«15 млн евро ровным счетом». Медведев о сумме трансфера Артура в «Зенит»

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Александр Медведев Артур Гимараэс Р-Спорт деньги Футбол

В «Зените» назвали сумму трансфера Артура Гимараэса.

Сегодня клуб объявил о трансфере 25-летнего полузащитника «Палмейрас». Артур подписал с «Зенитом» контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Трансфер игрока в «Зенит» составил ровным счетом 15 млн евро», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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53 комментария
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"Ровным счётом копейки"
Медведев о трансфере Артура в Зенит
+51
-15
+36
Говорят, что главный тренер Зенита решил поменять фамилию - хочет стать Семакиньо.
+38
-11
+27
Ответ леннорыч-абрамович
"Ровным счётом копейки" Медведев о трансфере Артура в Зенит
Ровным счетом меньше, чем Фукс и Гайич (8+8,5), которые сейчас гениально катаются в арендах, вместо игр за ЦСКА, пока Федотов плачет о короткой скамейке.
+42
-26
+16
Ответ Камбоджа Иванов
Ровным счетом меньше, чем Фукс и Гайич (8+8,5), которые сейчас гениально катаются в арендах, вместо игр за ЦСКА, пока Федотов плачет о короткой скамейке.
Хорошо, что у Зенита скамейка большая, там столько паспортистов, что всех и не вспомнишь сразу.
+19
-11
+8
Ответ Камбоджа Иванов
Ровным счетом меньше, чем Фукс и Гайич (8+8,5), которые сейчас гениально катаются в арендах, вместо игр за ЦСКА, пока Федотов плачет о короткой скамейке.
курс доллара в августе 2020 - 74 рубля
16.5 *74 = 1 221 000 000

курс доллара сейчас 90.9 - 15* 90,9 = 1 363 500 000

обтекай
+16
-10
+6
В одну сумку всё поместилось?
+8
-3
+5
Сейчас и считать удобно , просто умножай на 100 🤷🏻‍♂️
+7
-3
+4
Объясните мне, чем этот тип лучше Ивлеевой хвалившейся бриллиантом на заднице?
+9
-6
+3
Самое время заявиться в кубок Либертадорес, чтобы отбить деньги за трансфер
+4
-2
+2
Коваленко😓🥲
+2
0
+2
Ответ Камбоджа Иванов
Столько же, сколько у ЦСКА в последней очной встрече, кстати.
Осталось только сравнить этих паспортистов.
+2
-1
+1
Ответ Пикачу82
Объясните мне, чем этот тип лучше Ивлеевой хвалившейся бриллиантом на заднице?
Ничем! По-хорошему, всю эту гоп-кампанию жирующий за государственный счет чиновников надо также как Ивлееву и прочих "отменить". Одним - сво, а другим - лафа и трансферы всякого сброда за государственный счет
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий9779
От продажи Малкома ещё миллионов 40 осталось😂
А Малкома вы в капусте нашли, хoлуй газпромовский???
+2
-1
+1
Ответ Борис Энгельгардт
зачем он нужен? еврокубков нет, как отбивать трансфер?
Малкома продали за 60 миллионов прямо во время матча еврокубка, надо полагать...
+1
0
+1
Ответ Камбоджа Иванов
Сравни, одни трех-пятикратные чемпионы России, а вторые чемпионы кубка России.
Трех-пятикратные чемпионы с запахом #####, поэтому сравнивать не буду.
+2
-1
+1
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
курс доллара в августе 2020 - 74 рубля 16.5 *74 = 1 221 000 000 курс доллара сейчас 90.9 - 15* 90,9 = 1 363 500 000 обтекай
Ну, инфляцию ты учел, конечно, гений.
+9
-9
0
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
курс доллара в августе 2020 - 74 рубля 16.5 *74 = 1 221 000 000 курс доллара сейчас 90.9 - 15* 90,9 = 1 363 500 000 обтекай
Общемировая инфляция с 2020 года, по САМЫМ скромным подсчётам, около 20%. Качать гения 😎
+3
-3
0
Ответ King_X
Про трансферы другого московского клуба тем более промолчим) Но виноват Зенит, тратит только он😂 И виноват, что за 10-20 млн покупает Клауда, Сантоса, Бариоса, Вендела, а не Рош, Тилей, Кралов и кто там ещё 😂🤦🏻‍♂️
давно Хендрикс 10 стал стоить? выдумщик
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Ответ arbyz448
давно Хендрикс 10 стал стоить? выдумщик
Этого зря вписал, поправил коммент, да
Остальные по делу
Суть/разница в селекции тож ясна
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По современным меркам для нашего чемпионата это огромные деньги.
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Зарплату скромно умолчал?
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Ответ Дурачок
Говорят, что главный тренер Зенита решил поменять фамилию - хочет стать Семакиньо.
по-моему имена у них меняются - Сержиньо Жуниор например
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Ответ Ярик01
Евро 500ками
думаю что бразильцам евро по 500 не интересны , в местных обменниках не сдашь )
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Ответ Гоша Пугач
Самое время заявиться в кубок Либертадорес, чтобы отбить деньги за трансфер
в Кубке Либертадорес уже в группах суперсерьезные соперники и тяжелейшие выезды, например в высокогорную Боливию и там размотают Зенит так, что долго вспоминать будут.
Это не с Брюгге и Мяльме попадаться в европейской ЛЧ, ох вейт...
+5
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Ответ LaffyTaffy
в Кубке Либертадорес уже в группах суперсерьезные соперники и тяжелейшие выезды, например в высокогорную Боливию и там размотают Зенит так, что долго вспоминать будут. Это не с Брюгге и Мяльме попадаться в европейской ЛЧ, ох вейт...
вас послушать зенит слабейший клуб в мире
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Ответ Миха68
Это интересно сколько деревень газифицировать можно?
молодец мужик, уважаю! можно в президенты, об нашей русской деревне печешся, ещё в эти деревни бесплатный бензин от лукойла
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и еще на 6 лет будут деньги, хотя ну конечно, все под богом...
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Ответ [ADO]
Ничем! По-хорошему, всю эту гоп-кампанию жирующий за государственный счет чиновников надо также как Ивлееву и прочих "отменить". Одним - сво, а другим - лафа и трансферы всякого сброда за государственный счет
Согласен! Пацанов по мобилизации загнали в окопы, они там второй год сидят и не знают когда домой вернутся, еду за свой счет покупают, технику и блиндажи строят за свой счет! А эти, я не знаю как их назвать! Слов нет порядочных, сорят государственными деньгами и еще хвалится этим! Позорище какое-то! Для меня что Ивлеева что это персонаж одного поля ягоды, и если ее отменили то этот сейчас должен в тюрьму сесть
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