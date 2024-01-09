Малкин набрал 1+1 с «Флайерс» и стал 1-й звездой матча. У него 15+20 в 39 играх

Евгений Малкин набрал 1+1 с «Флайерс» и стал 1-й звездой матча.

Форвард « » установил окончательный счет и сделал результативную передачу в игре с «Филадельфией» (4:1) в регулярном чемпионате .

На счету россиянина стало 35 (15+20) очков в 39 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1264 (486+778) балла в 1102 играх.

Сегодня Малкин (16:43, 6:08 – в большинстве, «+2») отметился 4 бросками в створ, 2 перехватами и 1 силовым приемом. Также получил малый штраф за стычку и выиграл 60% вбрасываний (6 из 10).