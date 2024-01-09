«Анахайм» обменял Дрисдейла и выбор во 2-м раунде драфта в «Филадельфию», получив права на лучшего форварда МЧМ Готье

Теги переходы Филадельфия Анахайм НХЛ Драфт НХЛ Джейми Дрисдейл Каттер Готье Хоккей

«Анахайм» обменял защитника Джейми Дрисдейла в «Филадельфию».

«Дакс» получили в сделке права на форварда молодежной сборной США Каттера Готье.

«Флайерс» также достался выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2025. 

«Анахайм» продлил контракт с 21-летним Дрисдейлом в октябре прошлого года – на 3 года с кэпхитом 2,3 миллиона долларов. Соглашение будет действовать до завершения сезона-2025/26. 

6-й номер драфта НХЛ-2020 провел в текущем сезоне 10 матчей и набрал 5 (1+4) очков. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травмы плеча. Всего в лиге у канадца 123 матча и 45 (8+37) баллов. 

19-летний Готье был выбран «Филадельфией» под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2022. Сейчас он играет за Бостонский колледж в NCAA (17 игр и 23 очка в этом сезоне, 13+10). 

В составе молодежной сборной США Каттер выиграл МЧМ в Швеции, набрав 12 (2+10) очков в 7 играх. Его признали лучшим форвардом турнира.

16 комментариев
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Готье отказывался играть в Филадельфии? Иначе зачем это Флайерс?
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Ого! Редко можно увидеть обмен с участием топовых проспектов.
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североамериканские источники пишут, что Готье отказался вести переговоры с летчиками о контракте
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Ответ 37old
Готье отказывался играть в Филадельфии? Иначе зачем это Флайерс?
У Флайерс хорошо идёт сезон, видимо решили сделать ставку на игрока, который сможет помочь уже здесь и сейчас в борьбе за ПО. А вот зачем это Анахайму не очень понятно, да возможно у Готье потолок выше, но вроде у Анахайма уже и так полно нападающих, вокруг которых можно строить будущее, а среди защитников вроде были только Минтюков и этот Драйсдейл. Возможно Уток смущала травматичность Драйсдейла, но в общем этот обмен - знак того, что менеджмент уток делает по полной ставку на Пашу как на будущего первого защитника команды
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Готье пошел на Х, отказался он играть
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Минтюков!!! Будет первым!!!
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Стоит добавить: Готье признан на МЧМ-20 2023-2024 лучшим нападающим, вошел в символическую сборную турнира, стал лучшим бомбардиром турнира по системе гол+пас наряду с Иржи Кулих (у него 6+6).
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Прямо сейчас, несмотря на то что Анахайм отдал еще выбор на драфте во 2-ом раунде 2025, обмен выглядит как win-win.
Филадельфия в лице Дрисдейла в перспективе может получить топового атакующего защитника, вокруг которого (+ Мичков) можно строить команду.
В Анахайме после обмена Дрисдейла остаются еще топовые проспекты защитники Минтюков, Зеллвегер, ЛаКомб, Люно. В лице Готье Анахайм получает топового проспекта крайнего нападающего (до обмена из топовых перспективных нападающих были лишь центры - Зеграс, МакТавиш, Карлссон). В обозримом будущем Анахайм видимо будет решать кого из трех перечисленных центров оставить, а кого менять.
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Филу обокрали
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Инициатива обмена видимо была со стороны Филадельфии, т.к. Готье отказывался контактировать с представителями клуба. Было бы неплохо, чтобы Пэт Вербик перед обменом узнал у Готье, а за Анахайм он будет играть)
Возможно в ближайшее время Готье будет подписан контракт с Анахаймом, либо стоит ждать новый обмен.
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Ответ copti_san
У Флайерс хорошо идёт сезон, видимо решили сделать ставку на игрока, который сможет помочь уже здесь и сейчас в борьбе за ПО. А вот зачем это Анахайму не очень понятно, да возможно у Готье потолок выше, но вроде у Анахайма уже и так полно нападающих, вокруг которых можно строить будущее, а среди защитников вроде были только Минтюков и этот Драйсдейл. Возможно Уток смущала травматичность Драйсдейла, но в общем этот обмен - знак того, что менеджмент уток делает по полной ставку на Пашу как на будущего первого защитника команды
Тристан Луно, Зеллвегер, Уоррен есть ещё из молодых перспективных защитников. Лякомб, уже поигравший в НХЛ.
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Ответ 37old
Готье отказывался играть в Филадельфии? Иначе зачем это Флайерс?
А, тут ещё оказывается этот Готье за Филу играть в принципе не хотел, что довольно странно. Хороший город и рынок, франшиза не бедовая и хорошо играет даже в состоянии перестройки. Видимо побоялся Тортса, иначе не вижу причин
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Ответ 37old
Готье отказывался играть в Филадельфии? Иначе зачем это Флайерс?
Он отказался, как в свое время Линдрос в Квебек Нордикс и его обменяли кстати в ФФ
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Ответ copti_san
У Флайерс хорошо идёт сезон, видимо решили сделать ставку на игрока, который сможет помочь уже здесь и сейчас в борьбе за ПО. А вот зачем это Анахайму не очень понятно, да возможно у Готье потолок выше, но вроде у Анахайма уже и так полно нападающих, вокруг которых можно строить будущее, а среди защитников вроде были только Минтюков и этот Драйсдейл. Возможно Уток смущала травматичность Драйсдейла, но в общем этот обмен - знак того, что менеджмент уток делает по полной ставку на Пашу как на будущего первого защитника команды
а Анахайма полно защитников с потенциалом, Люно, Уоррен, Зеллвегер
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Ответ copti_san
А, тут ещё оказывается этот Готье за Филу играть в принципе не хотел, что довольно странно. Хороший город и рынок, франшиза не бедовая и хорошо играет даже в состоянии перестройки. Видимо побоялся Тортса, иначе не вижу причин
Если среди генменеджеров есть какая-то корпоративная солидарность, то надо его махнуть в Калгари или Аризону🤣🤣🤣
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Ответ Stenort
Прямо сейчас, несмотря на то что Анахайм отдал еще выбор на драфте во 2-ом раунде 2025, обмен выглядит как win-win. Филадельфия в лице Дрисдейла в перспективе может получить топового атакующего защитника, вокруг которого (+ Мичков) можно строить команду. В Анахайме после обмена Дрисдейла остаются еще топовые проспекты защитники Минтюков, Зеллвегер, ЛаКомб, Люно. В лице Готье Анахайм получает топового проспекта крайнего нападающего (до обмена из топовых перспективных нападающих были лишь центры - Зеграс, МакТавиш, Карлссон). В обозримом будущем Анахайм видимо будет решать кого из трех перечисленных центров оставить, а кого менять.
Карлссона могут на право перевести
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