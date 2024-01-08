Мостовой о Семаке: «Смог бы работать в АПЛ, с 6-го по 20-е место, но надо тренировать команду уровня минимум «Ливерпуля», чтобы что-то выиграть. Гвардиола «Брентфорд» сделает чемпионами?»
Александр Мостовой считает, что Сергей Семак смог бы тренировать команду АПЛ.
– Смог бы Семак работать в Англии?
– Если это команды с 6-го по 20-е место, то ответ очевиден. Простой пример – поставьте Гвардиолу в «Брентфорд» – думаете, он сделает команду чемпионом? Нет, конечно. Спросите у Сергея Богдановича, сделал бы он «Урал» чемпионом? Естественно, он ответит, что нет. Все тренеры, кто занимался раньше футболом, смогли бы работать в топ-5 чемпионатах – в футболе все давно придумано.
Тренировочный процесс в клубах Испании или Италии не отличается от того, что делает Семак в «Зените», например. В футболе все давно придумано. И Сергей Семак, и другие российские специалисты, кто раньше играл в футбол, спокойно смогли бы работать в АПЛ или других топ-чемпионатах.
Кого-то, может быть, уберут через три месяца, или через год сам ушел бы кто-то. Тренировать спокойно смогли бы. Но чтобы что-то выиграть, им нужно будет работать в команде уровня минимум «Ливерпуля». У Семака так себе результаты в Лиге чемпионов – это игроки так себя показывали, а не Семак, – сказал Мостовой.
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В Бенфике, кстати, мог бы и выиграть, только оказался дниной и был выперт.
вопрос, как долго
P.s. А что Мостовой думает про Рубин, Лестер - которые стали чемпионами в свое время, не обладая преимуществом над конкурентами? А что он думает про нынешнее чудо в лице Жироны? Да и еще есть Байер. Байер конечно никогда не были "ноунеймами" или "нищими", это команда "выше среднего" исторически, но все же не топ-клуб даже по меркам Германии, а сейчас при Алонсо они как хорошо играют...
Да, в 9 случаев из 10 - побеждает именно "денежный мешок" из круга "топ-клубов", а топ-клубы они как раз потому, что они богаче остальных. Но во-первых бывают исключения, а во-вторых чтобы победить с топ-клубом богатым, ты должен обойти другие топ-клубы - что тоже требует какого-то уровня. Да и в третьих, "успешный результат" - это не только ПОБЕДА в турнире. Например 4-ое место Амкара когда-то в бородатых годах, полуфинал сборной на Евро или например топ-4 от Астон Виллы - это несомненные успехи, хотя и не победы.
P.s.s. Ну и вообще, топ-тренеры обычно вначале проявляют себя где-то "пониже", показывая на этом уровне хорошие результаты и свое мастерство, после чего их замечают топ-клубы, которые ищут себе тренеров. Почти все топ-тренеры начинали не с Реалов, Баварий и Манчестер Сити... Да и вообще суть "топ"-тренера, что он в состоянии не только реализовать "первый бюджет и первый состав игроков", но дать результат где-то за счет именно своего мастерства. Да, Гвардиола не выиграет АПЛ с Шеффилдом, но он уже доказал свое мастерство и поэтому работает в клубах повыше, а доказано оно было успешным тренерством на протяжении многих лет. Ясно дело, что Анчелотти не выиграет Ла Лигу с Альмерией или даже Осасуной, да и в ЛЧ победить руководя условным Копенгагеном - не получится... Но так можно и про игроков тогда сказать, вот играл бы Месси или Роналду в Уфе - ну в ЛЧ они бы не выиграли... Какая-то глупая логика в Царя. Если ты "начинающий", то ты должен пробиваться с низов - так вроде бы жизнь устроена(для большинства людей, не берем блатных и кумовских бездарей). Почему-то Царь хочет сразу команду уровня Ливерпуля, ну а зачем Ливерпулю в тренерах Семак или уж тем более Царь?
"Ответ очевиден"...
Был у нас один такой тренер - в России тоже брал чемпионства, кубки...
В итоге об...ся что в Халле, что в Витессе
"В музыке всё уже давно придумано.
Клавиш — 88, нот— 7, пюпитр — 1.
На хрена нам этот дирижёр?"
ладно, если троллит - а если всерьёз?!))