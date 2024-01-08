Умер Франц Беккенбауэр. Двукратному обладателю «Золотого мяча» было 78 лет

Теги Бавария Гамбург бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Франц Беккенбауэр Нью-Йорк Космос Футбол

Умер Франц Беккенбауэр.

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии скончался в возрасте 78 лет, об этом сообщила его семья.

«С глубокой печалью сообщаем, что муж и отец Франц Беккенбауэр мирно скончался вчера, в воскресенье, во сне, в окружении семьи», – сообщили родственники легендарного футболиста.

Беккенбауэр 4 раза выиграл чемпионат Германии и трижды стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной Германии выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972-го. Беккенбауэр дважды стал обладателем «Золотого мяча».

В качестве тренера сборной Германии выиграл чемпионат мира в 1990 году. На посту тренера «Баварии» Беккенбауэр выигрывал Бундеслигу и Кубок УЕФА.

В ходе карьеры игрока он также выступал за «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург», а в качестве тренера работал в «Марселе».

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221 комментарий
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Блиин. Уходят легенды, глыбы. Жаль...
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Вот и ушел последний из тройки величайших:
Пеле
Марадона
Беккенбауэр
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Покойся с миром, Легенда!

Та самая легендарная реклама Адидаса с Беккенбауэром...
+140
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+138
Беккенбауэр был защитником, а величие на уровне величайших нападающих в истории. Это ли не величие? Два золотых мяча защитнику? Будет ли ещё столь великий защитник как "железный Франц"?
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-1
+80
Вечная память. Ушла легенда
+72
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Ответ Амин Чич
Вот и ушел последний из тройки величайших: Пеле Марадона Беккенбауэр
Кройф ещё.
+70
-2
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Чарльтон в прошлом году, только что Загалло, теперь Кайзер Франц. Ну хватит уже!!!
Покойтесь с миром, Кайзер
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Европейский "Король Футбола"
+30
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+27
Один из величайших игроков в истории футбола. Сердце Германии. Вечная память легенде.
+23
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Прожил яркую и насыщенную жизнь. Сделал немцев чемпионами как на поле, так и на тренерском мостике.
Оставил очень большое наследие в футболе.
Вечная память.
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Грустно… Посчастливилось застать его на футбольном поле. Классный игрок был. Видение поля и чтение игры были потрясающими. Соболезнования…
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Славная была охота. Возможно, лучший защитник в истории
+17
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+15
Беккенбауэр это имя нарицательное в истории футбола! покойся с миром Франц!
+16
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Возможно лучший защитник в истории футбола… Легенда и олицетворение сборной Германии.
+13
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+13
Думаю что самый самый в истории немцев
+10
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+10
Покойся с миром, легенда и джентльмен. Очень печальная новость. Не только для болельщиков Баварии и Германии.
+9
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Ответ Serhio Roberto
Возможно лучший защитник в истории футбола… Легенда и олицетворение сборной Германии.
Не возможно а лучший, он умел всё) не только защищаться и бить и отдавать)
+9
0
+9
Очень грустный момент в истории немецкого футбола.
Мы будем помнить его не просто как игрока Баварии и великой ФРГ, но и как человека, который не только выигрывал чемпионат мира как игрок, но и как тренер.
Этот футболист творил историю немецкого и мирового футбола вместе с уже покойным Гердом Мюллером, Зеппом Майером, Шварценбеком, Румменигге.
Он закончил работу уволенного Отто Рехагеля, которого уволили из Баварии в 1996, выиграв первый и единственный кубок УЕФА для Баварии, которая стала третьим клубом после Ювентуса и Аякса, который выигрывал и кубок кубков, и кубок европейских чемпионов, и кубок УЕФА (посмотрите обзор Бавария - Бордо 1996).
Всегда оставался верным Баварии и сборной Германии.

Покойся с миром, ВЕЛИКИЙ КАЙЗЕР!🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪
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Покойся с миром Кайзер Франц!
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Человек, который во многом стал прообразом и синонимом надёжного защитника. Покойся с миром, легенда
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Теперь увидится со своим другом Пеле в лучшем мире🙏. Тот случай когда человек был хорош и как футболист, и как тренер, и как функционер.
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Никогда не будет забыт! Светлая память
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Один из крутейших защитников в истории
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Лучший свободный защитник 20-ого века(по моему мнению), первопроходец данного стиля игры(свободного защитника). Также был неплохим тренером Баварии.
Светлая память ему!
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Покойся с миром Германская стена 🇩🇪...
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Покойся с миром, Легенда всего мирового футбола 😔🕊️❤️
+6
0
+6
Ответ Oleg Kostin
Не возможно а лучший, он умел всё) не только защищаться и бить и отдавать)
А еще и тренировать, и руководить, и в этом качестве его вклад в немецкий футбол не меньше, чем в качестве игрока.
+6
0
+6
Ушла веха в истории... Покойся с миром 😔
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2024 начался не с кофе............ легендище просто. Посмотрите финалы ЧМ и Евро как он выгрызал всё
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+5
R.i.P.
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