Мостовой – в шорт-листе «Енисея» на пост главного тренера. Переговоры начнутся после праздников («Матч ТВ»)

Теги Спартак Гогниев премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Енисей Дмитрий Кузнецов Юрий Уткульбаев Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой может возглавить «Енисей».

Ранее инсайдер Иван Карпов назвал Мостового одним из основных кандидатов на пост главного тренера красноярцев.

По информации «Матч ТВ», «Енисей» включил Мостового в шорт-лист, куда также входят Юрий Уткульбаев и Спартак Гогниев. После новогодних праздников клуб планирует провести переговоры с каждым из кандидатов.

Ранее возглавить «Енисей» отказался Дмитрий Кузнецов, тренирующий медиафутбольный 2Drots.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги после 20 туров, набрав 24 очка.

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108 комментариев
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Руководство Енисея, если вам угрожают, опубликуйте в своем твиттере еще одну шутку
+204
-2
+202
Ответ LaffyTaffy
Че то сомневаюсь, что он рванет в Красноярск. Только Москву и Подмосковье будет Царь рассматривать
Ещё Мадрид, возможно, Лондон.
+135
-1
+134
А в Енисее хотя бы чеканить то умеют?🤦
Ишь на кого замахнулись…
+101
-1
+100
Че то сомневаюсь, что он рванет в Красноярск.

Только Москву и Подмосковье будет Царь рассматривать
+77
-4
+73
Ответ Beast
хоть бы взяли
За что вы так ненавидите ФК Енисей?
+53
-1
+52
Самое интересное в новостях про Мостового - это комментарии к ним.
+47
-1
+46
хоть бы взяли
+33
-5
+28
Ответ ArnoNeputevy
Ещё Мадрид, возможно, Лондон.
надеюсь, в Виго тоже поедет. Там памятник ему стоит, как-никак)
+24
-1
+23
сегодня вроде не 1 апреля 😏
+17
-1
+16
Шах и мат, скейтеры
+14
0
+14
Ответ Домоседов
Руководство Енисея, если вам угрожают, опубликуйте в своем твиттере еще одну шутку
Кстати вспомнилось как раньше Енисей ставились своими шутками в Твиттере. Даже была статья про молодого человека который его вёл. Интересно где он сейчас
+11
0
+11
Готовится новый аттракцион..
+8
0
+8
Понадеемся, что клуб с Мостовым не выйдет в Небесную Лигу...
+8
-1
+7
При всем уважении к Енисею, ФНЛ это не Царское...... Не пойдёт....
Зенит, ЦСКА, Спартак...
А если серьёзно, или Реал или Барса - минимум
+7
0
+7
Ответ LaffyTaffy
Че то сомневаюсь, что он рванет в Красноярск. Только Москву и Подмосковье будет Царь рассматривать
Подмосковье? он не знает где это
+6
0
+6
Самая техничная команды будет ! Аттракцион в Красноярском цирке - командная чеканка !
+6
0
+6
Очень хотелось бы этого. Моя мечта можно сказать.
Представляю сколько народу будет искать видео игр Енисея.
+6
-1
+5
Ответ Raar
Самое интересное в новостях про Мостового - это комментарии к ним.
причем не только самого Мостового
+5
0
+5
Ответ ster3
Кстати вспомнилось как раньше Енисей ставились своими шутками в Твиттере. Даже была статья про молодого человека который его вёл. Интересно где он сейчас
В РФС работает вроде бы
+5
0
+5
Как бы «Енисей» не вылетел бы после этих приколов
+6
-2
+4
Ответ Вячеслав Припузов
Не царское это дело в провинцию ехать, ему столичные клубы подавай, никак не ниже премьер-лиги, сам об этом говорил, только топ клубы, не готов подниматься с нуля... ..https://m.bombardir.ru/news/699208-mostovoy-hochet-trenirovat-top-klub-ne-gotov-podnimatsya-s-nulya
Так Царь и не поедет в Красноярск, Енисей к Царю переедет в Москву
+4
0
+4
после праздников новый праздник
+3
0
+3
Мелбет уже спонсор турнира
+3
0
+3
Ответ Serge_83
надеюсь, в Виго тоже поедет. Там памятник ему стоит, как-никак)
Там Бенитес сейчас. а он в футболе не соображает , потому что почти не играл. Так что вполне возможно!
+3
0
+3
Это будет шоу, подписка, колокольчик.
+3
0
+3
Ответ ArnoNeputevy
Ещё Мадрид, возможно, Лондон.
В Манчестере скоро место освободится)
+3
0
+3
Все гуглят отставание Енисея от РПЛ))
+3
0
+3
Наступает конец света
+2
0
+2
Этот сериал, на мой взгляд, интереснее чем тот, что с Мбаппе в главной роли)
+2
0
+2
Енисей в лч?
+2
0
+2
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