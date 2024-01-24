Прокуратура просит для Промеса 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина. Дело хавбека «Спартака» рассматривается в суде Амстердама

Прокуратура требует для Квинси Промеса 9 лет тюремного заключения.

Напомним, хавбека «Спартака» обвиняют в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

Сегодня в суде Амстердама состоялось слушание по делу Промеса. По данным Algemeen Dagblad, прокуратура запросила для Квинси наказание в виде 9 лет лишения свободы.

По словам прокурора, Промес входил в крупную преступную сеть. Утверждается, что Промес финансировал организацию и занимал в ней одну из руководящих должностей, поэтому дело против него является самым серьезным.

При этом Промес и второй подозреваемый Марилио В., который приходится футболисту дядей, действовали незаметно, опасаясь быть пойманными.

Также сообщается, что прокуратура просит приговорить Марилио В. к 8 годам заключения. Кроме того, его обвиняют в отмывании денег на сумму 17 000 евро.

Отметим, что не присутствовал на сегодняшнем слушании. Как утверждает журналист Виктор Шилдкамп, власти Нидерландов предприняли несколько безуспешных попыток экстрадиции полузащитника « ».

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