Нюландер подписал 8-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 11,5 млн долларов в год. Это самый крупный контракт в истории «Лифс» по общей сумме – 92 млн

«Торонто» подтвердил подписание контракта с Вильямом Нюландером.

Шведский нападающий согласовал новое соглашение на восемь лет со средней зарплатой 11,5 миллиона долларов в год.

Это самый крупный контракт в истории «Мэйпл Лифс» по общий сумме договора – 92 миллиона долларов.

Средняя зарплата игрока за сезон по текущему договору – 6,96 миллиона долларов. Новое соглашение вступит в силу со следующего сезона.

выступает в « » с сезон-2015/16.

В нынешнем сезоне форвард набрал 54 (21+33) очка в 37 матчах регулярного чемпионата .

Всего на данный момент в лиге нападающий записал в свой актив 484 (198+286) балла в 558 играх.