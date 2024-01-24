Sports.ru начнет показывать бразильский футбол!

Теги Зенит Рафинья Сантос Коринтианс Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Сан-Паулу Sports.ru Луис Густаво Хамес Родригес Ред Булл Брагантино Лукас Моура чемпионат Паулиста Эндрик Эстеван Футбол

Sports.ru будет показывать бразильский футбол.

Sports.ru запускает показ футбольных матчей. Первым турниром станет лига Паулиста – чемпионат штата Сан-Паулу по футболу. 

Sports.ru покажет до 36 игр группового этапа и все матчи плей-офф. Они будут доступны в прямом эфире и в записи на сайте и в мобильном приложении Sports.ru. Хайлайты всех матчей турнира, аналитические материалы и другой контент, посвященный лиге Паулиста, тоже появятся на платформах Sports.ru. Трансляции будут доступны на территории России и Беларуси.

Комментатором станет ведущий автор Sports.ru Вадим Лукомский и журналист, эксперт по бразильскому футболу Александр Спивак. 

«Мы умеем классно рассказывать истории, глубоко работаем со спортивной статистикой, снимаем спортивное кино для крупнейших VOD-платформ, буквально каждый день запускаем новый интерактивный проект. Доступ к видео – важнейшая часть любого спортивного медиа, а все перечисленное позволяет нам смотреть на прямой эфир и хайлайты шире, чем просто на картинку в плеере.

Спорт – это развлечение, поэтому мы планируем уделять большое внимание пользовательскому опыту, взаимодействию с аудиторией и окружению трансляций. Уверены, что наша увлеченная работа в сочетании с классным продуктом Лиги выведет представленность бразильского футбола на российском рынке на новый уровень», – прокомментировал CEO Sports.ru Евгений Коврин.

Лига Паулиста – самостоятельный турнир, не связанный с национальным чемпионатом. В нем выступают 16 команд, в том числе действующий чемпион Бразилии – «Палмейрас», два из трех самых популярных клубов страны – «Коринтианс» и «Сан-Паулу», «Брагантино» из системы «Ред Булл» (оттуда в Россию приехал Клаудиньо), а также один из самых титулованных клубов страны – «Сантос». 

Матчи лиги Паулиста – возможность посмотреть на Хамеса Родригеса, Лукаса Моуру, Луиса Густаво, Рафинью, будущего игрока «Реала» Эндрика, его уже дорогостоящих одноклубников Рафаэля Вейгу и Луиса Гильерме (полузащитника отслеживает «Бавария»), 16-летнего Эстевао, за которого бьются «Челси» и другие топы, Педриньо из «Локомотива», экс-зенитовца Юри Алберто и других потенциальных новичков «Зенита» и клубов РПЛ. 

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Домашние матчи Зенита что ли?
+60
-4
+56
жога бонита епт
+25
-1
+24
Совсем российские скауты обленились: им проще продавить показ бразильского чемпа чтобы чекать перспективных игроков по видосикам сидя на диване с пивком, чем летать и вживую пылесосить Бразилию)
+11
0
+11
А карнавал будет?
+9
-2
+7
показалась, что спортс начнет наказывать за бразильский футбол
+7
-1
+6
Ответ NikitaKrylov
А карнавал будет?
послушайте Лагутенко ))
+6
0
+6
Круто! Молодцы!
+7
-2
+5
Так то Ок, конечно.
Но что мне подсказывает, что большинство реальных интерессантов за бразильский футбол и так его смотрели (благо сейчас нет проблем найти трансляции с нормальным качеством), а остальным он в общем побоку (т.к большинство топовых бразильских футболистов быстро тикают в Европу, при первых признаках переспективности), плюс разница во времени.
Но в целом да, если бесплатно, то плохо что ли. Может кто и глянет.
+4
0
+4
Ответ Vatikan
показалась, что спортс начнет наказывать за бразильский футбол
Показывает окко, а спортс наказывает! Жестко наказывает…
+4
0
+4
Ответ faddey
Домашние матчи Зенита что ли?
эль-класико Зенит Шахтёр
+5
-1
+4
Ответ Зизуха
эль-класико Зенит Шахтёр
чел ты проспал пару лет
+1
0
+1
Ответ Григорий Геник
Зенит транслируете?
Мойшу транслируете ?
0
0
0
Ответ Montenegro Serbian
Так то Ок, конечно. Но что мне подсказывает, что большинство реальных интерессантов за бразильский футбол и так его смотрели (благо сейчас нет проблем найти трансляции с нормальным качеством), а остальным он в общем побоку (т.к большинство топовых бразильских футболистов быстро тикают в Европу, при первых признаках переспективности), плюс разница во времени. Но в целом да, если бесплатно, то плохо что ли. Может кто и глянет.
Смотрели, но как минимум без комментариев Лукомского и Спивака! Верим, что через добавленную ценность сможем подрастить охваты бразильского футбола – тем более, футбол-то классный и зрелищный.
0
0
0
Отличная новость по нынешним временам!
0
0
0
Комментаторы будут по-бразильски вещать?())()()())))
0
0
0
молодцы, поздравляю, шпг вперед!
0
0
0
ураааа спасибо спортсу за любимый чемпионат
0
0
0
матчи по нашему утром же? бедный Лукомский когда будет оперативно обозревать топ-матчи?
0
0
0
Задумка похвальная, но думается, профита это не принесёт. И само соревнование, и время показов, и комментаторы...
Но интересно всё же узнать, что из этого получится.
0
0
0
Ну вот это отличная новость.
+4
-4
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий