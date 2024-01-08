Мостовой о тренерстве: «Ничего сложного нет: футбол – игра простая. Обучение проходит отлично»

Обучающийся на тренера Александр Мостовой назвал футбол простой игрой.

Бывший футболист проходит обучение по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для профессиональных игроков.

– Обучение проходит отлично. Ничего сложного нет: футбол – игра простая. Чем проще, тем всем легче

– Как относитесь к скептическим комментариям по поводу будущей тренерской деятельности?

– Все футболисты прошли футбольную раздевалку.

Мы с иронией подходим к этому. Это нормально, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

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