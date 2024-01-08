Ирина Роднина: «Я не считаю Дэвис и Смолкина перспективной парой. Интересно узнать позицию мамы – все ее ученики сидят дома, а дочь выступает»

Теги сборная России Ирина Роднина танцы на льду Этери Тутберидзе сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Ирина Роднина не считает Диану Дэвис и Глеба Смолкина перспективной парой.

Танцевальный дуэт Дэвис – Смолкин выступит за Грузию на чемпионате Европы, который пройдет в Литве с 10 по 14 января.

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Сложно что‑либо говорить, а какое время на адаптацию им нужно? Грузия – такое фигурное государство и нужна какая‑то особая адаптация? Всем понятно, что их переход – вынужденное решение.

Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать ее маму, узнать позицию – все ее ученики сидят дома, а дочь выступает», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

114 комментариев
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А Роднина о своих детях не хочет поговорить? Она тут о Россиюшке печется, а дети в Америке загнивают.
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+97
Ваша дочь, Ирина Константиновна, тоже свободно передвигается по миру, да и сын, похоже, тоже не там, где должны быть мужчины в это время, что Вы по этому поводу думаете, как депутат?
+82
-15
+67
думаю мама довольна, что дочь выступает, а почему должно быть иначе?
+73
-12
+61
Удивительный вопрос) А Родниной гражданство США не мешает? Довольна? Депутатские деньги карман не тянут? Упахались они там все, о нас заботясь?)) Тогда в чем проблема?
+55
-10
+45
Роднина гражданка США, и хочет чтобы все сменили гражданство на амениканское.
+38
-7
+31
Дочь Ирины Родниной, между прочим депутата Государственной Думы, проживающая в США, номинирована на премию в поддержку ЛГБТ. И куда только смотрит ее мама Ирина Роднина? Спросили бы на спортсе?
+31
-2
+29
А пусть расскажет, как её дочь поживает в Америке и ругает Россию. Или пусть расскажет, что она как депутат сделала, чтобы наши спортсмены выступали на ЧЕ и ЧМ.
+32
-6
+26
Ответ simply A
А чего все накинулись на дочь Родниной с американским гражданством? Девис тоже американка и Смолкин скоро будет. Так что одинаково там все. При этом у патриотов почему-то подгорает исключительно по Родниной.
Потому что Этери такие высказывания себе не позволяет. Вообще нет ничего плохого в том, что родственник - гражданин другой страны, но когда у тебя самого такой родственник, а ты наезжаешь на других, что это они себе позволяют - то это прямо две табуретки.
Не говоря уже о том, что сначала Роднина называла наши соревнования первенством ЖЭКа и отзывалась о них с презрением.
+31
-6
+25
Ответ simply A
А чего все накинулись на дочь Родниной с американским гражданством? Девис тоже американка и Смолкин скоро будет. Так что одинаково там все. При этом у патриотов почему-то подгорает исключительно по Родниной.
А Тутберидзе что-то сказала про дочь Родниной? )
+25
-3
+22
Про дочь самой Родниной, сначала, расскажи, Алёна Миньковская, проживающая в США, ЛГБТ журналист)
Как так её воспитала, что противопоставляет себя традиционным ценностям и даже экстремистка?
+29
-10
+19
Ответ missis-Zima
Ну так Роднина и просит высказаться.Пусть скажет ЭТ ,что рада,что дочь будет выступать на ЧЕ .В Каунасе,куда россиян не "пустят" поболеть,мягко выражаясь.Это будет честно.
Да мало ли кто и о чем высказаться просит? С Родниной тоже много чего просят, а она только лесом всех шлет. Сын у нее не на СВО. Пусть Роднина выскажется, что она рада, что сын не участвует в боевых действиях в Украине, куда других россиян отправили. Это будет честно.
+20
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+18
Ответ Kareglazaya
А что должна сказать мама? Дочь - взрослый человек и сама принимает решение, где ей выступать. К работе мамы это не имеет никакого отношения. И раз уж Роднина решила предъявить претензии, то предъявляла бы уж тогда всем, у кого дети соревнуются за другие сборные. А таких немало. Например, Волков, Резцова.
Вот бы дочь действительно была самостоятельной, с самого начала. А не выступала на своём первом ЧР с компонентами, как у Пападакисов, и не сидела год за бугром на деньгах Федры, дуя в уши про патриотизм и "скоро приедем на соревнования"
+36
-19
+17
Не по вине Этери её спортсмены сидят дома, так что пусть Роднина как депутат задаст вопрос Главному, почему они не выступают
+21
-6
+15
Ответ фуфырка
А Роднина о своих детях не хочет поговорить? Она тут о Россиюшке печется, а дети в Америке загнивают.
Учитывая, что до этого Роднина говорила, что внутренние соревнования - это первенство ЖЭКов, переобулась она знатно)))
+16
-5
+11
Пусть лучше про свою дочь расскажет. Как она может жить и быть гражданской США, той страны, которая по мнению мамы...... (
+13
-2
+11
Это вина Тутберидзе, что все наши спортсмены сидят дома?
+11
0
+11
Ответ Юра Плисецкий
Так Тутберидзе ещё перед Олимпиадой честно призналась, для нее важна только карьера дочери. На учеников Тутберидзе фиолетово. А вот насчёт Девисов большая интрига. Здесь Роднина на права. Весь сезон судьи демонстрируют чудеса благосклонности к дебютантам- перебежчикам, что обычно не принято по отношению к другим фигуристам. В танцах будет весело.
признание родителей
что для них нет ничего важнее карьеры детей,
пора вносить статьей в уголовный кодекс рф...)
p.s. с горшка слезь...
+13
-3
+10
У нас вот Роднина перспективный политик, три созыва сидит в ГД по списку " Единой России". Ученики Тутберидзе Морис Квителашвили и Ника Эгадзе выступали и выступают на международных ГС. А то, что другие не выступают фигуристы так это чья вина ? Причинно-следственную связь надо знать и себе вопросы задавать, а не тренерам.
+12
-3
+9
Ответ Jylia Veer
... Только почему-то эта "бесперспективная пара" представляла страну на ОИ. Смешно.
Так тут вопрос к Федре.
+16
-7
+9
Ира врунья Егадзе выступает на всех турнирах.
+21
-12
+9
Ответ Zhuuuzhik
Вот тут вообще наброс не поняла, хотя не фанат Этери Георгиевны или ДС. Что мама может сделать в данном случае? Это не её вина, что Россию отстранили от международных соревнований. Ей всех своих девочек поперёк мнения Федры в другие страны направить или что? Взрослых у неё не осталось, если не считать Камилы, у которой для МС, прямо скажем, спорный статус на данный момент. С нового сезона Аделия ещё выйдет. И да, почему мама не должна радоваться за дочь и использовать все возможные средства для того, чтобы та развивала свою карьеру? Ученики и дочь - это разная история так-то. Тем более, что дочь в принципе в другом виде ФК.
У учеников Этери есть свои мамы, вот пусть они и думают
+15
-7
+8
Ответ Viks
К работе мамы это не имеет никакого отношения." --- Имеет. Мамуля берёт деньги с российских фигуристок и содержит и финансирует пару, выступающую за Грузию.
Все тренеры берут деньги со своих учеников. Так уж сложилось в российском фигурном катании. А на что человек их потратит - его личное дело. Было бы странно, если бы мать не помогала единственному ребенку.
+13
-5
+8
По прежнему Роднина ни во что не ставит Наши старты.
А ведь, фактически, она один из руководителей НАШЕГО спорта.
У меня постоянно возникает ощущение, что Идолопоклонничество в Нас Неискоренимо.
+12
-4
+8
Ответ фуфырка
А Роднина о своих детях не хочет поговорить? Она тут о Россиюшке печется, а дети в Америке загнивают.
А ее детей не было в сборной страны по фк
+22
-14
+8
Уже в злой зависти не знает, как и гадить Этери. Родниной до Этери по всем параметрам дальше,чем до Луны. Её же известно, что все ненавидят и в Думе, и в народе. Она ведь никому не нужна.
+13
-6
+7
- если бы у Родниной дочка жила в России и работала на благо страны , она имела бы право высказаться с критикой . А так , обычный наезд в стиле « Вайцеховской «
- какая мама или родитель не проталкивает своих детей в профессии , имея для этого возможности ? Достаточно взглянуть на детей / внуков известных актеров. Да и в других профессиях .
- я не фанат этой пары . Мне они кажутся обычной , средней парой , хотя Смолкин , как танцор , нравится гораздо больше . Зачем вообще Этери отдала свою дочь в фигурное катание , мне непонятно .
+10
-3
+7
Роднина даже решилась согласиться с ТАТ, лишь бы подгадить Этери...
+6
0
+6
Дочь взрослая замужняя девушка. До какого возраста мама за неё должна отвечать?
+13
-7
+6
Ответ missis-Zima
У Волкова жена иностранка,если вам неизвестно.И ему дворцов не строят за госсфинансирование.И почему у меня? Дан публичный комментарий Родниной,пусть бы ответила,заткнула.
У него ребенок в федерации другой страны. . Несовершеннолетний, за которого он отвечает. Без его персонального одобрения, его ребенка в другую федерацию не перевели. У Тутберидзе дочь взрослая и замужняя уже. До скольки лет Тутберидзе должна отвечать за взрослую замужнюю дочь?
+7
-1
+6
Ответ ВИван
А еще мама сама все время по зарубежью катается, а подопечные мало того, что дома сидят, ещё не в форме.
Кто не в форме? Чемпионка России?
+11
-5
+6
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