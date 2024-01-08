НХЛ. «Рейнджерс» примут «Ванкувер», «Филадельфия» против «Питтсбурга», «Бостон» в гостях у «Колорадо»

Теги результаты матчей Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Бостон Ванкувер Миннесота Колорадо Даллас НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» примут «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Филадельфия» сыграет против «Питтсбурга», «Даллас» в гостях у «Миннесоты», «Колорадо» встретится с «Бостоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Ванкувер
Дата проведения
9 января, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Питтсбург
Дата проведения
9 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Даллас
Дата проведения
9 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Бостон
Дата проведения
9 января, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев
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Рейнджерс - Ванкувер 🔥🔥🔥 будет битва
Let’s go, Rangers!
+1
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The great day for hockey!!! Let’s go Pen’s!!!
+1
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Вэл и Хлебушек, даете 1+1 как минимум.
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Сегодня/завтра - все матчи зарубы!!! Будет много отличного хоккея!!!
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