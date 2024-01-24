38-летний Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в эквадорский «Эмелек». Кристиан выступал в России с 2007 года
Кристиан Нобоа покинул «Сочи».
38‑летний футболист вернулся в эквадорский «Эмелек».
Нобоа – воспитанник «Эмелека». Оттуда футболист в феврале 2007 года перешел в казанский «Рубин», где и начал карьеру в России.
В Мир РПЛ эквадорец также выступал за «Динамо», «Ростов» и «Зенит». Он трехкратный чемпион страны и обладатель Суперкубка России.
Нобоа выступал в России с 2007-го по 2014-й. В 2015-м он на правах свободного агента перешел в греческий ПАОК, но в том же году вернулся в РПЛ, перейдя в «Ростов».
Его даже уже как лега не воспринимаешь ментально)
Как быстро идёт время…
Кристиан будь счастлив и спасибо!!!
Я фан Спартака.
P.S.
А так жал конечно! Отличный игрок! С его знанием русского может легко найти работу в России! Даже в качестве дипломата от Эквадора по спортивным вопросам.
Не понимал, как ДИНАМО могло его отпустить! Очень качественный игрок!