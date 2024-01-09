Малкин вступил в стычку с Лоутоном в матче с «Флайерс» и несколько раз ткнул крагой в лицо. Обоим дали по 2 минуты штрафа

Евгений Малкин вступил в стычку со Скоттом Лоутоном в матче с «Флайерс».

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата между «Филадельфией» и « » (1:4).

Альтернативные капитаны команд повздорили и получили по 2 минуты штрафа. В ходе стычки Малкин несколько раз ткнул соперника крагой в лицо.

В текущем сезоне получил 36 минут штрафа в 39 играх при 35 (15+20) очках.

За карьеру у него 1126 минут штрафа в 1102 играх. Среди игроков, выступавших в лиге в текущем сезоне, больше имеют только Кори Перри (1392 в 1273), Том Уилсон («Вашингтон», 1369 в 718), Милан Лучич («Бостон», 1301 в 1177), Эвандер Кэйн («Эдмонтон», 1151 в 888) и Мэтт Мартин («Айлендерс», 1127 в 916).

Малкин набрал 1+1 с «Флайерс» и стал 1-й звездой матча. У него 15+20 в 39 играх