«Зенит» объявил о трансфере Артура из «Палмейрас». Контракт – до лета 2027-го с опцией продления на сезон

Артур Гимараэс стал игроком «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 25-летнего полузащитника « ». Контракт с игроком заключен до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.

Трансфер оценивается в 15+3 млн евро.

Отмечалось, что на решение хавбека «Палмейрас» повлияло выгодное предложение « » – клуб из Санкт-Петербурга предложил за Артура вдвое больше той суммы, которую клуб заплатил за него «Ред Булл Брагантино» весной 2023 года.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным. Статистику 25-летнего бразильца можно найти здесь.

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