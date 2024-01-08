«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании, «Барса» – с «Унионистас» из 3-й лиги

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании:

«Атлетико» – «Реал Мадрид»

«Унионистас» – « »

«Тенерифе» – « »

« » – « »

«Осасуна» – «Реал Сосьедад»

« » – «Сельта»

«Атлетик» – «Алавес»

«Жирона» – «Райо Вальекано»

Матчи пройдут 16, 17 и 18 января.

14 команд из 16 оставшихся представляют Ла Лигу. Исключение – «Тенерифе» из Сегунды и «Унионистас» из 3-го по силе дивизиона Испании.

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