Ветераны СКА написали Путину письмо с жалобой на гол «Металлурга»: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд»

Ветераны СКА написали письмо Владимиру Путину из-за гола «Металлурга».

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Письмо направлено президенту России Владимиру Путину, президенту КХЛ Алексею Морозову и президенту ФХР Владиславу Третьяку.

«Уважаемые руководители нашей страны и отечественного хоккея! К вам обращаются ветераны ленинградского и петербургского хоккея, которые ковали славу нашего спорта в советское время, поддерживали его имидж в сложные 90-е и заложили фундамент под успехи, которых наши клубы и сборная добиваются по сей день.

Мы с болью наблюдаем за тем, что происходит в нынешнем чемпионате КХЛ. В этом сезоне уровень судейства опустился невероятно низко, как сейчас модно говорить – «ниже плинтуса». Вчера мы были на игре СКА против «Металлурга» и были шокированы беспредельно низким качеством арбитража.

В действиях арбитров не видно никакой системы – в одинаковых ситуациях по ходу одной игры они легко могут принять совершенно противоположные решения. За одно и то же действие или удалить на пять минут или вовсе не заметить фола.

Голы засчитываются и отменяются без системы – даже после видеопросмотра, когда момент понятен и простому болельщику, судьи ухитряются принимать разные решения в идентичных ситуациях. Постоянно пропускаются очевидные нарушения, которые, как вчера, решают судьбы матчей.

Такая непоследовательная и просто непрофессиональная работа арбитров вредит всему российскому хоккею. Руководители нашей страны и отечественного спорта много и справедливо говорят о недопустимости оттока наших хоккеистов в другие страны.

Но непорядок и явная несправедливость в собственном чемпионате могут стать важной причиной для отъезда наших молодых звезд. Если хоккеисты не могут честно добиться спортивных результатов в России, то будут вынуждены выбирать другие чемпионаты.



Некачественное судейство вредит и наиболее ярким атакующим командам, которые стремятся играть комбинационно, в лучших советских традициях. Нарушения против игроков этих команд чаще всего и остаются безнаказанными.

Получается, мы сами убиваем наш традиционный стиль хоккея, в пользу более примитивной силовой игры от обороны, с тактикой мелкого фола, которая как раз и рассчитана на низкую квалификацию судей, пропускающих нарушения правил.

При этом руководители судейского корпуса КХЛ всячески препятствуют общественной дискуссии вокруг их работы. Штрафуют неугодных тренеров и игроков, затыкают рот всем несогласным, игнорируют критику со стороны прессы, отделываются отговорками, а то и просто молчат в ответ на справедливые претензии.

В связи с этим мы просим вас вмешаться и спасти наш хоккей от грядущей катастрофы.

Мы считаем, что работой по назначения и контролю за действиями судей должна заняться Федерация хоккея России, а наиболее вопиющие случаи судейских ошибок должны разбираться компетентными органами», – говорится в тексте.

Состав ветеранов СКА, от имени которых отправлено письмо: Сергей Черкас, Игорь Щурков, Василий Каменев, Борис Боков, Александр Юдин и Николай Манеев и Александр Михайлов.