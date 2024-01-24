Sports.ru начнет показывать бразильский футбол!
Sports.ru будет показывать бразильский футбол.
Sports.ru запускает показ футбольных матчей. Первым турниром станет лига Паулиста – чемпионат штата Сан-Паулу по футболу.
Sports.ru покажет до 36 игр группового этапа и все матчи плей-офф. Они будут доступны в прямом эфире и в записи на сайте и в мобильном приложении Sports.ru. Хайлайты всех матчей турнира, аналитические материалы и другой контент, посвященный лиге Паулиста, тоже появятся на платформах Sports.ru. Трансляции будут доступны на территории России и Беларуси.
Комментатором станет ведущий автор Sports.ru Вадим Лукомский и журналист, эксперт по бразильскому футболу Александр Спивак.
«Мы умеем классно рассказывать истории, глубоко работаем со спортивной статистикой, снимаем спортивное кино для крупнейших VOD-платформ, буквально каждый день запускаем новый интерактивный проект. Доступ к видео – важнейшая часть любого спортивного медиа, а все перечисленное позволяет нам смотреть на прямой эфир и хайлайты шире, чем просто на картинку в плеере.
Спорт – это развлечение, поэтому мы планируем уделять большое внимание пользовательскому опыту, взаимодействию с аудиторией и окружению трансляций. Уверены, что наша увлеченная работа в сочетании с классным продуктом Лиги выведет представленность бразильского футбола на российском рынке на новый уровень», – прокомментировал CEO Sports.ru Евгений Коврин.
Лига Паулиста – самостоятельный турнир, не связанный с национальным чемпионатом. В нем выступают 16 команд, в том числе действующий чемпион Бразилии – «Палмейрас», два из трех самых популярных клубов страны – «Коринтианс» и «Сан-Паулу», «Брагантино» из системы «Ред Булл» (оттуда в Россию приехал Клаудиньо), а также один из самых титулованных клубов страны – «Сантос».
Матчи лиги Паулиста – возможность посмотреть на Хамеса Родригеса, Лукаса Моуру, Луиса Густаво, Рафинью, будущего игрока «Реала» Эндрика, его уже дорогостоящих одноклубников Рафаэля Вейгу и Луиса Гильерме (полузащитника отслеживает «Бавария»), 16-летнего Эстевао, за которого бьются «Челси» и другие топы, Педриньо из «Локомотива», экс-зенитовца Юри Алберто и других потенциальных новичков «Зенита» и клубов РПЛ.
Но что мне подсказывает, что большинство реальных интерессантов за бразильский футбол и так его смотрели (благо сейчас нет проблем найти трансляции с нормальным качеством), а остальным он в общем побоку (т.к большинство топовых бразильских футболистов быстро тикают в Европу, при первых признаках переспективности), плюс разница во времени.
Но в целом да, если бесплатно, то плохо что ли. Может кто и глянет.
Но интересно всё же узнать, что из этого получится.