В «ПСЖ» не знают о договоренности Мбаппе с «Реалом», форвард не уведомлял клуб о своем решении

«ПСЖ» ничего не известно о договоренности Килиана Мбаппе с «Реал Мадрид».

Как отмечает RMC Sport, в парижском клубе заявляют, что не обладают информацией о каком-либо соглашении между 25-летним форвардом и «бланкос». Нападающий не информировал «ПСЖ» о своем решении перейти в « » или отказаться от такого варианта.

В то же время во французском клубе бдительно относятся к данной теме. В « » ощущают, что ажиотаж в медиа, возможно, нарастает не на пустом месте. Будущее Мбаппе обсуждается на всех уровнях клубной иерархии.

Ранее информация о договоренности Мбаппе с «Реалом» появилась в публикации Foot Mercato.

Нападающий забил 18 голов в 16 матчах текущего сезона Лиги 1 и остается лучшим бомбардиром чемпионата. Детальную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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