Официально: Оливейра и Царукян проведут претендентский бой на UFC 300

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра и Арман Царукян подерутся на UFC 300.

Победитель боя выйдет на бой за титул. Сейчас поясом в легком весе владеет Ислам Махачев.

Турнир UFC 300 пройдет 14 апреля в Лас-Вегасе.

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8 комментариев
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Для Царукяна топ бой, Махачева всё равно не дали бы, для Оливейры минус, так как мог бы сразу на Махачева выйти, а тут опасный промежуточный бой
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Отличный бой
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Классный бой. Со спортивной точки зрения может быть интригующим.
Почему-то картина боя рисуется так: Оливейра получает в голову, падает, а потом каким-то изворотливым методом душит Армана. Надеюсь, что Царукян не допустит такого сценария.
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Удачи Арману, он заслужил.
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Хороший бой. Для Армана это шаг к титульному бою. Надеюсь он пройдет Чарли.
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