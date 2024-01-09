«Анахайм» обменял Дрисдейла и выбор во 2-м раунде драфта в «Филадельфию», получив права на лучшего форварда МЧМ Готье

«Анахайм» обменял защитника Джейми Дрисдейла в «Филадельфию».

«Дакс» получили в сделке права на форварда молодежной сборной США Каттера Готье.

«Флайерс» также достался выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2025.

« » продлил контракт с 21-летним в октябре прошлого года – на 3 года с кэпхитом 2,3 миллиона долларов. Соглашение будет действовать до завершения сезона-2025/26.

6-й номер драфта НХЛ-2020 провел в текущем сезоне 10 матчей и набрал 5 (1+4) очков. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травмы плеча. Всего в лиге у канадца 123 матча и 45 (8+37) баллов.

19-летний Готье был выбран «Филадельфией» под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2022. Сейчас он играет за Бостонский колледж в NCAA (17 игр и 23 очка в этом сезоне, 13+10).

В составе молодежной сборной США Каттер выиграл МЧМ в Швеции, набрав 12 (2+10) очков в 7 играх. Его признали лучшим форвардом турнира.