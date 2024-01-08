В «ПСЖ» не знают о договоренности Мбаппе с «Реалом», форвард не уведомлял клуб о своем решении
«ПСЖ» ничего не известно о договоренности Килиана Мбаппе с «Реал Мадрид».
Как отмечает RMC Sport, в парижском клубе заявляют, что не обладают информацией о каком-либо соглашении между 25-летним форвардом и «бланкос». Нападающий не информировал «ПСЖ» о своем решении перейти в «Мадрид» или отказаться от такого варианта.
В то же время во французском клубе бдительно относятся к данной теме. В «ПСЖ» ощущают, что ажиотаж в медиа, возможно, нарастает не на пустом месте. Будущее Мбаппе обсуждается на всех уровнях клубной иерархии.
Ранее информация о договоренности Мбаппе с «Реалом» появилась в публикации Foot Mercato.
Нападающий забил 18 голов в 16 матчах текущего сезона Лиги 1 и остается лучшим бомбардиром чемпионата. Детальную статистику футболиста можно посмотреть здесь.
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