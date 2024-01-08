Мостовой о Семаке: «Смог бы работать в АПЛ, с 6-го по 20-е место, но надо тренировать команду уровня минимум «Ливерпуля», чтобы что-то выиграть. Гвардиола «Брентфорд» сделает чемпионами?»

Теги Зенит Сергей Семак Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Александр Мостовой Урал Пеп Гвардиола Брентфорд Футбол

Александр Мостовой считает, что Сергей Семак смог бы тренировать команду АПЛ.

– Смог бы Семак работать в Англии?

– Если это команды с 6-го по 20-е место, то ответ очевиден. Простой пример – поставьте Гвардиолу в «Брентфорд» – думаете, он сделает команду чемпионом? Нет, конечно. Спросите у Сергея Богдановича, сделал бы он «Урал» чемпионом? Естественно, он ответит, что нет. Все тренеры, кто занимался раньше футболом, смогли бы работать в топ-5 чемпионатах – в футболе все давно придумано.

Тренировочный процесс в клубах Испании или Италии не отличается от того, что делает Семак в «Зените», например. В футболе все давно придумано. И Сергей Семак, и другие российские специалисты, кто раньше играл в футбол, спокойно смогли бы работать в АПЛ или других топ-чемпионатах.

Кого-то, может быть, уберут через три месяца, или через год сам ушел бы кто-то. Тренировать спокойно смогли бы. Но чтобы что-то выиграть, им нужно будет работать в команде уровня минимум «Ливерпуля». У Семака так себе результаты в Лиге чемпионов – это игроки так себя показывали, а не Семак, – сказал Мостовой.

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39 комментариев
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Зачем вообще тренеры командам, где все игроки умеют играть в футбол? В футболе давно все придумано!
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Ну так Раньери то с Лестером выиграл
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Я одного не понимаю: а на хрена ты, соколик, тогда играл в Страсбуре, Кане и Сельте? Ты там что-то существенное выиграл или мог выиграть что ли? Почему ты тогда вообще рассказываешь постоянно, что был стоящим игроком? Ты же в Реале и Барсе не играл.

В Бенфике, кстати, мог бы и выиграть, только оказался дниной и был выперт.
+14
-1
+13
Очень надеюсь на то, что какой-нибудь рисковый чел когда-нибудь предложит царю контракт тренера, мы должны это увидеть, непременно, уже предвкушаю это все 😁
+7
0
+7
Приходит Пеп завтра на тренировку, а ему говорят: ты что в Брентфорт собрался?
+5
0
+5
Ответ добрый грек
А я вот жду, когда кто-нибудь из журналистов догадается задать царю вопрос о сериале Тед Лассо.
не, ну он же ни одной минуты в кино не сыграл, как он может на тему кино разглагольствовать?
+4
0
+4
А я вот жду, когда кто-нибудь из журналистов догадается задать царю вопрос о сериале Тед Лассо.
+3
0
+3
кто угодно сможет
вопрос, как долго
+1
0
+1
Ради Бога, прошу, никогда не спрашивайте его о Хаби Алонсо
+1
0
+1
Ответ Under
кто угодно сможет вопрос, как долго
Бендер с Воробьяниновым сутки вполне успешно выдавали себя за художников.
+1
0
+1
Ответ No Name
Очень надеюсь на то, что какой-нибудь рисковый чел когда-нибудь предложит царю контракт тренера, мы должны это увидеть, непременно, уже предвкушаю это все 😁
Нужно скинуться всем миром на футбольный клуб и назначить царя тренером. Этак можно Камеди Клаб задвинуть.
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+1
Отлично, вместо 10Хага надо брать в МЮ Царя. Царь вполне готов принять МЮ под свое правление.

P.s. А что Мостовой думает про Рубин, Лестер - которые стали чемпионами в свое время, не обладая преимуществом над конкурентами? А что он думает про нынешнее чудо в лице Жироны? Да и еще есть Байер. Байер конечно никогда не были "ноунеймами" или "нищими", это команда "выше среднего" исторически, но все же не топ-клуб даже по меркам Германии, а сейчас при Алонсо они как хорошо играют...
Да, в 9 случаев из 10 - побеждает именно "денежный мешок" из круга "топ-клубов", а топ-клубы они как раз потому, что они богаче остальных. Но во-первых бывают исключения, а во-вторых чтобы победить с топ-клубом богатым, ты должен обойти другие топ-клубы - что тоже требует какого-то уровня. Да и в третьих, "успешный результат" - это не только ПОБЕДА в турнире. Например 4-ое место Амкара когда-то в бородатых годах, полуфинал сборной на Евро или например топ-4 от Астон Виллы - это несомненные успехи, хотя и не победы.

P.s.s. Ну и вообще, топ-тренеры обычно вначале проявляют себя где-то "пониже", показывая на этом уровне хорошие результаты и свое мастерство, после чего их замечают топ-клубы, которые ищут себе тренеров. Почти все топ-тренеры начинали не с Реалов, Баварий и Манчестер Сити... Да и вообще суть "топ"-тренера, что он в состоянии не только реализовать "первый бюджет и первый состав игроков", но дать результат где-то за счет именно своего мастерства. Да, Гвардиола не выиграет АПЛ с Шеффилдом, но он уже доказал свое мастерство и поэтому работает в клубах повыше, а доказано оно было успешным тренерством на протяжении многих лет. Ясно дело, что Анчелотти не выиграет Ла Лигу с Альмерией или даже Осасуной, да и в ЛЧ победить руководя условным Копенгагеном - не получится... Но так можно и про игроков тогда сказать, вот играл бы Месси или Роналду в Уфе - ну в ЛЧ они бы не выиграли... Какая-то глупая логика в Царя. Если ты "начинающий", то ты должен пробиваться с низов - так вроде бы жизнь устроена(для большинства людей, не берем блатных и кумовских бездарей). Почему-то Царь хочет сразу команду уровня Ливерпуля, ну а зачем Ливерпулю в тренерах Семак или уж тем более Царь?
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Так половина пользователей sports.ru и считает)))
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Ответ Иван Шуткин
Гвардиола себе заработал имя и зачем ему тренировать Брентфорд)Примитивная логика у царя русского,а почемуй Мю йуже 15 лет не может выигратьАПЛ?)У него все так просто)Сказочный царь
пока ещё только десять, попрошу
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Ответ Under
не, ну он же ни одной минуты в кино не сыграл, как он может на тему кино разглагольствовать?
справедливо
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Ответ Н.Ф.
Бендер с Воробьяниновым сутки вполне успешно выдавали себя за художников.
в случае с АПЛ сутки ещё поди продержись
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Ответ Savardus
Ну так Раньери то с Лестером выиграл
это все потому что он в футбол играл, был игроком!! это же тоже не надо забывать, база так сказать
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Ответ No Name
Очень надеюсь на то, что какой-нибудь рисковый чел когда-нибудь предложит царю контракт тренера, мы должны это увидеть, непременно, уже предвкушаю это все 😁
И что вы ожидаете увидеть? Провалится он, вот это неожиданность! Вообще не понимаю предвкушателей очевидностей)
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Нормально так Мост перед Газпромом прогнулся!
"Ответ очевиден"...
Был у нас один такой тренер - в России тоже брал чемпионства, кубки...
В итоге об...ся что в Халле, что в Витессе
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Семак в шоке !!!
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Пианист из оркестра:
"В музыке всё уже давно придумано.
Клавиш — 88, нот— 7, пюпитр — 1.
На хрена нам этот дирижёр?"
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- А я бы сделал, - скромно добавил Александр опрокидывая какую уже по счету рюмаху
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уровень минимум ливерпуля...
ладно, если троллит - а если всерьёз?!))
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Расскажите ему, с какого места Клопп подобрал Ливерпуль и сколько лет они без чемпионства сидели
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да он задрал уже😅 одну улыбку вызывает
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Интересное мнение Его Величества.
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Дайте мостовому сити, думаете требла не будет?
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Ответ Pasta
Отлично, вместо 10Хага надо брать в МЮ Царя. Царь вполне готов принять МЮ под свое правление. P.s. А что Мостовой думает про Рубин, Лестер - которые стали чемпионами в свое время, не обладая преимуществом над конкурентами? А что он думает про нынешнее чудо в лице Жироны? Да и еще есть Байер. Байер конечно никогда не были "ноунеймами" или "нищими", это команда "выше среднего" исторически, но все же не топ-клуб даже по меркам Германии, а сейчас при Алонсо они как хорошо играют... Да, в 9 случаев из 10 - побеждает именно "денежный мешок" из круга "топ-клубов", а топ-клубы они как раз потому, что они богаче остальных. Но во-первых бывают исключения, а во-вторых чтобы победить с топ-клубом богатым, ты должен обойти другие топ-клубы - что тоже требует какого-то уровня. Да и в третьих, "успешный результат" - это не только ПОБЕДА в турнире. Например 4-ое место Амкара когда-то в бородатых годах, полуфинал сборной на Евро или например топ-4 от Астон Виллы - это несомненные успехи, хотя и не победы. P.s.s. Ну и вообще, топ-тренеры обычно вначале проявляют себя где-то "пониже", показывая на этом уровне хорошие результаты и свое мастерство, после чего их замечают топ-клубы, которые ищут себе тренеров. Почти все топ-тренеры начинали не с Реалов, Баварий и Манчестер Сити... Да и вообще суть "топ"-тренера, что он в состоянии не только реализовать "первый бюджет и первый состав игроков", но дать результат где-то за счет именно своего мастерства. Да, Гвардиола не выиграет АПЛ с Шеффилдом, но он уже доказал свое мастерство и поэтому работает в клубах повыше, а доказано оно было успешным тренерством на протяжении многих лет. Ясно дело, что Анчелотти не выиграет Ла Лигу с Альмерией или даже Осасуной, да и в ЛЧ победить руководя условным Копенгагеном - не получится... Но так можно и про игроков тогда сказать, вот играл бы Месси или Роналду в Уфе - ну в ЛЧ они бы не выиграли... Какая-то глупая логика в Царя. Если ты "начинающий", то ты должен пробиваться с низов - так вроде бы жизнь устроена(для большинства людей, не берем блатных и кумовских бездарей). Почему-то Царь хочет сразу команду уровня Ливерпуля, ну а зачем Ливерпулю в тренерах Семак или уж тем более Царь?
Так то нужно в МЮ брать событыльника Мостового по фамилии Канчельскис
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Почему это на главной?
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гвардиола с брэнфордом ничего не выиграет
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