Малкин вступил в стычку с Лоутоном в матче с «Флайерс» и несколько раз ткнул крагой в лицо. Обоим дали по 2 минуты штрафа

Теги драки Питтсбург Филадельфия Евгений Малкин НХЛ Скотт Лоутон Хоккей

Евгений Малкин вступил в стычку со Скоттом Лоутоном в матче с «Флайерс».

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Питтсбургом» (1:4). 

Альтернативные капитаны команд повздорили и получили по 2 минуты штрафа. В ходе стычки Малкин несколько раз ткнул соперника крагой в лицо. 

В текущем сезоне Евгений получил 36 минут штрафа в 39 играх при 35 (15+20) очках. 

За карьеру у него 1126 минут штрафа в 1102 играх. Среди игроков, выступавших в лиге в текущем сезоне, больше имеют только Кори Перри (1392 в 1273), Том Уилсон («Вашингтон», 1369 в 718), Милан Лучич («Бостон», 1301 в 1177), Эвандер Кэйн («Эдмонтон», 1151 в 888) и Мэтт Мартин («Айлендерс», 1127 в 916). 

Малкин набрал 1+1 с «Флайерс» и стал 1-й звездой матча. У него 15+20 в 39 играх

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лоутону там прилично прилетело от Малкина, как и всей Филадельфии от Питтсбурга
+3
0
+3
У МакЛина , вернее МалКина мордень с челюстью вытянутой как у коня
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий