«Зенит» объявил о трансфере Артура из «Палмейрас». Контракт – до лета 2027-го с опцией продления на сезон

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Артур Гимараэс Футбол

Артур Гимараэс стал игроком «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 25-летнего полузащитника «Палмейрас». Контракт с игроком заключен до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.

Трансфер оценивается в 15+3 млн евро.

Отмечалось, что на решение хавбека «Палмейрас» повлияло выгодное предложение «Зенита» – клуб из Санкт-Петербурга предложил за Артура вдвое больше той суммы, которую клуб заплатил за него «Ред Булл Брагантино» весной 2023 года.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным. Статистику 25-летнего бразильца можно найти здесь.

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87 комментариев
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Сомнительно, но окэй...
+35
-6
+29
Ответ error505
ФК Бразилия пополнила свои ряды
Крылья Советов 2 (Москва) любит следить за чужими рядами
+22
-7
+15
BraZZenit
+13
-6
+7
ФК Бразилия пополнила свои ряды
+19
-12
+7
Ответ Арасланов Роман
Итого мы имеем: 9(10) бразильцев (Марио натурализован) и ещё 5 легионеров, то есть 14(15) легионеров ещё Ренан находящийся в аренде. Но всё равно у нашего зенита лучшая в России на данный момент академия, просто вы все завидуете и не хотите замечать, как много её воспитанников играет в составе нашего великого зенита!) Не верите мне, послушайте Александра Ивановича: https://m.sport-express.ru/football/rfpl/news/aleksandr-medvedev-svoih-igrokov-v-zenite-budet-stolko-chto-ne-hvatit-palcev-odnoy-ruki-dlya-ih-podscheta-1521166/ https://football.kulichki.net/rusnews/news.htm?653636 https://www.sports.ru/football/1086999377.html Или Сергея Сельдерее, то есть Богдановича: https://m.sports.ru/football/1081859542.html?ysclid=lqxq234klc452078511
Иди за наркоторговца-братоубийцу переживай.
+11
-4
+7
Добро пожаловать и удачи!
+8
-2
+6
Ответ Андрей Белоусов
Комментарий скрыт
А когда Промес будет отрабатывать в зоне СВО свое покрывательство на территории РФ?
+10
-4
+6
Ответ ZarvuR2020
Он кто по позиции?
Либерал-коммунист
+7
-3
+4
Московские бабушки негодуют
+10
-6
+4
Ох уж это московское безразличие к клубу из СПб! Такое безразличие испытывают, что кушать не могут!
+7
-3
+4
Ответ Арасланов Роман
Один уже наунижался в Реал «ушёл», ой…(
Господи, там приехал ребенок, чё вы на него накинулись ? вас жизнь ничему не учит?! не думаете , что он потом легко в какой нибудь топ клуб уедет, зенит получит несколько 10 млн и что вы тогда будете говорить?! опять переобуваться придеться ?
+4
-1
+3
Ответ Зелёный гопник
Сейчас будет весело в комментариях 😁 Зайду чуть позже
А что весёлого будет ?
весело будет, когда он будет Москву унижать
+15
-12
+3
Ответ luu
Сомнительно, но окэй...
Это было не просто смело, а п***ц как смело!
+4
-1
+3
Ответ ZarvuR2020
Он кто по позиции?
Правый Вингер.
+3
-1
+2
Ответ Арасланов Роман
Итого мы имеем: 9(10) бразильцев (Марио натурализован) и ещё 5 легионеров, то есть 14(15) легионеров ещё Ренан находящийся в аренде. Но всё равно у нашего зенита лучшая в России на данный момент академия, просто вы все завидуете и не хотите замечать, как много её воспитанников играет в составе нашего великого зенита!) Не верите мне, послушайте Александра Ивановича: https://m.sport-express.ru/football/rfpl/news/aleksandr-medvedev-svoih-igrokov-v-zenite-budet-stolko-chto-ne-hvatit-palcev-odnoy-ruki-dlya-ih-podscheta-1521166/ https://football.kulichki.net/rusnews/news.htm?653636 https://www.sports.ru/football/1086999377.html Или Сергея Сельдерее, то есть Богдановича: https://m.sports.ru/football/1081859542.html?ysclid=lqxq234klc452078511
а как связана академия и Бразилия? что делать есть все легионеры (кроме мантуана и дукейруса ) на порядок выше уровнем всех игроков в рпл ?
+2
0
+2
Ответ savik-A.M.
вне зависимости от клубных предпочтений непонятно зачем без еврокубков брать игроков за 15+ , одна только гипотеза , Краснодар сильно по носу щёлкнул идя на первом месте
А зачем кбклуб летом на 25 млн затарился,зачем тот же Краснодар опорника сборной Колумбии купил,зачем Динамо...?
+3
-1
+2
Нужно отметить, что в этот раз быстро всех подписали. Никаких длинных сериалов.
+3
-1
+2
А почему на спортсе больше нет актуальных составов клубов и карточек футболиста? В карточке Палмейрас только вратарь. Все силы на политоту ушли?
+3
-1
+2
Ответ Jovana Jovičić
Для 2.5 (+1) сезонов 15 миллионов - это многовато, нет?
3,5 сезона
+3
-1
+2
Ответ Камбоджа Иванов
Крылья Советов 2 (Москва) любит следить за чужими рядами
но ведь Крылья Советов это Чертаново-2 🤔
+2
0
+2
Сейчас будет весело в комментариях 😁
Зайду чуть позже
+10
-8
+2
Добро пожаловать и удачи в Зените!
+5
-4
+1
Ответ Дмитрий Калибабчук
Нет, тот в Фиорентине играет.
аа спасибо большое
+2
-1
+1
Ответ zzzeeerrrooo
уже третий за это то
Второй, Педро был ещё давно взят, просто ждали 18 летия
+1
0
+1
Ответ Гоша Пугач
Кто знает, Зенит уже может заявляться на участие в кубке Либертадорес?
Вслед за заявкой Спартака и Локомотива в чемпионат Самарской области))
+1
0
+1
Ответ Зелёный гопник
Сейчас будет весело в комментариях 😁 Зайду чуть позже
Да ну! Зенит же всем безразличен! Никто даже не откроет новость, чтобы прочитать! Хотя...
+4
-3
+1
Ответ Брэд Либил
но ведь Крылья Советов это Чертаново-2 🤔
Это московские Крылья, первые с Черновым, Зиньковским, Соболевым и Пруцевым
+2
-1
+1
уже третий за это то
+1
0
+1
Шансы Быков на титул окончательно растаяли…
+1
0
+1
Красавчики, ещё надо бы нападающего присмотреть и картина маслом.
+1
-1
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