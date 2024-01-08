Обвиненный в изнасиловании хавбек «Сандерленда» Даймонд признан невиновным. Присяжные за 15 минут вынесли приговор, игрок плакал после оглашения вердикта

Хавбек «Сандерленда» Джек Даймонд признан невиновным в изнасиловании.

Напомним, Даймонда обвиняли в изнасиловании и нападении на почве секса, случившемся в мае 2022 года.

Игрок познакомился с предполагаемой жертвой в специализированном приложении, и время от времени между ними были сексуальные отношения по обоюдному согласию. По версии обвинения, Даймонд пригласил девушку к себе домой, и она согласилась, дав понять, что это произойдет «только для объятий». Прибыв к Даймонду домой в пижаме и толстовке, она забралась к нему в постель. Поначалу были «сексуальные действия» по обоюдному согласию, однако вскоре девушка сказала, что устала и хочет спать. После этого Даймонд, как заявляется, изнасиловал ее, несмотря на протесты.

Сегодня Королевский суд Ньюкасла признал 23-летнего футболиста невиновным по обоим пунктам. Как сообщает Sky Sports, присяжным потребовалось около 15 минут, чтобы вынести вердикт.

В суде полузащитник «Сандерленда» рассказал, что девушка сама проявила желание заняться сексом, но он сказал, что «не считает это хорошей идеей». После этого девушка отвернулась от него, а затем оттолкнула, когда он попытался ее утешить. Также Даймонд рассказал, что сходил в туалет и вернулся в постель до того, как девушка сообщила о желании уйти.

После оглашения решения суда Даймонд заплакал, обхватив голову руками.

« » отстранил полузащитника весной прошлого года после предъявления обвинений – в последний раз он выходил на поле в марте 2023 года. Его статистику можно изучить здесь.

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