Махачев подерется с победителем боя Оливейра – Царукян летом-2024 (Дана Уайт)

Ислам Махачев вернется в октагон летом 2024 года.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Махачев восстанавливается после боя с и вернется к боям летом-2024, когда подерется с победителем боя и .

Напомним, что ранее дрался с этими бойцами: Царукяна он победил в 2019 году единогласным решением судей, а Оливейру – удушающим приемом в титульном поединке в 2022 году.

Официально: Оливейра и Царукян проведут претендентский бой на UFC 300