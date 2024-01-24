Андрей Назаров: «Россия растет и в спорте, и в экономике, а господам из Европы остается только смотреть, завидовать и облизываться»
Андрей Назаров прокомментировал итоги матча между «Спартаком» и «Динамо».
Московское дерби в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ закончилось победой красно-белых со счетом 6:3.
«Вчера был очень яркий матч в КХЛ между московским «Динамо» и «Спартаком», с удовольствием посмотрел.
На российском хоккейном небосклоне появляется новая звезда – Максим Цыплаков. Забросить четыре шайбы в одном матче, при этом две из них в меньшинстве – это надо постараться. Яркое свидетельство профессионального роста российских ребят внутри страны.
Накануне мы уже говорили про серьезный кризис у финнов, однако в хоккее и экономике далеко не все гладко не только у них, а и во всей остальной Европе.
Обратите внимание на яркие примеры: фермеры в Германии и Франции бастуют и льют навоз на центральные улицы, в то время как Китай по сравнению с 2022 годом удвоил закупки российского масла и алюминия.
Это говорит о том, что наши промышленники и труженики сельского хозяйства благодаря правительству Российской Федерации идут вперед семимильными шагами. Россия растет и в спорте, и в экономике, а господам из Европы остается только смотреть, завидовать и облизываться», – сказал экс-тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
Они делают это потому, что там можно выражать протест.
Ведь Назаров ровно тоже самое говорит, глашатай «патриотической» общественности
Но вообще слабовато, обычно больше искры.
Уррря,товарищи!
«В несчастных, гибнущих странах Балтии, где у людей нет денег вообще ни на что,»,минимальная зарплата с января 2023:
Латвия - 620 евро,
Эстония - 725 евро,
Литва - 840 евро
Про Германии и прочие франции даже не упомянаю
В великой, процветающей России минимальная зарплата с января 2023 - 250 по евро
ржунимагупрямваще, прямо там обзавидовались все
Но это неважно)))
во вторых не у всех есть возможность уехать по своим причинам - материальным, личным и прочее
Впрочем, Германии и Европы нет давно
Они все замёрзли без нашего газа