«В АПЛ гораздо больше денег, любой клуб может купить игрока за 30 млн евро. Но разница в классе не такая, в Ла Лиге необыкновенные футболисты». Тирни о чемпионатах

Киран Тирни сопоставил уровень футбола в английской и испанской лигах.

Защитник « » в настоящее время выступает за « » на правах аренды. По словам , Премьер-лига не превосходит Ла Лигу так уж сильно.

– Я не отношусь к этому так категорично. Все знают, что в Премьер-лиге гораздо больше денег. Все клубы, участвующие в этом турнире, могут приобретать футболистов за 30 миллионов евро. В этом большая разница. Но что касается класса – в этом я не согласен, я считаю, что в есть необыкновенные футболисты.

– А как насчет атмосферы?

– Атмосфера здесь потрясающая. В Англии тоже очень хорошая атмосфера. Я не хочу говорить плохо о Премьер-лиге, потому что это великолепная лига, болельщики отличные… Но если бы люди больше смотрели Ла Лигу, они бы поняли, что это невероятный турнир, и болельщики здесь тоже невероятные.

Когда приезжаешь, чтобы сыграть против «Осасуны», видишь, что ее фанаты болеют как сумасшедшие. То же самое в . И когда мы играем дома, болельщики за воротами не перестают петь… Это приятно, – сказал 26-летний шотландец.

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