Кузьменко без очков в 4-м матче подряд: 0 бросков в створ и «+1» за 12:54 с «Рейнджерс»
Андрей Кузьменко остался без очков в 4 матчах подряд.
Форвард «Ванкувера» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3).
Россиянин получил 12 минут 54 секунды игрового времени (все – в равных составах, большинства у «Кэнакс» не было) и завершил встречу с показателем полезности «+1».
Андрей в 9-й раз в этом сезоне остался без бросков в створ. Два его броска прошли мимо.
В активе Кузьменко 19 (8+11) очков в 34 играх.