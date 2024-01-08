Третьяк о недопуске России на МЧМ-2024: «У нас просто отняли золотые медали – у меня такое ощущение. Мы вырастили хороших хоккеистов – 100% играли бы в финале»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк НХЛ молодежный чемпионат мира по хоккею КХЛ Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк считает, что у России отняли золотые медали, не дав сыграть на МЧМ.

Молодежный чемпионат мира-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.

– Форвард «Сочи» Матвей Мичков сказал, что сборная России выиграла бы этот молодежный чемпионат мира, если бы нас допустили. Вы согласитесь?

– Да, к сожалению, нас не пустили. Думаю, что у нас просто отняли золотые медали – у меня такое ощущение.

Потому что мы действительно вырастили хороших хоккеистов, которые на протяжении многих лет играли в молодежных и юношеских командах, были в Сириусе на сборах.

Очень большое внимание мы уделяли этим сборным.

Но, к сожалению, им не дали шанса выступить на таком высоком уровне. Если бы они сыграли на молодежном чемпионате мира, то показали бы себя очень достойно. В финале играли бы – 100%.

Я видел игру нашей сборной России и те матчи, которые проходили в Гетеборге. Скажу, что наша команда была бы очень сильная, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

37 комментариев
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Опять Обама нам в штаны навалил
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Просим выдать премиальные за победу на МЧМ и по новому Москвичу
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Третьяк: «у нас отняли золотые медали и 24 катка.»
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Ага ага, из той же серии, что "Зенит" точно бы играл в плей-офф ЛЧ, если бы не отстранение
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блин, всё отняли. и золото МЧМ и полуфинал ЛЧ у Зенита.
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Растёт геополитический вес, наливается
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Смешно, аж радиаторы лопаются
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У нас много чего отняли. Вопрос - кто. И тут могут быть разные мнения.
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Дюков о Евро 2024, у нас отняли медали, мы должны были играть в полуфинале.
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ну если даже в Сириусе были на сборах, то конечно
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По факту неслучившегося можно любые теории строить.

Я полагаю, что шанс выиграть у нас был невелик.

Впрочем, я построил катков куда меньше чем Третьяк...
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Так повесьте золотые медали этим парням в Кремле. Сколько можно говорить на эту тему? Достали уже. Мы бы выиграли, мы бы победили. Вы с Белоруссией кувыркаетесь, о чем вообще речь идёт? Совсем отупели на своих должностях.
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А у кого-то отняли жизнь, Слава. Не цацки.
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Ответ Gerald1
Ага ага, из той же серии, что "Зенит" точно бы играл в плей-офф ЛЧ, если бы не отстранение
А Спатак выиграл бы ЛЕ в 22м году
Как говорили ветераны и кое какие игроки
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не 100 а все 146 % !!!!!!!!!!!!!!!
+3
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Это не они отняли, это вы отняли своей продажностью у нас не только золотые медали,но и будущее. Переводить стрелки это единственное для чего вы нужны
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-1
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Там Канада в финал не прошла, Чехии уступила. О какой уверенности насчет прохода нашей сборной можно говорить тогда?!
+4
-1
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Потому что катков мало построили. План не выполнили - будете наказаны. Если бы да кабы. Ничего нового. Даже смеяться не смешно
+3
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+3
А нас - рать.
+2
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Популист, он и в Африке популист
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Жаль и на ОИ не поедем, у нас было бы сто тыщ мильонов золотых медалей!
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Господи, когда Владика шайбоголового уже уберут. Что Владик, что Ротен, это два ходячих клоуна мема. Один про катки и врагов, другой про систему, красную машину и догоним/перегоним. 🤦‍♂️
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Ужас, что делается! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
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ограниченный какой-то третьяк,
жалуется что не пустили, а о причинах говорить не хочет:
это печенеги развели русофобию...же!
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Что там золотые, нас там сразу платиновые ждали
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Надо выигрывать мчмы пока есть возможность, когда допустят, уже еë не будет
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Надо составить список медалей, которые отняли. Потом все можно получить назад.
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Я думаю, Мосгорсуд способен исправить эту несправедливость и признать нас победителем МЧМ-2024 на территории РФ.
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А я бы Макгрегору при встрече навалял бы, жаль, не встретимся :)
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Великий спортсмен!!!уважение было до этого…высказывания
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