Мостовой о тренерстве: «Ничего сложного нет: футбол – игра простая. Обучение проходит отлично»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Р-Спорт Футбол

Обучающийся на тренера Александр Мостовой назвал футбол простой игрой.

Бывший футболист проходит обучение по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для профессиональных игроков.

– Обучение проходит отлично. Ничего сложного нет: футбол – игра простая. Чем проще, тем всем легче

– Как относитесь к скептическим комментариям по поводу будущей тренерской деятельности?

– Все футболисты прошли футбольную раздевалку.

Мы с иронией подходим к этому. Это нормально, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

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49 комментариев
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Да вообще, всё давно придумано, троих обыграл, пнул в девятку и пошел.
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Ответ Кирилл Голивец
Я понимаю универсальную формулу, что учиться никогда не поздно. Но кто возьмёт 55-летнего мужчину главным тренером, никогда не работавшего даже во втордиве ни помощником, ни аналитиком, ни скаутом? Тут максимум Медиалига.
Думаю, Царь заменит Анчелотти, когда Папа Карло соберётся на пенсию. Игра-то простая. В Испании его помнят.
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Каждый раз одни и те же вопросы задают 🤦‍♂️
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Простейшая игра: двадцать два бугая пинают мячик, стараясь загнать его в ворота. Тренер стоит на бровке и покрикивает. Проще пареной репы.
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Я понимаю универсальную формулу, что учиться никогда не поздно.

Но кто возьмёт 55-летнего мужчину главным тренером, никогда не работавшего даже во втордиве ни помощником, ни аналитиком, ни скаутом? Тут максимум Медиалига.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
такое управление, какое сейчас, осуществляется просто)))
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Согласен. Вообще корректно делать выводы по управлению страной всего по 24 годам? Совершенно неприемлемо! Вот через 50 лет норм что то говорить!
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Ответ Милдронат Бромантанов
Да вообще, всё давно придумано, троих обыграл, пнул в девятку и пошел.
При желании можно почеканить в процессе🤓
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Ответ Милдронат Бромантанов
Да вообще, всё давно придумано, троих обыграл, пнул в девятку и пошел.
Бей в девятку, будет гол, вот тебе и весь футбол.
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Где-то я это уже слышал, ах да
Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…с) 🙃
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в атаке пошире, в защите поуже!
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«Обучение проходит отлично и чеканить не разучился»
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Ответ ArnoNeputevy
Простейшая игра: двадцать два бугая пинают мячик, стараясь загнать его в ворота. Тренер стоит на бровке и покрикивает. Проще пареной репы.
В принципе как и ядерная физика со стих осложнением !
Тьфу и готово !
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Ответ azax
Моя бабушка так говорила, что тут интересного, как 20 дураков бегают за одним мячиком.
Бабушки всегда зрят в суть!
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Ответ Alex Chernov
Где-то я это уже слышал, ах да Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…с) 🙃
С Новым Годом, Старый. Успел? 😄
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Ответ Din Korso
Если простая, чего в ЧМ не побеждаете? клоуны
Ируся, о чём ты? Забыли уже давно об этом. И походу нескоро придëтся вспомнить. Давненько тебя не было. С прошедшими. 🥃
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Ответ Verhovn
С Новым Годом, Старый. Успел? 😄
Спасибо, взаимно... 30 го утром, как штык 🙃
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Ответ Din Korso
Привет. И тебя. Я думала, меня в конец забанили. Оказалось, что просто неправильный пароль на вход стоял ))
Рад видеть Вас, Ирина😊 А я думал, куда пропала..
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Ответ Alex Chernov
Спасибо, взаимно... 30 го утром, как штык 🙃
Отлично 👍 Рад за тебя! 😄
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Дайте ему уже клуб, разорвет всех в пух и прах))
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Моя бабушка так говорила, что тут интересного, как 20 дураков бегают за одним мячиком.
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Ну все, Артета, иди домой со своим доминированием, тут все просто
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Бей - беги, короч... Дайте уже бумагу🤣
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Чем проще, тем легче
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Ответ Ничего Нового
Чем проще, тем легче
База, не поспоришь ведь
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Что же касается высказываний Мостового... Ну это такой КБ Рома Ротенберг, только наоборот 😄 Они бы нашли общий язык.
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Шахматы игра простая.
Пешка ходит прямо, а бьет наискосок.
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Удачи Царю. Надеюсь получит свой шанс.
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Ответ Алешка Терминатор
Спортс - либеральный сайт. Редакционная политика - собирать здесь протестный контингент. Люди среднего и высокого интеллекта не могут быть либералами. Либералами могут быть только глупые люди. Когда я пишу "дети со спортса", имею в виду не возраст в паспорте, а ментальную зрелость.
А, вот как) то есть ты, благодаря либерализму (права человека-право на мнение, интернет, гаджеты и сам спорт-изобретения либеральных стран) тут сидишь и пишешь это все и тебе норм?)) а либерализм плохой?)) так в Конституции твоей страны написаны либеральные принципы и демократия. Очнись,
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Ответ Алешка Терминатор
Спортс - либеральный сайт. Редакционная политика - собирать здесь протестный контингент. Люди среднего и высокого интеллекта не могут быть либералами. Либералами могут быть только глупые люди. Когда я пишу "дети со спортса", имею в виду не возраст в паспорте, а ментальную зрелость.
Кстати, Алексей имя из Греции, родины демократии, а терминатор, я так понимаю по фильму твой ник, снят в штатах. А про Спартак название тебе рассказать?
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