Кузьменко без очков в 4-м матче подряд: 0 бросков в створ и «+1» за 12:54 с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко остался без очков в 4 матчах подряд.

Форвард «Ванкувера» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3). 

Россиянин получил 12 минут 54 секунды игрового времени (все – в равных составах, большинства у «Кэнакс» не было) и завершил встречу с показателем полезности «+1». 

Андрей в 9-й раз в этом сезоне остался без бросков в створ. Два его броска прошли мимо. 

В активе Кузьменко 19 (8+11) очков в 34 играх. 

8 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Ради перстня стоит терпеть. Доиграть сезон, дальше думать о переходе. Хотелось бы видеть в Тампе или Вашингтоне, но решать ему.
В Вашингтоне только если памятный перстень по случаю того, что Ови побьёт Гретцки!)
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Ответ фк кабинет
Обмен в Оттаву на Тарасенко.У Тарасенко появиться шанс взять ещё один Кубок.
Нужен ли Кузьменко Оттаве? Нужна ли Оттава Кузьменко?)
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Ответ Stenort
Нужен ли Кузьменко Оттаве? Нужна ли Оттава Кузьменко?)
Оттава мимо плей-офф, у Тараса контракт заканчивается.Кузьменко все меньше времени получает, поэтому сам понимает пора валить)
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Ответ фк кабинет
Обмен в Оттаву на Тарасенко.У Тарасенко появиться шанс взять ещё один Кубок.
Тарасенко Ванкуверу на хрен не сдался, тем более за Кузьменко.
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Ответ Winfated
В Вашингтоне только если памятный перстень по случаю того, что Ови побьёт Гретцки!)
Я о перстне в Ванкувере. Взять его, потом уходить туда, где точно дадут играть.
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