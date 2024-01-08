Ирина Роднина: «Я не считаю Дэвис и Смолкина перспективной парой. Интересно узнать позицию мамы – все ее ученики сидят дома, а дочь выступает»

Ирина Роднина не считает Диану Дэвис и Глеба Смолкина перспективной парой.

Танцевальный дуэт Дэвис – Смолкин выступит за Грузию на чемпионате Европы, который пройдет в Литве с 10 по 14 января.

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Сложно что‑либо говорить, а какое время на адаптацию им нужно? Грузия – такое фигурное государство и нужна какая‑то особая адаптация? Всем понятно, что их переход – вынужденное решение.

Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать ее маму, узнать позицию – все ее ученики сидят дома, а дочь выступает», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.