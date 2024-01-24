НХЛ. «Вашингтон» против «Колорадо», «Виннипег» сыграет с «Торонто», «Бостон» примет «Каролину»
«Вашингтон» сыграет с «Колорадо» в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» примет «Виннипег», «Флорида» сыграет с «Аризоной», «Бостон» встретится с «Каролиной».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 25 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 25 января, 05.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 25 января, 06.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 25 января, 06.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 25 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Овечкину забить, команде победить.
В Вашингтоне услышали, приняли и наняля Перспективного Лысого..! )
Опять не то.. Да что ж ты будешь делать..
При этом ребята, мужики и самцы Вашингтон упорно бореться за плей-офф.. И здесь и сейчас выглядит лучше звездных и распиаренных Айлендерс..
Правда жизни..
Goals For: 30th
Goals Against: 10th
PP: 27th
PK: 13th
Faceoffs: 28th
Shots Taken: 29th