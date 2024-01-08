Нюландер подписал 8-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 11,5 млн долларов в год. Это самый крупный контракт в истории «Лифс» по общей сумме – 92 млн
«Торонто» подтвердил подписание контракта с Вильямом Нюландером.
Шведский нападающий согласовал новое соглашение на восемь лет со средней зарплатой 11,5 миллиона долларов в год.
Это самый крупный контракт в истории «Мэйпл Лифс» по общий сумме договора – 92 миллиона долларов.
Средняя зарплата игрока за сезон по текущему договору – 6,96 миллиона долларов. Новое соглашение вступит в силу со следующего сезона.
Вильям Нюландер выступает в «Торонто» с сезон-2015/16.
В нынешнем сезоне форвард набрал 54 (21+33) очка в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Всего на данный момент в лиге нападающий записал в свой актив 484 (198+286) балла в 558 играх.
Молодец парень. Не сразу у него пошло. И давление было немалое. История с прошлым контрактом.
Не ныл. Прибавлял от сезона к сезону и вот результат.
как раз сегодня писал об этом в статье - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ferdinand5/3214153.html
Помню, Зизу тут рассказывал, что потенциально Нюла спокойно может по сотке за сезон выбивать. Над ним тут смеялись, а он почти дождался…
2.5 звена атаки
0.5 обороны
Ищем вратарей
Торонто явно рассчитывают на него в будущем. Вот только как теперь всех под кепку уместить? Тавареса на выход попросят?