«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании, «Барса» – с «Унионистас» из 3-й лиги
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании:
«Атлетико» – «Реал Мадрид»
«Унионистас» – «Барселона»
«Тенерифе» – «Мальорка»
«Осасуна» – «Реал Сосьедад»
«Валенсия» – «Сельта»
«Атлетик» – «Алавес»
«Жирона» – «Райо Вальекано»
Матчи пройдут 16, 17 и 18 января.
14 команд из 16 оставшихся представляют Ла Лигу. Исключение – «Тенерифе» из Сегунды и «Унионистас» из 3-го по силе дивизиона Испании.
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Какой шанс что Барселоне попадется единственная команда из 3 дивизиона Испании когда есть 13 Ла Лиги
Или ты только языком умеешь работать!?)))
Не зря мы ему деньги платили😂😂😂😂😂