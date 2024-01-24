Прокуратура просит для Промеса 9 лет тюрьмы за контрабанду кокаина. Дело хавбека «Спартака» рассматривается в суде Амстердама

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Прокуратура требует для Квинси Промеса 9 лет тюремного заключения.

Напомним, хавбека «Спартака» обвиняют в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

Сегодня в суде Амстердама состоялось слушание по делу Промеса. По данным Algemeen Dagblad, прокуратура запросила для Квинси наказание в виде 9 лет лишения свободы.

По словам прокурора, Промес входил в крупную преступную сеть. Утверждается, что Промес финансировал организацию и занимал в ней одну из руководящих должностей, поэтому дело против него является самым серьезным.

При этом Промес и второй подозреваемый Марилио В., который приходится футболисту дядей, действовали незаметно, опасаясь быть пойманными.

Также сообщается, что прокуратура просит приговорить Марилио В. к 8 годам заключения. Кроме того, его обвиняют в отмывании денег на сумму 17 000 евро.

Отметим, что Квинси Промес не присутствовал на сегодняшнем слушании. Как утверждает журналист Виктор Шилдкамп, власти Нидерландов предприняли несколько безуспешных попыток экстрадиции полузащитника «Спартака».

Прослушка, друзья гангста-рэперы и 4 тонны наркотиков: как полиция расследует дело Промеса

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68 комментариев
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Такого авторитетного лидера в Спартаке еще не было!
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9 лет - нормально так. Возможно, Промес в Нидерланды уже не вернется никогда)
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Ждем новый трек Промеса: девятку шьют, волки позорные!
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При этом Промес и второй подозреваемый Марилио В., который приходится футболисту дядей, действовали незаметно, опасаясь быть пойманными.(с).А обычно все специально действуют заметно?
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Да уж. Зашкварился Антоха. И ведь футболист хороший, зарплата большая. Чего ещё надо?
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Ответ Менн
В России бы получил вдвое больше.
Или стал бы депутатом.
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Гордость и будущее Спартака.
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А вообще это не шутки и такие персонажи не должны просто так на свободе тусоваться по Дубаям, там баскетболистке 9 дали за меньшее …
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Ответ fussballer
Да уж. Зашкварился Антоха. И ведь футболист хороший, зарплата большая. Чего ещё надо?
Шоколада.
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ждём официально заявление Спартака. ахаххаа
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Ответ Катя_СПб
Вот и сказочке конец.
Тут новость, что вторую тонну кокаина в Санкт-Петербурге нашли, груз шёл из Антверпена. Насколько понимаю, Квинси вложился как раз в товар из Антверпена.
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Да весело...если суд вынесет решение,что Промес виновен,то Спартаку надо будет убирать Промеса.Наркотики -это не драка,не домогательство.Наркотики-это то с чем спорт должен бороться.
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Всего 9 лет главарю за тонну кокса? Гуманно.
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Мем с Дрейком:
-Играть в футбол и зарабатывать миллионы? Нее
-Попытаться наварить свою годовую зарплату на продаже кокаина? О, да!
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Ответ Вова Пупкин
Комментарий удален модератором
Просто пупкина не всё в порядке с головой.
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Ответ fussballer
Да уж. Зашкварился Антоха. И ведь футболист хороший, зарплата большая. Чего ещё надо?
Денег.
Футбол - это хобби.
Кокс - возможность прокрутить бабки)
Порты в Нидерландах - идеальное место.
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В России бы получил вдвое больше.
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Ответ privet100
Комментарий удален модератором
Медаль за что ? Лучший продавец и перевозчик ?
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Ответ Вова Пупкин
Комментарий удален модератором
паранойя?
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Ответ Ебздрогыч
Такого авторитетного лидера в Спартаке еще не было!
Ниже нам предстоит увидеть парад лицемерия от сочувствующих Спартаку и то, как они будут обмазываться в потугах оправдать этого мерзавца и свести всё в шутку.
Опомнитесь! Он обвиняется в торговле смертью.
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Ответ Сергей Фетисов
Да весело...если суд вынесет решение,что Промес виновен,то Спартаку надо будет убирать Промеса.Наркотики -это не драка,не домогательство.Наркотики-это то с чем спорт должен бороться.
какой суд вынесет решение? голландский? тьфу на него, он в России никто, ничто и звать никак
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Что же скажет ступница бывшего владельца?
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Можно оформлять уже депутатский мандат ЛДПР, вместе с Бутом будут 2 барона.
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Ответ fussballer
Да уж. Зашкварился Антоха. И ведь футболист хороший, зарплата большая. Чего ещё надо?
Жадность!
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Ответ Lanc
Уже двое П. скрываются в России от суда в Голландии.
Этот уже по двум преступлениям
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Вот и сказочке конец.
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Ответ Ебздрогыч
Ждем новый трек Промеса: девятку шьют, волки позорные!
Почти девятка йоооу
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Ответ Spartakus1984
Тебе какая разница?
Один ....., другой дразнится.
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Ответ Spartakus1984
Не,мне интересно,а что ты от нас хочешь?Даже если его признают виновным,то,что?Что от нас то надо Питерским "святошам"?
публичного покаяния за грехи Промеса, видимо 😆
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Ответ pulyalke
Дата регистрации 19 мая 2023 ясно
Что ясно?
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