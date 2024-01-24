Андрей Назаров: «Россия растет и в спорте, и в экономике, а господам из Европы остается только смотреть, завидовать и облизываться»

Андрей Назаров прокомментировал итоги матча между «Спартаком» и «Динамо».

Московское дерби в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ закончилось победой красно-белых со счетом 6:3.

«Вчера был очень яркий матч в КХЛ между московским « » и « », с удовольствием посмотрел.

На российском хоккейном небосклоне появляется новая звезда – . Забросить четыре шайбы в одном матче, при этом две из них в меньшинстве – это надо постараться. Яркое свидетельство профессионального роста российских ребят внутри страны.

Накануне мы уже говорили про серьезный кризис у финнов, однако в хоккее и экономике далеко не все гладко не только у них, а и во всей остальной Европе.

Обратите внимание на яркие примеры: фермеры в Германии и Франции бастуют и льют навоз на центральные улицы, в то время как Китай по сравнению с 2022 годом удвоил закупки российского масла и алюминия.

Это говорит о том, что наши промышленники и труженики сельского хозяйства благодаря правительству Российской Федерации идут вперед семимильными шагами. Россия растет и в спорте, и в экономике, а господам из Европы остается только смотреть, завидовать и облизываться», – сказал экс-тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.