Мостовой о Семаке: «Смог бы работать в АПЛ, с 6-го по 20-е место, но надо тренировать команду уровня минимум «Ливерпуля», чтобы что-то выиграть. Гвардиола «Брентфорд» сделает чемпионами?»

Александр Мостовой считает, что Сергей Семак смог бы тренировать команду АПЛ.

– Смог бы Семак работать в Англии?

– Если это команды с 6-го по 20-е место, то ответ очевиден. Простой пример – поставьте в « » – думаете, он сделает команду чемпионом? Нет, конечно. Спросите у Сергея Богдановича, сделал бы он « » чемпионом? Естественно, он ответит, что нет. Все тренеры, кто занимался раньше футболом, смогли бы работать в топ-5 чемпионатах – в футболе все давно придумано.

Тренировочный процесс в клубах Испании или Италии не отличается от того, что делает Семак в «Зените», например. В футболе все давно придумано. И Сергей Семак, и другие российские специалисты, кто раньше играл в футбол, спокойно смогли бы работать в или других топ-чемпионатах.

Кого-то, может быть, уберут через три месяца, или через год сам ушел бы кто-то. Тренировать спокойно смогли бы. Но чтобы что-то выиграть, им нужно будет работать в команде уровня минимум « ». У Семака так себе результаты в Лиге чемпионов – это игроки так себя показывали, а не Семак, – сказал Мостовой.

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