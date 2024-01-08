НБА. «Индиана» – «Бостон», «Клипперс» против «Финикса» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
«Индиана» попытается взять реванш у «Бостона», «Клипперс» встретятся с «Финиксом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 9 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 9 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 9 января, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 9 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 9 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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