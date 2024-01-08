«В АПЛ гораздо больше денег, любой клуб может купить игрока за 30 млн евро. Но разница в классе не такая, в Ла Лиге необыкновенные футболисты». Тирни о чемпионатах
Киран Тирни сопоставил уровень футбола в английской и испанской лигах.
Защитник «Арсенала» в настоящее время выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды. По словам Тирни, Премьер-лига не превосходит Ла Лигу так уж сильно.
– Я не отношусь к этому так категорично. Все знают, что в Премьер-лиге гораздо больше денег. Все клубы, участвующие в этом турнире, могут приобретать футболистов за 30 миллионов евро. В этом большая разница. Но что касается класса – в этом я не согласен, я считаю, что в Ла Лиге есть необыкновенные футболисты.
– А как насчет атмосферы?
– Атмосфера здесь потрясающая. В Англии тоже очень хорошая атмосфера. Я не хочу говорить плохо о Премьер-лиге, потому что это великолепная лига, болельщики отличные… Но если бы люди больше смотрели Ла Лигу, они бы поняли, что это невероятный турнир, и болельщики здесь тоже невероятные.
Когда приезжаешь, чтобы сыграть против «Осасуны», видишь, что ее фанаты болеют как сумасшедшие. То же самое в Кадисе. И когда мы играем дома, болельщики за воротами не перестают петь… Это приятно, – сказал 26-летний шотландец.
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Глупо было бы ругать чемп, где выступаешь.