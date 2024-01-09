«Анахайм» обменял Дрисдейла и выбор во 2-м раунде драфта в «Филадельфию», получив права на лучшего форварда МЧМ Готье
«Анахайм» обменял защитника Джейми Дрисдейла в «Филадельфию».
«Дакс» получили в сделке права на форварда молодежной сборной США Каттера Готье.
«Флайерс» также достался выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2025.
«Анахайм» продлил контракт с 21-летним Дрисдейлом в октябре прошлого года – на 3 года с кэпхитом 2,3 миллиона долларов. Соглашение будет действовать до завершения сезона-2025/26.
6-й номер драфта НХЛ-2020 провел в текущем сезоне 10 матчей и набрал 5 (1+4) очков. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травмы плеча. Всего в лиге у канадца 123 матча и 45 (8+37) баллов.
19-летний Готье был выбран «Филадельфией» под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2022. Сейчас он играет за Бостонский колледж в NCAA (17 игр и 23 очка в этом сезоне, 13+10).
В составе молодежной сборной США Каттер выиграл МЧМ в Швеции, набрав 12 (2+10) очков в 7 играх. Его признали лучшим форвардом турнира.
Филадельфия в лице Дрисдейла в перспективе может получить топового атакующего защитника, вокруг которого (+ Мичков) можно строить команду.
В Анахайме после обмена Дрисдейла остаются еще топовые проспекты защитники Минтюков, Зеллвегер, ЛаКомб, Люно. В лице Готье Анахайм получает топового проспекта крайнего нападающего (до обмена из топовых перспективных нападающих были лишь центры - Зеграс, МакТавиш, Карлссон). В обозримом будущем Анахайм видимо будет решать кого из трех перечисленных центров оставить, а кого менять.
Возможно в ближайшее время Готье будет подписан контракт с Анахаймом, либо стоит ждать новый обмен.