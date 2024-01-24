Андрей Назаров: «Россия растет и в спорте, и в экономике, а господам из Европы остается только смотреть, завидовать и облизываться»

Теги Спартак Андрей Назаров КХЛ Динамо Политика Максим Цыплаков Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров прокомментировал итоги матча между «Спартаком» и «Динамо».

Московское дерби в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ закончилось победой красно-белых со счетом 6:3. 

«Вчера был очень яркий матч в КХЛ между московским «Динамо» и «Спартаком», с удовольствием посмотрел.

На российском хоккейном небосклоне появляется новая звезда – Максим Цыплаков. Забросить четыре шайбы в одном матче, при этом две из них в меньшинстве – это надо постараться. Яркое свидетельство профессионального роста российских ребят внутри страны.

Накануне мы уже говорили про серьезный кризис у финнов, однако в хоккее и экономике далеко не все гладко не только у них, а и во всей остальной Европе.

Обратите внимание на яркие примеры: фермеры в Германии и Франции бастуют и льют навоз на центральные улицы, в то время как Китай по сравнению с 2022 годом удвоил закупки российского масла и алюминия.

Это говорит о том, что наши промышленники и труженики сельского хозяйства благодаря правительству Российской Федерации идут вперед семимильными шагами. Россия растет и в спорте, и в экономике, а господам из Европы остается только смотреть, завидовать и облизываться», – сказал экс-тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

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95 комментариев
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"Обратите внимание на яркие примеры: фермеры в Германии и Франции бастуют и льют навоз на центральные улицы".

Они делают это потому, что там можно выражать протест.
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Вроде больной человек, но и жалости не вызывает.
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Действительно. В спорте РФ растет и уже выросла до полных высот, когда кроме внутренних, в основном малоинтересных для болельщиков турниров, ничего больше и нет. Экономика радует если только безудержным ростом цен и дефицитом ряда качественных товаров, замененных совсем не дешевыми суррогатами.
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Растут только цены. Но есть чуйка, что Назарову еду в палату носят, и он совсем ничего не знает о внешнем мире...
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А будет на этой ветке столько же пользователей, которые ночью собирали плюсы на ветке про Краснодар и АПЛ, где утверждали, что в РФ то все точно лучше, чем в этих «продажных Европах»?)

Ведь Назаров ровно тоже самое говорит, глашатай «патриотической» общественности
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Может быть, там бастуют потому, что там можно выразить свое недовольство хотя бы таким образом? В голову не приходила такая мысль? Или дырявый котелок не способен поразмышлять?
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Безработный что ли? Чего он так наяривает постоянно
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У моих собак, когда хорошо побегают, язык свисает сантиметров на 20. Здесь, я думаю, гораздо длиннее..)
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Мне кажется, Назаров в принципе не способен такой комментарий выдать. Понятно, что все это за него сам Ларин написал. Но нельзя же настолько топорно.
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Ответ Игорь Новиков
"Обратите внимание на яркие примеры: фермеры в Германии и Франции бастуют и льют навоз на центральные улицы". Они делают это потому, что там можно выражать протест.
У нас ещё лет 20 назад Алесь Пушкин привёз тачку навоза к Администрации Президента. Получил 15 суток ареста.
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Может быть, там бастуют потому, что там можно выразить свое недовольство хотя бы таким образом? В голову не приходила такая мысль? Или дырявый котелок не способен поразмышлять?
Уважаемый, нельзя в одном предложении, писать слово мысль и фамилию Назаров.
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Обогнали Португалию уже?
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О, я тоже в России хочу жить тогда, а то у нас в Поволжье пока совсем не то
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"труженики сельского хозяйства", из какой совковой методички Ларин достал?
Но вообще слабовато, обычно больше искры.
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Ответ Дмитрий Рабко
У нас ещё лет 20 назад Алесь Пушкин привёз тачку навоза к Администрации Президента. Получил 15 суток ареста.
А в 21 году Алесь Пушкин выставил картину, за которую его посадили и в итоге он умер в тюрьме
+8
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Весь мир восторгается тем как российская автомобильная промышленность и самолетостроение идут семимильными шагами!
Уррря,товарищи!
+8
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Нашел данные только за прошлый год, пока и их не засекретили

«В несчастных, гибнущих странах Балтии, где у людей нет денег вообще ни на что,»,минимальная зарплата с января 2023:

Латвия - 620 евро,
Эстония - 725 евро,
Литва - 840 евро

Про Германии и прочие франции даже не упомянаю

В великой, процветающей России минимальная зарплата с января 2023 - 250 по евро
ржунимагупрямваще, прямо там обзавидовались все
+8
-1
+7
Рост поставок российского алюминия в Китай связан с переориентацией экспорта с рынков Евросоюза и США на рынки дружественных стран: страны ЕС существенно сократили закупки у России широкого круга товаров, не только подсанкционных, а США ввели заградительную пошлину на ввоз российского алюминия.
Но это неважно)))
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Экий дуралей однако
+6
0
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Назарову еще надо про пятую экономику мира научиться рассказывать, и будет вообще шикарно.
+6
-1
+5
Всё верно. Растем в спорте и экономике и пробиваем потолок по австралийской системе, где потолок это пол)
+6
-1
+5
Россия растёт, но ещё недостаточными темпами. Вот ещё пару-тройку таких победоносных лет, как два прошедших года, и вообще недостижимы будем. Опередим, наконец, Северную Корею)
+7
-2
+5
Вот это поворот. Я походу не в России живу...
+5
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+5
Ответ tbma528
либералы, если в России все так плохо, а на западе хорошо, как вы пишите, то два вопроса:1) почему в России уровень поддержки либералов всего 2%? 2) почему вы либералы до сих пор в России и не уезжаете из России на благословенный запад? неужели вы там никому не нужны?
Лучше ты ответь на вопрос, почему эти "два процента" недовольных по всей стране в очереди выстраиваются, чтобы неизвестного никому ранее, но со свежей повесткой кандидата допустили до выборов. А для митингов в Лужниках сгоняют бюджетников и предлагают за участие аж 500 рублей (даже в благополучной Москве) ))))
+5
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облизываться и отлизываться - это к тебе
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий Рабко
У нас ещё лет 20 назад Алесь Пушкин привёз тачку навоза к Администрации Президента. Получил 15 суток ареста.
Ключевое - лет 20 назад. Вряд ли за 20 лет такого не было, потому что в сельском хозяйстве все идеально.
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Если на кончик языка Назу прицепить камеру, то можно делать колоноскопию нуждающимся!
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Ответ tbma528
либералы, если в России все так плохо, а на западе хорошо, как вы пишите, то два вопроса:1) почему в России уровень поддержки либералов всего 2%? 2) почему вы либералы до сих пор в России и не уезжаете из России на благословенный запад? неужели вы там никому не нужны?
во первых поддержка либерализма включает много аспектов - свобода прессы, свобода слова, под отчётность чиновников и открытость их действий. Много чего ещё и большинство это естественно поддерживает .
во вторых не у всех есть возможность уехать по своим причинам - материальным, личным и прочее
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Жертва путинского спитча "мы первая экономика Европы, обогнали Германию"

Впрочем, Германии и Европы нет давно

Они все замёрзли без нашего газа
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Ответ tbma528
либералы, если в России все так плохо, а на западе хорошо, как вы пишите, то два вопроса:1) почему в России уровень поддержки либералов всего 2%? 2) почему вы либералы до сих пор в России и не уезжаете из России на благословенный запад? неужели вы там никому не нужны?
да и потом, почему я должен уезжать из СВОЕЙ страны, если я хочу сделать ее лучше, а не оставлять на растерзание подобным Назарову.
+4
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+4
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