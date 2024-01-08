НБА. «Индиана» – «Бостон», «Клипперс» против «Финикса» и другие матчи

Теги результаты Бостон Шарлотт Чикаго Хьюстон Индиана Клипперс Майами Милуоки Финикс НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

«Индиана» попытается взять реванш у «Бостона», «Клипперс» встретятся с «Финиксом».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Оклахома-Сити
Дата проведения
9 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Индиана – Бостон
Дата проведения
9 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Шарлотт – Чикаго
Дата проведения
9 января, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Майами – Хьюстон
Дата проведения
9 января, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Юта
Дата проведения
9 января, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Клипперс – Финикс
Дата проведения
9 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев
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Клипперс - Финикс это получается "биг трио" против "биг трио с половиной" (учитывая, что Вестбрук со скамейки выходит)?
+1
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+1
Подозреваю что в матче с Санз, у Ленарда и Хардена опять появится чувство броска, которое неожиданно? "ушло" в матче с Лейкерс.
+1
0
+1
Гениальный Тайриз попытается замутить мини-реванш. Будет интересно.
0
0
0
Ответ кандид
Клипперс - Финикс это получается "биг трио" против "биг трио с половиной" (учитывая, что Вестбрук со скамейки выходит)?
Получается, что да
Кейта Бэйтс-Диоп, Чимези Мету и Удока Азубуйке против Муссы Диабате, Джошуа Примо и Амира Коффи
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