Нюландер подписал 8-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 11,5 млн долларов в год. Это самый крупный контракт в истории «Лифс» по общей сумме – 92 млн

Теги Торонто НХЛ Вильям Нюландер Хоккей

«Торонто» подтвердил подписание контракта с Вильямом Нюландером.

Шведский нападающий согласовал новое соглашение на восемь лет со средней зарплатой 11,5 миллиона долларов в год.

Это самый крупный контракт в истории «Мэйпл Лифс» по общий сумме договора – 92 миллиона долларов.

Средняя зарплата игрока за сезон по текущему договору – 6,96 миллиона долларов. Новое соглашение вступит в силу со следующего сезона.

Вильям Нюландер выступает в «Торонто» с сезон-2015/16.

В нынешнем сезоне форвард набрал 54 (21+33) очка в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Всего на данный момент в лиге нападающий записал в свой актив 484 (198+286) балла в 558 играх.

53 комментария
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Свершилось.
Молодец парень. Не сразу у него пошло. И давление было немалое. История с прошлым контрактом.
Не ныл. Прибавлял от сезона к сезону и вот результат.
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Самсонова бы ещё на 8 лет подписать для полноты картины.
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Ответ Jeff Lebowski
Самсонова бы ещё на 8 лет подписать для полноты картины.
Тоже на 11)))
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Как там с потолком в Торонто, на крышу выход есть?)
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Ответ omsk1716
С Таваресом нужно договариваться, иначе ближайшие несколько лет точно будут не самые удачные для клуба
А что с ним договариваться? У него через год контракт заканчивается и все...
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Ответ Lis Krut
Как там с потолком в Торонто, на крышу выход есть?)
Крыша сама поехала у Торонто))
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Филигранная работа от менеджмента Торонто. Окончательно избавили клуб от мучений. Причем без каких либо вопросов к уровню Нюландера, такого игрока грех упустить, десяткам команд в лиге. Но уж точно не в ситуации листьев
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Поздравим Торонто, или нет. Тем интереснее будет наблюдать, как в дальнейшем менеджмент листьев будет пытаться вписаться в потолок👍
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Ответ Stenort
Комментарий удален пользователем
Не совсем так. По окончании командного собрания Трелливинг сказал: "Все свободны! А Вас, Вилли, я попрошу остаться... на 8 лет"
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матс сундин. новая реинкарнация.
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Ответ Ветер
матс сундин. новая реинкарнация.
Не оскорбляйте великого шведа сравнивая его с этим вялым недоразумением.
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Ответ Lis Krut
Как там с потолком в Торонто, на крышу выход есть?)
если Треливинг хорошо сработает, то может и вырулить. но будет тяжело.
как раз сегодня писал об этом в статье - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ferdinand5/3214153.html
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Можно и Тавареса взять за те же деньги или еще кого-то. Потом просто по примеру Тампы кто-нибудь вытягивает короткую спичку и в лтир до плей-офф)
Помню, Зизу тут рассказывал, что потенциально Нюла спокойно может по сотке за сезон выбивать. Над ним тут смеялись, а он почти дождался…
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Ответ Bambus
Сейчас придут комики и расскажут какая плохая оборона с райли джиордано клингбергом и броди.А все деньги только в нападающих))
Вот это имена!!!! 50 летний Джиордано, едущих с ярмарки вялый швед который и в лучшие свои годы топом не был и переломанный Броди который лучший свой хоккей показывал года три назад. Ты ещё забыл за обладателя КС Маззина.
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Ответ Ветер
матс сундин. новая реинкарнация.
Ты брякнулся что ли? ) Сундин? ) Там пропасть.
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Ответ Камиль Мухаметшин
Торонто может забыть про КС ещё лет на 50 не меньше. Когда Таварес пришёл в ТМЛ там сходу было понятно что трындец не видать КС. Ну не знают люди что эффективная команда может взять КС только глубиной и качеством состава. Просто жаль истинных болельщиков, рекорды рекордами а Бидон ещё не скоро ждать походу (
А что им надо было делать? Игрок стоит этих денег
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Жир 🥲
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на следующий сезон ещё надо вести переговоры по новому контракту Марнера, явно не меньше 11 попросит. после этого сезона по ходу Бертуцци и тот же Доми на выход, Самсонов по любому тоже. и Броди, скорее всего.в итоге наскребут на несколько игроков с личкой в полтора два ляма для глубины состава да деда Джиордано попросят ещё годик за 800к побегать
+2
0
+2
Торонто может забыть про КС ещё лет на 50 не меньше. Когда Таварес пришёл в ТМЛ там сходу было понятно что трындец не видать КС. Ну не знают люди что эффективная команда может взять КС только глубиной и качеством состава. Просто жаль истинных болельщиков, рекорды рекордами а Бидон ещё не скоро ждать походу (
+4
-2
+2
Эдмонтон vs 2
2.5 звена атаки
0.5 обороны
Ищем вратарей
+4
-2
+2
Стата у него по карьере, конечно, не на 11,5 мультов, но последние несколько сезонов стабильно прогрессирует и в ПО не теряется.
Торонто явно рассчитывают на него в будущем. Вот только как теперь всех под кепку уместить? Тавареса на выход попросят?
+2
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Ответ Stenort
Теперь интересно, что будет с Таваресом. И как быстро решится его судьба. Если Торонто с Таваресом не удастся договорится о приемлемой сумме контракта (по завершению настоящего контракта) - либо обмен (если снимет запрет), либо уходит свободным агентом.
Таварес наверняка не останется
+4
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Под рост потолка нормально. Через 5 лет обещают на 250 тыщ поднять, а там ещё пятилетка и уже 500к далларов накинут. Вот тарантайки и заживут
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Ответ *MVP*
у него запер тна обмен, никуда его не сбросят
Я знаю. Но попросить снять запрет можно, прецеденты были.
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Не такая уж плохая ситуация у листьев. Все хоккеисты любят играть со звездами, так что набрать в боттом ветеранов за лям проблем не составит. Другой вопрос осилят ли Мэттьюс и Марнер свою звездную ношу, это уже покажет плей-офф
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Ответ FOX_SKILL
Интересно после этого контракта сколько Райнхарту насыпят. По идее должны быть похожие цифры.
вряд ли столько же, дай бог там вообще 9-10 будет
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Ответ stalker18
Тоже на 11)))
Это как минимум.
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Ответ Rio (BLR)
Свершилось. Молодец парень. Не сразу у него пошло. И давление было немалое. История с прошлым контрактом. Не ныл. Прибавлял от сезона к сезону и вот результат.
Не сразу у него зашло, но зато по самые томаты. Торонто аж весь заколдобился, лол.
+1
0
+1
Теперь интересно, что будет с Таваресом. И как быстро решится его судьба. Если Торонто с Таваресом не удастся договорится о приемлемой сумме контракта (по завершению настоящего контракта) - либо обмен (если снимет запрет), либо уходит свободным агентом.
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