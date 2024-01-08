Умер Франц Беккенбауэр. Двукратному обладателю «Золотого мяча» было 78 лет
Умер Франц Беккенбауэр.
Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии скончался в возрасте 78 лет, об этом сообщила его семья.
«С глубокой печалью сообщаем, что муж и отец Франц Беккенбауэр мирно скончался вчера, в воскресенье, во сне, в окружении семьи», – сообщили родственники легендарного футболиста.
Беккенбауэр 4 раза выиграл чемпионат Германии и трижды стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной Германии выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972-го. Беккенбауэр дважды стал обладателем «Золотого мяча».
В качестве тренера сборной Германии выиграл чемпионат мира в 1990 году. На посту тренера «Баварии» Беккенбауэр выигрывал Бундеслигу и Кубок УЕФА.
В ходе карьеры игрока он также выступал за «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург», а в качестве тренера работал в «Марселе».
Пеле
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Беккенбауэр
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Покойтесь с миром, Кайзер
Оставил очень большое наследие в футболе.
Вечная память.
Мы будем помнить его не просто как игрока Баварии и великой ФРГ, но и как человека, который не только выигрывал чемпионат мира как игрок, но и как тренер.
Этот футболист творил историю немецкого и мирового футбола вместе с уже покойным Гердом Мюллером, Зеппом Майером, Шварценбеком, Румменигге.
Он закончил работу уволенного Отто Рехагеля, которого уволили из Баварии в 1996, выиграв первый и единственный кубок УЕФА для Баварии, которая стала третьим клубом после Ювентуса и Аякса, который выигрывал и кубок кубков, и кубок европейских чемпионов, и кубок УЕФА (посмотрите обзор Бавария - Бордо 1996).
Всегда оставался верным Баварии и сборной Германии.
Покойся с миром, ВЕЛИКИЙ КАЙЗЕР!🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪
Светлая память ему!