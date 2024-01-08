Махачев подерется с победителем боя Оливейра – Царукян летом-2024 (Дана Уайт)
Ислам Махачев вернется в октагон летом 2024 года.
Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Махачев восстанавливается после боя с Алексом Волкановски и вернется к боям летом-2024, когда подерется с победителем боя Чарльза Оливейры и Армана Царукяна.
Напомним, что ранее Махачев дрался с этими бойцами: Царукяна он победил в 2019 году единогласным решением судей, а Оливейру – удушающим приемом в титульном поединке в 2022 году.
Официально: Оливейра и Царукян проведут претендентский бой на UFC 300