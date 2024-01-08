В окружении Мбаппе заявили, что договоренности о будущем нет, а внешнее воздействие не повлияет на сроки принятия решения

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

В окружении Килиана Мбаппе заявили, что решение о будущем игрока еще не принято.

Ранее информация о договоренности нападающего «ПСЖ» с «Реалом» появилась в публикации Foot Mercato.

«Нет никакой договоренности касательно будущего Килиана, в первую очередь потому, что обсуждение этого вопроса еще не начиналось. Никакое воздействие не смогло бы диктовать сроки для обсуждения, раздумий или принятия решения Килианом», – приводит RMC Sport позицию окружения 25-летнего футболиста.

Ранее сообщалось также, что Мбаппе не понравилась попытка «Реал Мадрид» установить дедлайн в вопросе возможного перехода форварда в испанский клуб.

Нападающий забил 18 голов в 16 матчах текущего сезона Лиги 1 и остается лучшим бомбардиром чемпионата. Детальную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новости про будущее Мбаппе, как арбуз - на 90% состоят из воды.
+38
0
+38
Если 25 летний футболист за пол года до истечения контракта до сих пор не принял решение, значит он сам не знает чего хочет, в голове у него каша и дальнейшие контакты с ним абсолютно не благодарное дело.
+25
0
+25
Я очень надеюсь что Мбаппе не перейдет, рушить такую хорошую атмосферу в клубе этим ….., которому просто плевать на клубы и важны только хайп и бабки…
+24
-4
+20
Обсуждение о переходе ещё даже не начиналось, страшно представить, что будет твориться, когда начнется.
+6
-1
+5
Ответ &_Bishep_&
Если 25 летний футболист за пол года до истечения контракта до сих пор не принял решение, значит он сам не знает чего хочет, в голове у него каша и дальнейшие контакты с ним абсолютно не благодарное дело.
имхую, что как раз знает, чего хочет, но Реал пока этого не предлагает
+5
0
+5
Как и говорилось раньше: сегодня новость о соглашении контракта, завтра - опровержение, и так далее по 174 кругу подряд
+8
-4
+4
Год новый, а сериал старый
+2
0
+2
Ответ Royal Watcher
Я очень надеюсь что Мбаппе не перейдет, рушить такую хорошую атмосферу в клубе этим ….., которому просто плевать на клубы и важны только хайп и бабки…
Интересно на сколько вы быстро переобуетесь если Мбапе все же перейдет? И вероятней всего будет класть пачками.
+8
-6
+2
Удивительный факт.
Мбаппе ни разу не говорил открыто что переходит в Реал. Ни разу ни с кем не конфликтовал, не ставил ультиматумов клубу, свой контракт тихо молча отрабатывает. От огромного бонуса отказался.
Но, в головах фанатиков на спортсе - он жадный, мерзкий, конченный.
А все почему? Потому что на спортсе разные журналисты писали отсебятину, а толпа индивидов делали выводы основываясь на сказках журналистов.
+5
-3
+2
Ответ JENNINGS
Как и говорилось раньше: сегодня новость о соглашении контракта, завтра - опровержение, и так далее по 174 кругу подряд
Журналисты просто хайпуют не имея никакой информации, точно так как и летом. Впринцыпе ничего нового.
+3
-1
+2
Как он уже достал!
Хватит постить хрень!
+2
-1
+1
Зачем одинаковый контент с разницей в час на спортсе
+1
0
+1
Мбапе - Реал, новый сезон. На всех платформах с 8 января.
+1
0
+1
Ответ &_Bishep_&
Если 25 летний футболист за пол года до истечения контракта до сих пор не принял решение, значит он сам не знает чего хочет, в голове у него каша и дальнейшие контакты с ним абсолютно не благодарное дело.
Если 35 летний болельщик делает заключение о 25 летнем игроке, основываясь на публикациях спортса, в его голове тоже каша
+5
-4
+1
Когда это кончится?
Две самые грустные и бесконечные темы.Кто лучше М или Р и Как М в Реал переходил.
+1
0
+1
У Ворониных меньше серий было
+1
0
+1
Ответ Нефанатик
Удивительный факт. Мбаппе ни разу не говорил открыто что переходит в Реал. Ни разу ни с кем не конфликтовал, не ставил ультиматумов клубу, свой контракт тихо молча отрабатывает. От огромного бонуса отказался. Но, в головах фанатиков на спортсе - он жадный, мерзкий, конченный. А все почему? Потому что на спортсе разные журналисты писали отсебятину, а толпа индивидов делали выводы основываясь на сказках журналистов.
То же мне "Мона Лиза" нашлась. Косит взглядом и таинственно улыбается.
0
0
0
Эх а сериальчик то закручивается
0
0
0
Чемодан, вокзал, Ливерпуль....
Не хочется его в Мадриде видеть. Если только пусть к Матрасам идет...
0
0
0
Невонятик достал вонять
0
0
0
Давайте Черепаха в Ливер, с Клоппом зм ему гарантирован
+1
-1
0
Мбаппе пойдет в АПЛ. Других альтернатив сейчас нет
+2
-2
0
https://youtu.be/OrbrzWHbnns?feature=shared
0
0
0
Достали уже
Сделайте фильтр новостей уже
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий