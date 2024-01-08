В окружении Мбаппе заявили, что договоренности о будущем нет, а внешнее воздействие не повлияет на сроки принятия решения

В окружении Килиана Мбаппе заявили, что решение о будущем игрока еще не принято.

Ранее информация о договоренности нападающего « » с «Реалом» появилась в публикации Foot Mercato.

«Нет никакой договоренности касательно будущего , в первую очередь потому, что обсуждение этого вопроса еще не начиналось. Никакое воздействие не смогло бы диктовать сроки для обсуждения, раздумий или принятия решения Килианом», – приводит RMC Sport позицию окружения 25-летнего футболиста.

Ранее сообщалось также, что Мбаппе не понравилась попытка « » установить дедлайн в вопросе возможного перехода форварда в испанский клуб.

Нападающий забил 18 голов в 16 матчах текущего сезона Лиги 1 и остается лучшим бомбардиром чемпионата. Детальную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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