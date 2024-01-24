38-летний Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в эквадорский «Эмелек». Кристиан выступал в России с 2007 года

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия трансферы Эмелек высшая лига Эквадор Сочи Футбол

Кристиан Нобоа покинул «Сочи».

38‑летний футболист вернулся в эквадорский «Эмелек».

Нобоа – воспитанник «Эмелека». Оттуда футболист в феврале 2007 года перешел в казанский «Рубин», где и начал карьеру в России.

В Мир РПЛ эквадорец также выступал за «Динамо», «Ростов» и «Зенит». Он трехкратный чемпион страны и обладатель Суперкубка России.

Нобоа выступал в России с 2007-го по 2014-й. В 2015-м он на правах свободного агента перешел в греческий ПАОК, но в том же году вернулся в РПЛ, перейдя в «Ростов».

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61 комментарий
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Спасибо за все, Кристиан! Это было славное путешествие!
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Будем вспоминать добрым словом!
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Легенда. Удачного завершения карьеры на Родине.
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Глыба РПЛ, как ни крути. Воспоминания о чемпионском Рубине и играми с Барселоной в ЛЧ, Ростов Бердыева. Жаль, в Зените не так ярко вышло.
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За 15 лет как родной уже стал)
Его даже уже как лега не воспринимаешь ментально)
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Легенда РПЛ. Удачи в дальнейшей карьере, и пусть знает - в России ему всегда рады
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Помню ещё в 8 классе учился, когда он играл совсем юный в Рубине и обыгрывали саму Барселону!
Как быстро идёт время…

Кристиан будь счастлив и спасибо!!!
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+21
Ответ Павел Мельников
Глыба РПЛ, как ни крути. Воспоминания о чемпионском Рубине и играми с Барселоной в ЛЧ, Ростов Бердыева. Жаль, в Зените не так ярко вышло.
В серебряном Сочи был лидером, в Динамо неплохо поиграл
+21
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+20
удачи, один из лучших, стандарты топ
+17
-1
+16
Славная была охота,пингвиненок,удачи!
+18
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+15
Ответ Товарищ Наркотик
В серебряном Сочи был лидером, в Динамо неплохо поиграл
Точно, Сочи тащил, будучи голеадором на позиции ЦПЗ. Недооценить трудно )
+13
-1
+12
Нобоа один из самых ярких мастеров в истории РПЛ.
+12
-1
+11
Ответ Максим Столбов
Легенда. Удачного завершения карьеры на Родине.
Перефразируя любимый мультфильм, "это была славная битва" Но в любом случае ему удачи, заодно отогреется после новогодних морозов)))
+10
0
+10
Жалко что такой хороший игрок покидают команду удачи ему в новом клубе
+11
-1
+10
Футболист, у которого наверное нет хейтеров в России. Чудесная была карьера, здоровья и благополучия ему
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Легенда!
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+8
Лучший игрок Рубина вместе с Караденизом. В Ростове его тоже помнят, за штрафной Баварии уж точно. Жаль только в Зените травмы подкосили. Легенда РПЛ!
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-1
+8
Нобоа, пожалуйста, один из наиболее стабильных и классных егионеров в РПЛ за последние 10-12 лет. Футбольный интеллектуал, который всегда знал, что надо делать с мячом, когда он у него в ногах. Решение завершить карьеру в родном клубе понятное и заслуживает уважения. Успехов ему в дальнейшем. Думаю, что если захочет, может стать неплохим тренером в будущем
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Ты многого добился в России только своим упорством и трудолюбием. Кристиан, успехов тебе и на родине!
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Отличный игрок
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Да он до сих пор самый полезный в команде был, даже пешком.
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Это была славная охота!!! 👍
Я фан Спартака.
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Отличный игрок. Признаться, жалею, что его не было в ЦСКА)
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Сочи,конечно,мутный клуб,один из умнейших игроков и просто так отпустили,очевидно же,что денег на родине заплатят меньше
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Ничего...в след. сезоне Динамо Махачкала с КББ вернется в РПЛ...ну и...))
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Нельзя так с легендой, могли бы хоть депутатский мандат дать
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И зачем!? Сейчас в Эквадор лучше не приезжать! Беспредел. А Нобоа человек не бедный. Там запросто могут ребята из какого-нибудь "Лос Чонерос» подъехать за деньгами!
P.S.
А так жал конечно! Отличный игрок! С его знанием русского может легко найти работу в России! Даже в качестве дипломата от Эквадора по спортивным вопросам.
Не понимал, как ДИНАМО могло его отпустить! Очень качественный игрок!
+2
0
+2
В сборную лучших легионеров за всю историю РПЛ! Без вариантов. Можно даже было бы капитанскую повязку в этой команде ему дать. Большой мастер. Очень удивлён, что праймовый Нобоа не переехал в Европу
+2
0
+2
Через пару лет ещё вернётся доигрывать. Не удивлюсь)
+2
0
+2
Ответ R. Giskard Reventlov
А жена? Или был её способ покинуть страну?
Так развелись же
+3
-1
+2
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