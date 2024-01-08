Третьяк о недопуске России на МЧМ-2024: «У нас просто отняли золотые медали – у меня такое ощущение. Мы вырастили хороших хоккеистов – 100% играли бы в финале»

Владислав Третьяк считает, что у России отняли золотые медали, не дав сыграть на МЧМ.

Молодежный чемпионат мира-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.

– Форвард «Сочи» Матвей Мичков сказал, что сборная России выиграла бы этот молодежный чемпионат мира, если бы нас допустили. Вы согласитесь?

– Да, к сожалению, нас не пустили. Думаю, что у нас просто отняли золотые медали – у меня такое ощущение.

Потому что мы действительно вырастили хороших хоккеистов, которые на протяжении многих лет играли в молодежных и юношеских командах, были в Сириусе на сборах.

Очень большое внимание мы уделяли этим сборным.

Но, к сожалению, им не дали шанса выступить на таком высоком уровне. Если бы они сыграли на молодежном чемпионате мира, то показали бы себя очень достойно. В финале играли бы – 100%.

Я видел игру нашей сборной России и те матчи, которые проходили в Гетеборге. Скажу, что наша команда была бы очень сильная, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.