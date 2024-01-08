Умер Франц Беккенбауэр. Двукратному обладателю «Золотого мяча» было 78 лет

Умер Франц Беккенбауэр.

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии скончался в возрасте 78 лет, об этом сообщила его семья.

«С глубокой печалью сообщаем, что муж и отец Франц Беккенбауэр мирно скончался вчера, в воскресенье, во сне, в окружении семьи», – сообщили родственники легендарного футболиста.

4 раза выиграл чемпионат Германии и трижды стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной Германии выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972-го. Беккенбауэр дважды стал обладателем «Золотого мяча».

В качестве тренера сборной Германии выиграл чемпионат мира в 1990 году. На посту тренера «Баварии» Беккенбауэр выигрывал Бундеслигу и Кубок УЕФА.

В ходе карьеры игрока он также выступал за «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург», а в качестве тренера работал в «Марселе».