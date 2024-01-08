В «ПСЖ» не знают о договоренности Мбаппе с «Реалом», форвард не уведомлял клуб о своем решении

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» ничего не известно о договоренности Килиана Мбаппе с «Реал Мадрид».

Как отмечает RMC Sport, в парижском клубе заявляют, что не обладают информацией о каком-либо соглашении между 25-летним форвардом и «бланкос». Нападающий не информировал «ПСЖ» о своем решении перейти в «Мадрид» или отказаться от такого варианта.

В то же время во французском клубе бдительно относятся к данной теме. В «ПСЖ» ощущают, что ажиотаж в медиа, возможно, нарастает не на пустом месте. Будущее Мбаппе обсуждается на всех уровнях клубной иерархии.

Ранее информация о договоренности Мбаппе с «Реалом» появилась в публикации Foot Mercato.

Нападающий забил 18 голов в 16 матчах текущего сезона Лиги 1 и остается лучшим бомбардиром чемпионата. Детальную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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36 комментариев
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Раньше весны сообщения про черепашку можно не открывать. Два года спамят из пальца высосанные псевдодоговорённости.
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У игрока осталось пол года до окончания контракта и он имеет право вести переговоры с кем захочет.
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Санта Барбара
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Ответ Инна Навская
Зачем он нужен , за такие деньги , когда есть Биллингем? И без всяких понтов.
ну понты-то придумали всякие "инсайдеры"☝️верить всем сплетням и слухам не обязательно
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Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
Закрыто Эндриком? Ему 18 ещё нет, а ты считаешь его уже состоявшимся топ нападающим? Он может года два-три только адаптацию проходить
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Кто ещё ждёт официального заявления Мадрида, что Мбаппе не входит в их планы
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пускай уже в АПЛ идет уже, Мадрид хватит уже за ним охотится , захотел бы как Билингем сразу перешел бы
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Ответ Динар
Вот вроде с одной стороны надоели такие новости, но с другой прикольно что Хелаифи на измене сидит каждый день)
Это он лично сообщил, что на измене?
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Ответ Sergey Troshin
Кто ещё ждёт официального заявления Мадрида, что Мбаппе не входит в их планы
Давно Реалу пора прекратить этот фарс. Там скоро у Холанда отступные появятся в контракте с Сити, туда например можно вкинуть денег.
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Ответ Клирик
Раньше весны сообщения про черепашку можно не открывать. Два года спамят из пальца высосанные псевдодоговорённости.
В этом вся суть СМИ, им нужны клики, чтобы люди возбуждались и писали «в Реал 33 раза не зовут», хотя официально делали 2 предложения
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Ответ Клирик
Раньше весны сообщения про черепашку можно не открывать. Два года спамят из пальца высосанные псевдодоговорённости.
Раньше июня
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Ответ Тухель
У игрока осталось пол года до окончания контракта и он имеет право вести переговоры с кем захочет.
Формально да, но парижские арабы, по ощущениям, имеют больше влияния чем неаполитанская мафия.
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https://youtu.be/OrbrzWHbnns?feature=shared
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Киньте им ссылку на спортс.ру,будут в курсе всех событий
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О договорённости не знает никто, Мбаппе, «Реал», «ПСЖ». Только журналисты и уже который год. Там ещё тк писатели фантасты работают
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Мне кажется, после такой Санта Барбары, Мбаппе даже если в итоге когда-нибудь и перейдёт в Мадрид, то ничего хорошего из этого не получится.
Закон кармы и бумеранга ещё никто не отменял.
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это уже круче, чем переход неймара в псж
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Больше, больше новостей!
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Если честно эпопея эта уже достала с этим Мбиппи, продайте его уже куда-нибудь!!!
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Комментарий удален пользователем
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