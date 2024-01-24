НХЛ. «Вашингтон» против «Колорадо», «Виннипег» сыграет с «Торонто», «Бостон» примет «Каролину»

«Вашингтон» сыграет с «Колорадо» в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » примет « », « » сыграет с «Аризоной», « » встретится с «Каролиной».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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