«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании, «Барса» – с «Унионистас» из 3-й лиги

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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании:

«Атлетико» – «Реал Мадрид»

«Унионистас» – «Барселона»

«Тенерифе» – «Мальорка»

«Хетафе» – «Севилья»

«Осасуна» – «Реал Сосьедад»

«Валенсия» – «Сельта»

«Атлетик» – «Алавес»

«Жирона» – «Райо Вальекано»

Матчи пройдут 16, 17 и 18 января.

14 команд из 16 оставшихся представляют Ла Лигу. Исключение – «Тенерифе» из Сегунды и «Унионистас» из 3-го по силе дивизиона Испании.

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73 комментария
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3 матча с Атлетико за месяц … это конечно жестко , главное без травм !
+47
-2
+45
Почему барсе такого тяжёлого соперника вытащили? Проделки Переса
+58
-20
+38
Хави наплакал
Какой шанс что Барселоне попадется единственная команда из 3 дивизиона Испании когда есть 13 Ла Лиги
+31
-6
+25
«Унионистасу» повезло)))
+22
-9
+13
Ответ Roman
Почему барсе такого тяжёлого соперника вытащили? Проделки Переса
Лапорты. Он вчера был замечен в Саламанке и лично мешал игрокам Вильярреала забивать послематчевые одиннадцатиметровые
+9
-1
+8
Дают Хави соперников по возрастанию, готовят к главному боссу
+12
-5
+7
Ответ Lyuda Kurekina
Хави наплакал Какой шанс что Барселоне попадется единственная команда из 3 дивизиона Испании когда есть 13 Ла Лиги
Хави в данном случае не виноват что тут должна была быть 14-ая команда Ла Лиги ,но Вилльяреал решил обделаться
+8
-1
+7
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Удали и напиши еще раз
+8
-3
+5
Климовский 🤡 уже 10 раз свой г комментарий перезаливает. Всё на что-то надеется 😂
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-3
+4
Ответ Cruel Snake
Климовский 🤡 уже 10 раз свой г комментарий перезаливает. Всё на что-то надеется 😂
Написать комментарий - словить минусы - удалить - вернуться на пункт 1 )))
+5
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+3
забавно, кстати чë за Унионистас вообще?
+4
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+3
Да пусть грызуться две мадридские команды!
+7
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+3
Ответ Robert
Барсуки радуются, что им досталась очередная колхозная команда. Только это ничего не меняет. Вас не будут даже в финале. Так что, готовьте отмазки, как любит делать ваш "великий" Хави.
Ставишь хату свою!?
Или ты только языком умеешь работать!?)))
+5
-3
+2
Ответ Hitrowka R
реал гудбай))))
Судя по вчерашнему матчу, кого «Барселоне» не дай, они ели ноги унесут. Так что «гудбай» именно там очень вероятен
+10
-8
+2
Ахаха, спасибо тебе Негрейра 😂
Не зря мы ему деньги платили😂😂😂😂😂
+4
-2
+2
Реалу не привыкать) когда кажется что календарь жесточайше против королевского клуба, он такие комбеки совершает, что золотыми буквами в величайшую историю можно записывать) а иногда проходные соперники вроде, но Реал умудряется проиграть. Так что Халамадрид!!!
+6
-4
+2
Ответ Lyuda Kurekina
Хави наплакал Какой шанс что Барселоне попадется единственная команда из 3 дивизиона Испании когда есть 13 Ла Лиги
Одна пятнадцатая, как и любая другая команда любой другой команде. Не благодарите.
+3
-2
+1
Ответ Robert
Барсуки радуются, что им досталась очередная колхозная команда. Только это ничего не меняет. Вас не будут даже в финале. Так что, готовьте отмазки, как любит делать ваш "великий" Хави.
Больше всего радуются Атлетико Мадрид!!!Поверь мне!
+5
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+1
Ответ Roman
Почему барсе такого тяжёлого соперника вытащили? Проделки Переса
барсе не светит в КК все равно, какая разница от кого они вылетят в следующем раунде? они от клуба уровня 4 дивизиона 2 мяча пропускают. так хоть они продержатся ещё один раунд, заодно Атлетико Мадрид и Реал Мадрид друг друга вышибут) чемпионат им не зацепить, ЛЧ тоже, может повезет с КК? Испании нудно как то искусственно поддерживать привлекательность своих турниров для медиаправ, у них по сути 2 глорские команды на продажу трранслций это Реал Мадрид и Барселона. реал сейчас кого угодно выносит,а барса мёртвая. для зрительского интереса, нужно помочь, клубу им историей подольше остаться на плаву в турнире, вот и всё
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-4
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Ответ error505
Дают Хави соперников по возрастанию, готовят к главному боссу
к Тенерифе?
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Вот Атлетико с жеребьевкой вообще никогда не везет, год назад Реал - в 1/4, сейчас в ЛЧ - Интер, хотя вышли из группы с 1 места
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Не зря же в народе говорят ,Судейский мчк реал*. Пусть стараются теперь.
+4
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почему Барсе в соперники выпала команда из Германии и Саламыч?
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0
+1
Ответ falkao2013
Вчера обыграли Вильярреал)
понятно
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0
+1
Ответ Kamoliddin Dadoboev
Реалу не привыкать) когда кажется что календарь жесточайше против королевского клуба, он такие комбеки совершает, что золотыми буквами в величайшую историю можно записывать) а иногда проходные соперники вроде, но Реал умудряется проиграть. Так что Халамадрид!!!
да Реал вечно вылетал от клубов 3 лиги из КК, но практически никогда не вылетал а битвах с топ клубами настраиваясь должным образом. ты прав,дело видимо в недонастрое
+2
-1
+1
Ответ Lyuda Kurekina
Хави наплакал Какой шанс что Барселоне попадется единственная команда из 3 дивизиона Испании когда есть 13 Ла Лиги
Везение
+1
0
+1
Лапорта выложил весь гонорар за мексиканский корпоратив.
+4
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+1
Хорошая проверка Мадрида одноименным дерби. Будет очень интересно.
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Ответ madaev
4 февраля еще игра в чемпионате
Ну так три игры с Атлетико , 4 какая ?
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Ответ Rustem Safiullin
Ну так три игры с Атлетико , 4 какая ?
видимо в ЛЧ будет)))
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