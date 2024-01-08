Ветераны СКА написали Путину письмо с жалобой на гол «Металлурга»: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд»

Теги Металлург Мг СКА ФХР Алексей Морозов Владислав Третьяк видео Владимир Путин Сергей Черкас Александр Юдин КХЛ Артем Сергеев Политика Игорь Гераськин Хоккей

Ветераны СКА написали письмо Владимиру Путину из-за гола «Металлурга».

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Письмо направлено президенту России Владимиру Путину, президенту КХЛ Алексею Морозову и президенту ФХР Владиславу Третьяку.

«Уважаемые руководители нашей страны и отечественного хоккея! К вам обращаются ветераны ленинградского и петербургского хоккея, которые ковали славу нашего спорта в советское время, поддерживали его имидж в сложные 90-е и заложили фундамент под успехи, которых наши клубы и сборная добиваются по сей день.

Мы с болью наблюдаем за тем, что происходит в нынешнем чемпионате КХЛ. В этом сезоне уровень судейства опустился невероятно низко, как сейчас модно говорить – «ниже плинтуса». Вчера мы были на игре СКА против «Металлурга» и были шокированы беспредельно низким качеством арбитража.

В действиях арбитров не видно никакой системы – в одинаковых ситуациях по ходу одной игры они легко могут принять совершенно противоположные решения. За одно и то же действие или удалить на пять минут или вовсе не заметить фола.

Голы засчитываются и отменяются без системы – даже после видеопросмотра, когда момент понятен и простому болельщику, судьи ухитряются принимать разные решения в идентичных ситуациях. Постоянно пропускаются очевидные нарушения, которые, как вчера, решают судьбы матчей.

Такая непоследовательная и просто непрофессиональная работа арбитров вредит всему российскому хоккею. Руководители нашей страны и отечественного спорта много и справедливо говорят о недопустимости оттока наших хоккеистов в другие страны.

Но непорядок и явная несправедливость в собственном чемпионате могут стать важной причиной для отъезда наших молодых звезд. Если хоккеисты не могут честно добиться спортивных результатов в России, то будут вынуждены выбирать другие чемпионаты. 
 
Некачественное судейство вредит и наиболее ярким атакующим командам, которые стремятся играть комбинационно, в лучших советских традициях. Нарушения против игроков этих команд чаще всего и остаются безнаказанными.

Получается, мы сами убиваем наш традиционный стиль хоккея, в пользу более примитивной силовой игры от обороны, с тактикой мелкого фола, которая как раз и рассчитана на низкую квалификацию судей, пропускающих нарушения правил.

При этом руководители судейского корпуса КХЛ всячески препятствуют общественной дискуссии вокруг их работы. Штрафуют неугодных тренеров и игроков, затыкают рот всем несогласным, игнорируют критику со стороны прессы, отделываются отговорками, а то и просто молчат в ответ на справедливые претензии.

В связи с этим мы просим вас вмешаться и спасти наш хоккей от грядущей катастрофы.

Мы считаем, что работой по назначения и контролю за действиями судей должна заняться Федерация хоккея России, а наиболее вопиющие случаи судейских ошибок должны разбираться компетентными органами», – говорится в тексте.

Состав ветеранов СКА, от имени которых отправлено письмо: Сергей Черкас, Игорь Щурков, Василий Каменев, Борис Боков, Александр Юдин и Николай Манеев и Александр Михайлов.

106 комментариев
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Так ещё никогда не падал ленинградский хоккей. Ещё бы в спортлото написали с канатчиковой дачи.
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Ахахахахахаха. Даже в хоккее без Него не разобраться!
Бедный мальчик Рома.
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Пропитые прикормленные деды под диктовку РоманБорисыча создали шедевр эпистолярного жанра.
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настоящее позорище, падают ниже плинтуса каждую неделю

представляю какой стыд испытывают адекватные болельщики ска
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Когда думаешь, что дно в питерском хоккее уже пробито, снизу опять раздаётся стук 😂
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Не помню чтобы СКА что-то там ковал. Всегда был днищенской командой.
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Боже, какой же позор
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Кто как не президент страны должен в этом разобраться.
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Испанский стыд. И так у хотдога всё.
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удалите ска из хоккея
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Сейчас будет жарко)
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😂😂😂 как же это отвратительно
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Только что посмотрел таблицу - Металлурга уже там нет! И в исторических результатах. У Гераськина отняли гражданство и депортировали. Судей судят за фейки в отношении питерской армии. Молодцы, оперативно.
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стыд и срам...
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Сергей Черкас, Игорь Щурков, Василий Каменев, Борис Боков, Александр Юдин и Николай Манеев и Александр Михайлов.

"Элита" нашего хоккея.
У Игоря Ларионова веко задергалось. Оба.
+13
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Ждём скоро новости из футбола, Ветераны Зенита написали письмо Путину с просьбой пересмотреть результаты таблицы первой части чемпионата
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Теперь я видел всё
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Что за бред? Там нет фола.
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Путин, памаги!
+13
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. А они не хотят написать жалобу на чистый но незасчитанный гол от Локомотива?
+10
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+10
Какой же это позор, нет слов.
Скоро дойдет до того, что судьи просто не будут ска судить.
Я 100 раз пересмотрел. Эпизод спорный, динамичный. Даже если по итогу нарушение было, это что, система? просто эпизод в чемпионате
+9
0
+9
Ну это просто П....Ц)))
+10
-1
+9
Позорище, вытираны...
+9
0
+9
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
настоящее позорище, падают ниже плинтуса каждую неделю представляю какой стыд испытывают адекватные болельщики ска
вот вот... мы просто в душе за СКА, но пока у руля Йозе - болеть за такую команду не хочется, пусть хоккеисты и не виноваты
+8
0
+8
Совсем поехали кукухой от старости, сосисочник сам нарушить пытался, и споткнулся о свою же клюшку, ну капец
+7
0
+7
Да тут дискредитация в полный рост, они слово "несправедливость" употребляют. Да еще совершенная группой лиц по предваритальному сговору ... небось и стаканчики бумажные закуплены.

Т.е. когда по совершенно левому делу человек получал как трое убийц вместе, им все норм было, а когда гол, как им кажется, не так засчитали - сразу хоккеисты уезжать начнут , с такой несправедливостью мириться мочи у них нет.
Да, спорт-то вне политики, но шайбы в России засчитывать должен президент, и хорошо, что не МОК.
+6
-1
+5
Ответ WD 40
Испанский стыд. И так у хотдога всё.
Испанцы ответили: нее, это не наш стыд, нам до такого ещё далеко, заберите себе
+5
0
+5
лучшим решением будет байкотировать оставшиеся матчи чемпионата.
+5
0
+5
Не читал новость (как житель Санкт-Петербурга, рожденный в Ленинграде заранее испытываю испанский стыд), сразу в комментарии пошел и не удивился. Не скажу за всех, но лично я болею за СКА, (хоть там каждый год набирают по объявлению лучших из лиги, не успеваешь за изменениями в составе следить) и при этом испытываю негатив от того недоразумения, которое возглавляет наш клуб.
+4
0
+4
Надо было Байдену написать. 😀
+4
0
+4
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