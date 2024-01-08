Мостовой – в шорт-листе «Енисея» на пост главного тренера. Переговоры начнутся после праздников («Матч ТВ»)
Александр Мостовой может возглавить «Енисей».
Ранее инсайдер Иван Карпов назвал Мостового одним из основных кандидатов на пост главного тренера красноярцев.
По информации «Матч ТВ», «Енисей» включил Мостового в шорт-лист, куда также входят Юрий Уткульбаев и Спартак Гогниев. После новогодних праздников клуб планирует провести переговоры с каждым из кандидатов.
Ранее возглавить «Енисей» отказался Дмитрий Кузнецов, тренирующий медиафутбольный 2Drots.
«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги после 20 туров, набрав 24 очка.
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Ишь на кого замахнулись…
Только Москву и Подмосковье будет Царь рассматривать
Зенит, ЦСКА, Спартак...
А если серьёзно, или Реал или Барса - минимум
Представляю сколько народу будет искать видео игр Енисея.