Ирина Роднина: «Я не считаю Дэвис и Смолкина перспективной парой. Интересно узнать позицию мамы – все ее ученики сидят дома, а дочь выступает»
Ирина Роднина не считает Диану Дэвис и Глеба Смолкина перспективной парой.
Танцевальный дуэт Дэвис – Смолкин выступит за Грузию на чемпионате Европы, который пройдет в Литве с 10 по 14 января.
Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Сложно что‑либо говорить, а какое время на адаптацию им нужно? Грузия – такое фигурное государство и нужна какая‑то особая адаптация? Всем понятно, что их переход – вынужденное решение.
Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать ее маму, узнать позицию – все ее ученики сидят дома, а дочь выступает», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
Не говоря уже о том, что сначала Роднина называла наши соревнования первенством ЖЭКа и отзывалась о них с презрением.
Как так её воспитала, что противопоставляет себя традиционным ценностям и даже экстремистка?
что для них нет ничего важнее карьеры детей,
пора вносить статьей в уголовный кодекс рф...)
p.s. с горшка слезь...
А ведь, фактически, она один из руководителей НАШЕГО спорта.
У меня постоянно возникает ощущение, что Идолопоклонничество в Нас Неискоренимо.
- какая мама или родитель не проталкивает своих детей в профессии , имея для этого возможности ? Достаточно взглянуть на детей / внуков известных актеров. Да и в других профессиях .
- я не фанат этой пары . Мне они кажутся обычной , средней парой , хотя Смолкин , как танцор , нравится гораздо больше . Зачем вообще Этери отдала свою дочь в фигурное катание , мне непонятно .