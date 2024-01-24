КХЛ. «Амур» примет «Салават», «Металлург» в гостях у «Адмирала», СКА против «Барыса», ЦСКА сыграет с минским «Динамо»

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«Амур» примет «Салават Юлаев» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Адмирал» сыграет с «Металлургом», СКА примет «Барыс», ЦСКА – минское «Динамо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Салават Юлаев
Дата проведения
24 января, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

Адмирал – Металлург Мг
Дата проведения
24 января, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Автомобилист – Ак Барс
Дата проведения
24 января, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Нефтехимик – Торпедо
Дата проведения
24 января, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

Локомотив – Сочи
Дата проведения
24 января, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

СКА – Барыс
Дата проведения
24 января, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – Динамо Минск
Дата проведения
24 января, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Витязь – Сибирь
Дата проведения
24 января, 19.30, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

2 комментария
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Только Салават!!!!
Победы нашим парням в гостях!!!!
Вперед Уфа!!!
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Только Торпедо!!!
Победы нашим парням в гостях!!!
Вперёд Нижний!!!
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