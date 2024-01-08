«15 млн евро ровным счетом». Медведев о сумме трансфера Артура в «Зенит»
В «Зените» назвали сумму трансфера Артура Гимараэса.
Сегодня клуб объявил о трансфере 25-летнего полузащитника «Палмейрас». Артур подписал с «Зенитом» контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.
«Трансфер игрока в «Зенит» составил ровным счетом 15 млн евро», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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Медведев о трансфере Артура в Зенит
16.5 *74 = 1 221 000 000
курс доллара сейчас 90.9 - 15* 90,9 = 1 363 500 000
обтекай
Остальные по делу
Суть/разница в селекции тож ясна
Это не с Брюгге и Мяльме попадаться в европейской ЛЧ, ох вейт...