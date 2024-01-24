НХЛ о возможном новом клубе в Солт-Лейк-Сити: «Лига высоко ценит интерес. Юта – многообещающий рынок, с нетерпением ждем продолжения дискуссий»

Теги НХЛ Юта Райан Смит Хоккей

НХЛ ответила на возможность создания клуба лиги в Солт-Лейк-Сити.

Владельцы «Юты Джаз» – компания Smith Entertainment Group – официально обратилась к НХЛ с просьбой начать формальный процесс расширения лиги.

«НХЛ высоко ценит интерес, проявленный Smith Entertainment Group к тому, чтобы привезти хоккей в штат Юта.

В ходе бесед в течение последних двух лет мы были впечатлены приверженностью Райана и Эшли Смит своему сообществу, а также их страстью и видением Юты не только как хоккейного рынка, но и как выдающегося места для спорта и развлечений.

Юта – многообещающий рынок, и мы с нетерпением ждем продолжения наших дискуссий», – сообщается в заявлении НХЛ.

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4 комментария
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Койотов пусть перевезут.
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А как в США клубы создают, жители Юты Байдену звонили на прямую линию? Или письмо писали?
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Поздно, Европу выгребли, а в Канаде бабы столько не нарожают, там теперь шорт-трек из роддомов выходит. И так у 2/3 команд, даже на 2 тройки не хватает креативного (в смысле не только " бей- беги" персонала). Люди хотят зарабатывать на " осетрине второй свежести". Хотя в Юте, даже в баскетболе умудряются продавать билеты на "бе....." - классово близких игроков.С "божьей" помощью.
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