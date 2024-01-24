КХЛ. «Амур» примет «Салават», «Металлург» в гостях у «Адмирала», СКА против «Барыса», ЦСКА сыграет с минским «Динамо»
«Амур» примет «Салават Юлаев» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Адмирал» сыграет с «Металлургом», СКА примет «Барыс», ЦСКА – минское «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 24 января, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 24 января, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 24 января, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 24 января, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 24 января, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 24 января, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 24 января, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 24 января, 19.30, «Балашиха-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Победы нашим парням в гостях!!!!
Вперед Уфа!!!
Победы нашим парням в гостях!!!
Вперёд Нижний!!!