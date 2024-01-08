Официально: Оливейра и Царукян проведут претендентский бой на UFC 300
Чарльз Оливейра и Арман Царукян подерутся на UFC 300.
Победитель боя выйдет на бой за титул. Сейчас поясом в легком весе владеет Ислам Махачев.
Турнир UFC 300 пройдет 14 апреля в Лас-Вегасе.
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Почему-то картина боя рисуется так: Оливейра получает в голову, падает, а потом каким-то изворотливым методом душит Армана. Надеюсь, что Царукян не допустит такого сценария.