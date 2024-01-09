Малкин набрал 1+1 с «Флайерс» и стал 1-й звездой матча. У него 15+20 в 39 играх

Теги Питтсбург Филадельфия Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин набрал 1+1 с «Флайерс» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Питтсбурга» установил окончательный счет и сделал результативную передачу в игре с «Филадельфией» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету россиянина стало 35 (15+20) очков в 39 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1264 (486+778) балла в 1102 играх. 

Сегодня Малкин (16:43, 6:08 – в большинстве, «+2») отметился 4 бросками в створ, 2 перехватами и 1 силовым приемом. Также получил малый штраф за стычку и выиграл 60% вбрасываний (6 из 10). 

2 комментария
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Давай Малыч !Ждем 500 шайб и 800 передач!
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У Малкина сегодня хет-трик Горди Хоу практически (драки не было, но удар кулаком в челюсть сопернику был четкий). Малкин в отличной форме!
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