Обвиненный в изнасиловании хавбек «Сандерленда» Даймонд признан невиновным. Присяжные за 15 минут вынесли приговор, игрок плакал после оглашения вердикта

Теги премьер-лига Англия происшествия Сандерленд чемпионшип девушки и спорт Джек Даймонд Футбол

Хавбек «Сандерленда» Джек Даймонд признан невиновным в изнасиловании.

Напомним, Даймонда обвиняли в изнасиловании и нападении на почве секса, случившемся в мае 2022 года.

Игрок познакомился с предполагаемой жертвой в специализированном приложении, и время от времени между ними были сексуальные отношения по обоюдному согласию. По версии обвинения, Даймонд пригласил девушку к себе домой, и она согласилась, дав понять, что это произойдет «только для объятий». Прибыв к Даймонду домой в пижаме и толстовке, она забралась к нему в постель. Поначалу были «сексуальные действия» по обоюдному согласию, однако вскоре девушка сказала, что устала и хочет спать. После этого Даймонд, как заявляется, изнасиловал ее, несмотря на протесты.

Сегодня Королевский суд Ньюкасла признал 23-летнего футболиста невиновным по обоим пунктам. Как сообщает Sky Sports, присяжным потребовалось около 15 минут, чтобы вынести вердикт.

В суде полузащитник «Сандерленда» рассказал, что девушка сама проявила желание заняться сексом, но он сказал, что «не считает это хорошей идеей». После этого девушка отвернулась от него, а затем оттолкнула, когда он попытался ее утешить. Также Даймонд рассказал, что сходил в туалет и вернулся в постель до того, как девушка сообщила о желании уйти.

После оглашения решения суда Даймонд заплакал, обхватив голову руками.

«Сандерленд» отстранил полузащитника весной прошлого года после предъявления обвинений – в последний раз он выходил на поле в марте 2023 года. Его статистику можно изучить здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

65 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Было бы неплохо, чтобы после такого он подал на барышню в суд за оговор и клевету
+209
-6
+203
Ответ Николай Бойко
Было бы неплохо, чтобы после такого он подал на барышню в суд за оговор и клевету
вряд ли получится
суд же не доказал, что было именно так, как он сказал
суд решил, что у неё нет достаточно доказательств, что было так, как она говорит, и он в чём-то виновен
а что на самом деле было, им вообще плевать и вряд ли это хоть как-то узнать возможно, если только не было видео/других свидетелей
+75
-1
+74
Надеюсь, остальные, кто хотел тупо срубить деньги последуют за ней же
+38
-1
+37
В очередной раз из-за шлюпки игрок потерял репутацию и карьеру, неизвестно сможет-ли хоть как-то заиграть теперь. Таких, как она, надо сажать лет на 5 минимум, что бы думали в след.раз, а игрокам всё снимать на камеру. Совсем уже ополоумили там, из-за любой проститутки жизнь людям ломать.
+42
-6
+36
Ответ Николай Бойко
Было бы неплохо, чтобы после такого он подал на барышню в суд за оговор и клевету
Клевета труднодоказуема а вот моральный ущерб, потеря дохода за это время вполне.
+29
-3
+26
сажать надо таких "жертв изнасилований", чтобы неповадно было
+17
-1
+16
Ответ ArnoNeputevy
Очередная сломанная карьера. 2 года не играл. Когда уже эти идиоты поймут, что всё, абсолютно всё, должно происходить под видео и аудиозапись.
А рядом должен сидеть её муж, чтобы ничего не упустить, наверняка
+15
-1
+14
Очередная сломанная карьера. 2 года не играл. Когда уже эти идиоты поймут, что всё, абсолютно всё, должно происходить под видео и аудиозапись.
+15
-2
+13
Короче онанируйте до конца карьеры .
+11
-1
+10
Ответ Metalloid
В очередной раз из-за шлюпки игрок потерял репутацию и карьеру, неизвестно сможет-ли хоть как-то заиграть теперь. Таких, как она, надо сажать лет на 5 минимум, что бы думали в след.раз, а игрокам всё снимать на камеру. Совсем уже ополоумили там, из-за любой проститутки жизнь людям ломать.
Сажать на 5 лет за проигранный иск? Я не юрист, но полагаю ни одна судебная система так делать не будет и правильно не будет. Тут скорее надо пересмотреть отношение клубов к подобным вещам. Если человеку на время следствия не ограничивают свободу передвижения, то просто не стоит его отстранять.
+9
-1
+8
Спасибо присяжным 🙏
+6
0
+6
Вот теперь пусть он о клевете подаст иск,а то сначала она обниматься едет в пижаме,а потом карьера идет под откос у футболистов. Не выгораживаю насильников и всекого рода м***й,но порой через 50 лет начинают вспоминать а что там когда то с кем то было женщины. Примеров этому уйма.
+6
0
+6
Ответ ArnoNeputevy
Очередная сломанная карьера. 2 года не играл. Когда уже эти идиоты поймут, что всё, абсолютно всё, должно происходить под видео и аудиозапись.
И чек у проституток брать…
+5
0
+5
Шайн брайт, лайк э Даймонд!
+5
0
+5
а год карьеры и денег кто ему вернет?
+5
0
+5
Ответ Under
вряд ли получится суд же не доказал, что было именно так, как он сказал суд решил, что у неё нет достаточно доказательств, что было так, как она говорит, и он в чём-то виновен а что на самом деле было, им вообще плевать и вряд ли это хоть как-то узнать возможно, если только не было видео/других свидетелей
К сожалению Вы правы !
Конечно, хорошо бы было :
или наказание, или принудительное лечение, если ненормальная.
Но это только мечты .
На деле даже общественное порицание ей не грозит !
+4
-1
+3
Ответ Камбоджа Иванов
- Игрок познакомился с предполагаемой жертвой в специализированном приложении, и время от времени между ними были сексуальные отношения по обоюдному согласию. По версии обвинения, Даймонд пригласил девушку к себе домой. - полузащитник «Сандерленда» рассказал, что девушка сама проявила желание заняться сексом, но он сказал, что «не считает это хорошей идеей». После этого девушка отвернулась от него, а затем оттолкнула, когда он попытался ее утешить. Видимо, в этот раз хотел с ней матч «Сандерленда» посмотреть, а эти бабы, как обычно.
Или объяснял ей, что Магнус не предавал!
+3
0
+3
Ответ JuventuS
Короче онанируйте до конца карьеры .
И заберите у нас своего маскота
+3
0
+3
Ответ Камбоджа Иванов
Снимай тайком, а потом, если что, шантажируй сливом этого видео. "Если драка неизбежна, надо бить первым" (с)
С одной стороны забавно это выглядит, но с другой.... Может ведь и так быть, что потом она подаст в суд за снятое тайком видео, сказав что её не предупредили и на съёмку она согласия не давала.
+3
0
+3
Ответ Николай Бойко
Было бы неплохо, чтобы после такого он подал на барышню в суд за оговор и клевету
Очень тяжело доказать. Особенно в такого рода случаях
+2
0
+2
Ура! Не все так безнадежно. Теперь нужен ответный удар - иск за клевету, чтобы другим не повадно было.
+3
-1
+2
Ответ ArnoNeputevy
Очередная сломанная карьера. 2 года не играл. Когда уже эти идиоты поймут, что всё, абсолютно всё, должно происходить под видео и аудиозапись.
Вот девицы то обрадуются, увидев себя на видео 📹)) ну и присяжные тоже будут не против посмотреть любительское порно))
+2
0
+2
Нужно этих псевдо жертв сажать!!
У них уже в моду вошло, почпокаться, а потом заяву писать!
+2
0
+2
Ответ ArnoNeputevy
Очередная сломанная карьера. 2 года не играл. Когда уже эти идиоты поймут, что всё, абсолютно всё, должно происходить под видео и аудиозапись.
Всего лишь не нужно отстранять игрока до решения суда, вот и все.
+1
0
+1
Ответ A.Montoya
А я выскажу непопулярное мнение - отчасти он сам виноват. Если бы занимался сексом только со своей девушкой/женой, а не трахал бы всяких ****** по вызову,то ничего бы не было. Связываются со всяким мусором,ведут себя как кобели,вот и результат...
Жена тоже может заявить об изнасиловании, так что не 100% верняк
+1
0
+1
Ответ Havi Thongman
Получается, при всей этой эпидемии обвинений в насилии в АПЛ всех оправдали, только у Гринвуда похоже на соглашение сторон, при реально некрасивой истории? Эхх, дождутся девушки, что футболисты перед любым общением с ними будут контракт заключать)
Адам Джонсон отсидел
не помню, было ли там насилие доказано и стоял ли вообще такой вопрос, но история тоже хуже не придумаешь
+1
0
+1
Ответ Трент Резнор
И чек у проституток брать…
Можно на карту скидывать. С указанием оказанной услуги...
+1
0
+1
Какой-то адекватный суд
+1
0
+1
В отношении таких дел и обвиняемых по таким делам - действует презумпция виновности. Система правосудия такая правосудная. Нужна какая-то система ответная для тех, кто в суд приходит, после пижамных лежаний в кровати. Чтобы думали, прежде чем в суд идти.
+1
0
+1
Ответ OnTuMyC
хм, а ведь за возможную скрытую съемку в спальне без цели кроме как оправдания себя в таких ситуация куда меньше пробльшем?...
вполне может зависеть от страны к стране, но вообще по логике сама съёмка не преступление
преступлением может быть нелегальное распространение
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий