом.
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Ответ hhlg
Ага, и Оши сдал резко и Карлсон, видимо вместе с Бузовой тусили лол Даже если Овечкину добавить 10 шайб команда будет сидеть в боттом-5 по забитым, это просто смешно, ты игры смотришь и сам все прекрасно видишь
Оши рассыпается весь уже несколько лет, травма на травме. А Карлсон просто медленный и ленивый. И в эту компанию старых пердунов до кучи пенсионера Пача ещё подписали - видимо, чтоб Санина жена могла с его женой рецептами борща делиться при личном общении.
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COL-WSH! На это я бы посмотрел! Великие противостояния. Грозный Овечкин против ни в чем не уступающего ему Бигмака, опытный Кузя против более молодого Макара. Хотя Кузя сейчас немного сдал, возможно он тут лишний
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