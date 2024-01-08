«Как может идиот Мхитарян играть вместо Алексиса? Это сводит с ума». Видаль об «Интере»
Артуро Видаль посоветовал Алексису Санчесу покинуть «Интер».
«Алексис, если ты меня слышишь, уходи из «Интера», пожалуйста.
Ему не стоило возвращаться в «Интер», это тягостно. Следовало перейти в клуб, в котором он получал бы удовольствие от игры, в котором его любили бы, но он упрямец.
Мхитарян? Как может этот идиот играть вместо Алексиса? Он играет, а Алексис – нет, это сводит с ума.
Лаутаро – хороший футболист, но Алексис должен играть в этой команде. Это злит меня, как можно держать Алексиса вне поля до 81-й минуты? Я бы предпочел наблюдать за ним в «Ривер Плейт», а не в «Интере». Он счастлив лишь тогда, когда играет, так что он несчастлив.
А его партнеры по команде не превосходят его, но тренер [Симоне Индзаги] просто не хочет его выпускать», – сказал многолетний партнер Санчеса по сборной Чили, выступающий сейчас за «Атлетико Паранаэнсе», в ходе эфира на Twitch.
Мхитарян – раумдойтер «Интера». Изумительно чувствует пространство
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1. Который, играя за Интер, целовал эмблему Юве на кофте Кьеллини. Нормальное отношение к своему клубу на тот момент.
2. Чей агент говорил после перехода Видаля из Барсы в Интер: «Признаюсь честно: у Артуро не было действительно невероятных предложений из Европы. Он даже задумывался о возвращении в Южную Америку, но Маротта вовремя подоспел с приглашением от «Интера». Мы очень благодарны этому великому клубу. Не выразить словами восторг Артуро после перехода в «Интера».
3. За пару месяцев до конца контракта с Интером предлагал фанатам в соцсетях выбрать новый клуб.
Да и Алексис в целом понимал, что приходит не под основу. Конкуренты - Лаутаро и Тюрам, а они на голову сильнее. Мхитарян играет на другой позиции, к тому же играет блестяще. Нашел повод натянуть сову на глобус, конечно
Латиносы все как на подбор профессора с тонкой душевной организацией))