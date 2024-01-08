Мостовой о тренерстве: «Ничего сложного нет: футбол – игра простая. Обучение проходит отлично»
Обучающийся на тренера Александр Мостовой назвал футбол простой игрой.
Бывший футболист проходит обучение по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для профессиональных игроков.
– Обучение проходит отлично. Ничего сложного нет: футбол – игра простая. Чем проще, тем всем легче
– Как относитесь к скептическим комментариям по поводу будущей тренерской деятельности?
– Все футболисты прошли футбольную раздевалку.
Мы с иронией подходим к этому. Это нормально, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
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Но кто возьмёт 55-летнего мужчину главным тренером, никогда не работавшего даже во втордиве ни помощником, ни аналитиком, ни скаутом? Тут максимум Медиалига.
Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…с) 🙃
Тьфу и готово !
Пешка ходит прямо, а бьет наискосок.