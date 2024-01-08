Мостовой – в шорт-листе «Енисея» на пост главного тренера. Переговоры начнутся после праздников («Матч ТВ»)

Александр Мостовой может возглавить «Енисей».

Ранее инсайдер Иван Карпов назвал Мостового одним из основных кандидатов на пост главного тренера красноярцев.

По информации « », «Енисей» включил Мостового в шорт-лист, куда также входят и . После новогодних праздников клуб планирует провести переговоры с каждым из кандидатов.

Ранее возглавить « » отказался Дмитрий Кузнецов, тренирующий медиафутбольный 2Drots.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги после 20 туров, набрав 24 очка.

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