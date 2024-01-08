НХЛ. «Рейнджерс» примут «Ванкувер», «Филадельфия» против «Питтсбурга», «Бостон» в гостях у «Колорадо»
«Рейнджерс» примут «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Филадельфия» сыграет против «Питтсбурга», «Даллас» в гостях у «Миннесоты», «Колорадо» встретится с «Бостоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 января, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 9 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 9 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 9 января, 05.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Let’s go, Rangers!