«Зенит» объявил о трансфере Артура из «Палмейрас». Контракт – до лета 2027-го с опцией продления на сезон
Артур Гимараэс стал игроком «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 25-летнего полузащитника «Палмейрас». Контракт с игроком заключен до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.
Трансфер оценивается в 15+3 млн евро.
Отмечалось, что на решение хавбека «Палмейрас» повлияло выгодное предложение «Зенита» – клуб из Санкт-Петербурга предложил за Артура вдвое больше той суммы, которую клуб заплатил за него «Ред Булл Брагантино» весной 2023 года.
За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным. Статистику 25-летнего бразильца можно найти здесь.
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