«В АПЛ гораздо больше денег, любой клуб может купить игрока за 30 млн евро. Но разница в классе не такая, в Ла Лиге необыкновенные футболисты». Тирни о чемпионатах

Теги премьер-лига Англия Осасуна Реал Сосьедад Ла Лига Арсенал болельщики Кадис Киран Тирни деньги Футбол

Киран Тирни сопоставил уровень футбола в английской и испанской лигах.

Защитник «Арсенала» в настоящее время выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды. По словам Тирни, Премьер-лига не превосходит Ла Лигу так уж сильно.

– Я не отношусь к этому так категорично. Все знают, что в Премьер-лиге гораздо больше денег. Все клубы, участвующие в этом турнире, могут приобретать футболистов за 30 миллионов евро. В этом большая разница. Но что касается класса – в этом я не согласен, я считаю, что в Ла Лиге есть необыкновенные футболисты.

– А как насчет атмосферы?

– Атмосфера здесь потрясающая. В Англии тоже очень хорошая атмосфера. Я не хочу говорить плохо о Премьер-лиге, потому что это великолепная лига, болельщики отличные… Но если бы люди больше смотрели Ла Лигу, они бы поняли, что это невероятный турнир, и болельщики здесь тоже невероятные.

Когда приезжаешь, чтобы сыграть против «Осасуны», видишь, что ее фанаты болеют как сумасшедшие. То же самое в Кадисе. И когда мы играем дома, болельщики за воротами не перестают петь… Это приятно, – сказал 26-летний шотландец.

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16 комментариев
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в Испании не хватает конкуренции, слишком велика разница между богатыми и бедными, очень мало среднего класса, в основном клубы-бедняки, оттуда и проблемы. Пока всё бабло от трансляций будут пилить между Реалом и Барсой, а остальным гроши-ничего не поменяется. Англию потому и любят, что даже доминирующий последние годы Сити могут отвозить мордой о газон условная Астон Вилла, которая может себе позволить провернуть хорошие сделки не с супер звёздами, но с очень крепкими и узнаваемыми игроками, вроде Бэйли или Тилеманса, от которых и топы собственно многие бы не отказались, и из которых можно собирать классную команду.
+14
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+6
Политически грамотно рассуждает )
Глупо было бы ругать чемп, где выступаешь.
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+4
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
как раз таки Жирона и есть исключение из правил, ибо даже после сверх мощного сезона она не станет сильно богаче от выплат тв трансляций, а хозяева там на секундочку арабы из Ман Сити. А то, что условная Севилья, которая за последние десятилетия не мало выиграла в Европе, не может себе позволить трансфер уровня Ноттингема-это катастрофа, и игроки в испанских командах едва узнаваемы
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именно поэтому Тирни теперь в Ла Лиге , а не АПЛ. 🤣🤣🤣
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Вот только клубы из Ла Лиги исторически топчут британских дровосеков))
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Ответ Сослан Бедоев
в Испании не хватает конкуренции, слишком велика разница между богатыми и бедными, очень мало среднего класса, в основном клубы-бедняки, оттуда и проблемы. Пока всё бабло от трансляций будут пилить между Реалом и Барсой, а остальным гроши-ничего не поменяется. Англию потому и любят, что даже доминирующий последние годы Сити могут отвозить мордой о газон условная Астон Вилла, которая может себе позволить провернуть хорошие сделки не с супер звёздами, но с очень крепкими и узнаваемыми игроками, вроде Бэйли или Тилеманса, от которых и топы собственно многие бы не отказались, и из которых можно собирать классную команду.
Комментарий удален пользователем
Ответ Сослан Бедоев
в Испании не хватает конкуренции, слишком велика разница между богатыми и бедными, очень мало среднего класса, в основном клубы-бедняки, оттуда и проблемы. Пока всё бабло от трансляций будут пилить между Реалом и Барсой, а остальным гроши-ничего не поменяется. Англию потому и любят, что даже доминирующий последние годы Сити могут отвозить мордой о газон условная Астон Вилла, которая может себе позволить провернуть хорошие сделки не с супер звёздами, но с очень крепкими и узнаваемыми игроками, вроде Бэйли или Тилеманса, от которых и топы собственно многие бы не отказались, и из которых можно собирать классную команду.
15 против 19 по победам в ЛЧ. Это при том что первые годы команды из Англии отказались играть Кубке Чемпионов. И самом рассвете английских команд забанили за Эйзель. Не будь эти события могла бы быть равенства. Не вижу колоссального преимущество испанских команд
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Ответ Сослан Бедоев
в Испании не хватает конкуренции, слишком велика разница между богатыми и бедными, очень мало среднего класса, в основном клубы-бедняки, оттуда и проблемы. Пока всё бабло от трансляций будут пилить между Реалом и Барсой, а остальным гроши-ничего не поменяется. Англию потому и любят, что даже доминирующий последние годы Сити могут отвозить мордой о газон условная Астон Вилла, которая может себе позволить провернуть хорошие сделки не с супер звёздами, но с очень крепкими и узнаваемыми игроками, вроде Бэйли или Тилеманса, от которых и топы собственно многие бы не отказались, и из которых можно собирать классную команду.
Ой, не надо этот бред в очередной раз впаривать про конкуренцию в АПЛ.
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Ответ JENNINGS
Атмосфера на стадионах в Испании действительно потрясающая, я нигде такого единения фанатов и постоянной поддержки абсолютно всех секторов стадиона не видел! А по поводу уровня футбола: здесь всё определяют еврокубки, где клубы Ла Лиги объективно лучшие. Но АПЛ сильно поднялась в этом плане, особенно за последние 5 лет
Ла Лигу угробил Тебас
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