Кузьменко без очков в 4-м матче подряд: 0 бросков в створ и «+1» за 12:54 с «Рейнджерс»

Андрей Кузьменко остался без очков в 4 матчах подряд.

Форвард « » принял участие в матче регулярного чемпионата с « » (6:3).

Россиянин получил 12 минут 54 секунды игрового времени (все – в равных составах, большинства у «Кэнакс» не было) и завершил встречу с показателем полезности «+1».

в 9-й раз в этом сезоне остался без бросков в створ. Два его броска прошли мимо.

В активе Кузьменко 19 (8+11) очков в 34 играх.