Третьяк о недопуске России на МЧМ-2024: «У нас просто отняли золотые медали – у меня такое ощущение. Мы вырастили хороших хоккеистов – 100% играли бы в финале»
Владислав Третьяк считает, что у России отняли золотые медали, не дав сыграть на МЧМ.
Молодежный чемпионат мира-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.
– Форвард «Сочи» Матвей Мичков сказал, что сборная России выиграла бы этот молодежный чемпионат мира, если бы нас допустили. Вы согласитесь?
– Да, к сожалению, нас не пустили. Думаю, что у нас просто отняли золотые медали – у меня такое ощущение.
Потому что мы действительно вырастили хороших хоккеистов, которые на протяжении многих лет играли в молодежных и юношеских командах, были в Сириусе на сборах.
Очень большое внимание мы уделяли этим сборным.
Но, к сожалению, им не дали шанса выступить на таком высоком уровне. Если бы они сыграли на молодежном чемпионате мира, то показали бы себя очень достойно. В финале играли бы – 100%.
Я видел игру нашей сборной России и те матчи, которые проходили в Гетеборге. Скажу, что наша команда была бы очень сильная, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Я полагаю, что шанс выиграть у нас был невелик.
Впрочем, я построил катков куда меньше чем Третьяк...
Как говорили ветераны и кое какие игроки
жалуется что не пустили, а о причинах говорить не хочет:
это печенеги развели русофобию...же!