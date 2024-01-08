«15 млн евро ровным счетом». Медведев о сумме трансфера Артура в «Зенит»

В «Зените» назвали сумму трансфера Артура Гимараэса.

Сегодня клуб объявил о трансфере 25-летнего полузащитника « ». Артур подписал с «Зенитом» контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Трансфер игрока в «Зенит» составил ровным счетом 15 млн евро», – сказал председатель правления « » .

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