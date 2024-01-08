Обвиненный в изнасиловании хавбек «Сандерленда» Даймонд признан невиновным. Присяжные за 15 минут вынесли приговор, игрок плакал после оглашения вердикта
Хавбек «Сандерленда» Джек Даймонд признан невиновным в изнасиловании.
Напомним, Даймонда обвиняли в изнасиловании и нападении на почве секса, случившемся в мае 2022 года.
Игрок познакомился с предполагаемой жертвой в специализированном приложении, и время от времени между ними были сексуальные отношения по обоюдному согласию. По версии обвинения, Даймонд пригласил девушку к себе домой, и она согласилась, дав понять, что это произойдет «только для объятий». Прибыв к Даймонду домой в пижаме и толстовке, она забралась к нему в постель. Поначалу были «сексуальные действия» по обоюдному согласию, однако вскоре девушка сказала, что устала и хочет спать. После этого Даймонд, как заявляется, изнасиловал ее, несмотря на протесты.
Сегодня Королевский суд Ньюкасла признал 23-летнего футболиста невиновным по обоим пунктам. Как сообщает Sky Sports, присяжным потребовалось около 15 минут, чтобы вынести вердикт.
В суде полузащитник «Сандерленда» рассказал, что девушка сама проявила желание заняться сексом, но он сказал, что «не считает это хорошей идеей». После этого девушка отвернулась от него, а затем оттолкнула, когда он попытался ее утешить. Также Даймонд рассказал, что сходил в туалет и вернулся в постель до того, как девушка сообщила о желании уйти.
После оглашения решения суда Даймонд заплакал, обхватив голову руками.
«Сандерленд» отстранил полузащитника весной прошлого года после предъявления обвинений – в последний раз он выходил на поле в марте 2023 года. Его статистику можно изучить здесь.
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суд же не доказал, что было именно так, как он сказал
суд решил, что у неё нет достаточно доказательств, что было так, как она говорит, и он в чём-то виновен
а что на самом деле было, им вообще плевать и вряд ли это хоть как-то узнать возможно, если только не было видео/других свидетелей
Конечно, хорошо бы было :
или наказание, или принудительное лечение, если ненормальная.
Но это только мечты .
На деле даже общественное порицание ей не грозит !
У них уже в моду вошло, почпокаться, а потом заяву писать!
не помню, было ли там насилие доказано и стоял ли вообще такой вопрос, но история тоже хуже не придумаешь
преступлением может быть нелегальное распространение