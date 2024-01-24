38-летний Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в эквадорский «Эмелек». Кристиан выступал в России с 2007 года

Кристиан Нобоа покинул «Сочи».

38‑летний футболист вернулся в эквадорский «Эмелек».

Нобоа – воспитанник «Эмелека». Оттуда футболист в феврале 2007 года перешел в казанский «Рубин», где и начал карьеру в России.

В Мир РПЛ эквадорец также выступал за «Динамо», «Ростов» и «Зенит». Он трехкратный чемпион страны и обладатель Суперкубка России.

Нобоа выступал в России с 2007-го по 2014-й. В 2015-м он на правах свободного агента перешел в греческий ПАОК, но в том же году вернулся в РПЛ, перейдя в «Ростов».