Официально: Оливейра и Царукян проведут претендентский бой на UFC 300

Чарльз Оливейра и Арман Царукян подерутся на UFC 300.

Победитель боя выйдет на бой за титул. Сейчас поясом в легком весе владеет .

Турнир UFC 300 пройдет 14 апреля в Лас-Вегасе.

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