«Как может идиот Мхитарян играть вместо Алексиса? Это сводит с ума». Видаль об «Интере»

Артуро Видаль посоветовал Алексису Санчесу покинуть «Интер».

« , если ты меня слышишь, уходи из «Интера», пожалуйста.

Ему не стоило возвращаться в «Интер», это тягостно. Следовало перейти в клуб, в котором он получал бы удовольствие от игры, в котором его любили бы, но он упрямец.

Мхитарян? Как может этот идиот играть вместо Алексиса? Он играет, а Алексис – нет, это сводит с ума.

– хороший футболист, но Алексис должен играть в этой команде. Это злит меня, как можно держать Алексиса вне поля до 81-й минуты? Я бы предпочел наблюдать за ним в «Ривер Плейт», а не в «Интере». Он счастлив лишь тогда, когда играет, так что он несчастлив.

А его партнеры по команде не превосходят его, но тренер [Симоне Индзаги] просто не хочет его выпускать», – сказал многолетний партнер Санчеса по сборной , выступающий сейчас за «Атлетико Паранаэнсе», в ходе эфира на Twitch.

Мхитарян – раумдойтер «Интера». Изумительно чувствует пространство

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам