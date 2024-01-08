В окружении Мбаппе заявили, что договоренности о будущем нет, а внешнее воздействие не повлияет на сроки принятия решения
В окружении Килиана Мбаппе заявили, что решение о будущем игрока еще не принято.
Ранее информация о договоренности нападающего «ПСЖ» с «Реалом» появилась в публикации Foot Mercato.
«Нет никакой договоренности касательно будущего Килиана, в первую очередь потому, что обсуждение этого вопроса еще не начиналось. Никакое воздействие не смогло бы диктовать сроки для обсуждения, раздумий или принятия решения Килианом», – приводит RMC Sport позицию окружения 25-летнего футболиста.
Ранее сообщалось также, что Мбаппе не понравилась попытка «Реал Мадрид» установить дедлайн в вопросе возможного перехода форварда в испанский клуб.
Нападающий забил 18 голов в 16 матчах текущего сезона Лиги 1 и остается лучшим бомбардиром чемпионата. Детальную статистику футболиста можно посмотреть здесь.
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Мбаппе ни разу не говорил открыто что переходит в Реал. Ни разу ни с кем не конфликтовал, не ставил ультиматумов клубу, свой контракт тихо молча отрабатывает. От огромного бонуса отказался.
Но, в головах фанатиков на спортсе - он жадный, мерзкий, конченный.
А все почему? Потому что на спортсе разные журналисты писали отсебятину, а толпа индивидов делали выводы основываясь на сказках журналистов.
Хватит постить хрень!
Две самые грустные и бесконечные темы.Кто лучше М или Р и Как М в Реал переходил.
Не хочется его в Мадриде видеть. Если только пусть к Матрасам идет...
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