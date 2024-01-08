«Как может идиот Мхитарян играть вместо Алексиса? Это сводит с ума». Видаль об «Интере»

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Артуро Видаль посоветовал Алексису Санчесу покинуть «Интер».

«Алексис, если ты меня слышишь, уходи из «Интера», пожалуйста.

Ему не стоило возвращаться в «Интер», это тягостно. Следовало перейти в клуб, в котором он получал бы удовольствие от игры, в котором его любили бы, но он упрямец.

Мхитарян? Как может этот идиот играть вместо Алексиса? Он играет, а Алексис – нет, это сводит с ума.

Лаутаро – хороший футболист, но Алексис должен играть в этой команде. Это злит меня, как можно держать Алексиса вне поля до 81-й минуты? Я бы предпочел наблюдать за ним в «Ривер Плейт», а не в «Интере». Он счастлив лишь тогда, когда играет, так что он несчастлив.

А его партнеры по команде не превосходят его, но тренер [Симоне Индзаги] просто не хочет его выпускать», – сказал многолетний партнер Санчеса по сборной Чили, выступающий сейчас за «Атлетико Паранаэнсе», в ходе эфира на Twitch.

Мхитарян – раумдойтер «Интера». Изумительно чувствует пространство

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64 комментария
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хз че у него от Мхитаряна бомбит. мужик достойно в свои 35 играет
+116
-3
+113
Ответ Kubinec_
хз че у него от Мхитаряна бомбит. мужик достойно в свои 35 играет
У Видаля дед - азербайджанец, единственное объяснение. Мало кто вообще сравнивает позицию Мхитаряна с позицией Санчеса, а тем более - сомневается в экстра-классе Генриха.
+113
-6
+107
"Видаль, какой я дерзкий?" - добавил Видаль.
+79
-3
+76
«Как может лысый шарлатан Пеп тренировать вместо меня? Это сводит с ума». Мостовой о тренерской лицензии
+80
-5
+75
Ответ Kubinec_
хз че у него от Мхитаряна бомбит. мужик достойно в свои 35 играет
Ну мб от этого и бомбит, что его ровесник решает в Италии, а он как бесславно ушёл из Интера, и так же бесславно завершает где-то в Бразилии
+63
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+62
Как может идио* Видаль сравнивать игроков разных позиций?
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+48
Это, кстати, особенно смешно после матча, который Мхитарян провел шикарно и отдал голевую. И да, при чем тут вообще он, если с Алексисом они вообще разные роли выполняют? Алексис после 20 минут выполненной той работы, что выполняет Мхитарян на поле с подвешенным языком будет просить замены. А видалю скорейшего выздоровления, куда скидывать ему на лечение?
+44
-1
+43
Сказал человек:

1. Который, играя за Интер, целовал эмблему Юве на кофте Кьеллини. Нормальное отношение к своему клубу на тот момент.

2. Чей агент говорил после перехода Видаля из Барсы в Интер: «Признаюсь честно: у Артуро не было действительно невероятных предложений из Европы. Он даже задумывался о возвращении в Южную Америку, но Маротта вовремя подоспел с приглашением от «Интера». Мы очень благодарны этому великому клубу. Не выразить словами восторг Артуро после перехода в «Интера».

3. За пару месяцев до конца контракта с Интером предлагал фанатам в соцсетях выбрать новый клуб.

Да и Алексис в целом понимал, что приходит не под основу. Конкуренты - Лаутаро и Тюрам, а они на голову сильнее. Мхитарян играет на другой позиции, к тому же играет блестяще. Нашел повод натянуть сову на глобус, конечно
+30
-3
+27
Ответ Max Abdrakhmanov
«Как может лысый шарлатан Пеп тренировать вместо меня? Это сводит с ума». Мостовой о тренерской лицензии
"Как может Ригоберка собирать плюсов больше меня? Это сводит с ума". Должун о комментировании на спортсе
+26
-4
+22
ахах) он бы ещё Зоммеру предъявил, что тот место Санчеса занимает) Прямой конкурент Санчеса - это Лаутаро. Пусть список бомбардиров посмотрит штоле.
+20
-2
+18
Может потому что от Мхитаряна есть толк на поле в отличии от Санчеса? Видаль об этом вообще не задумывается? Да и вообще, как можно их сравнивать если у них разные позиции?
+16
0
+16
только идиот может назвать идиотам человека, футбольный интеллект которого подчеркивали почти все его тренеры, и который говорит на 6-7 языках
+13
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+13
Судя по этому его комментарию, уже свело с ума.
+13
-2
+11
Ответ Kubinec_
хз че у него от Мхитаряна бомбит. мужик достойно в свои 35 играет
Мужик не просто достойно играет, а один из ключевых игроков команды Индзаги
+11
0
+11
Он бы его еще с Ачерби в одно сравнение поставил. Большого ума человек, сразу видно
+10
-1
+9
Ответ Андрей Кастуев
У Видаля дед - азербайджанец, единственное объяснение. Мало кто вообще сравнивает позицию Мхитаряна с позицией Санчеса, а тем более - сомневается в экстра-классе Генриха.
Так Видаль же за своего братишку топит. Был бы вместо Мхитаряна условный Мхитенштейн или Мхитарелли - было бы тоже самое.
+8
0
+8
Оскорбить одного для возвышения другого: Артуро Видаль - спонсор сегодняшнего испанского стыда.
+9
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+8
ну сам то видаль именно идиотизмом порой любил на поле запомниться
+7
0
+7
я думаю Алексис потерял шансы быть основным после тупецшего удаления с Ливерпулем, разбившего шансы очень сильного Интера пройти в четверть финал лч, точно также как тупое удаление неадекватного Видаля помешало очень сильной Баварии пройти в свое время Реал. Время обоих чилийцев подошло к концу лет этак 6 назад, странно что при этом Алексис с такой игрой может чемпионом Италии стать, потому что а интере он бледная тень, которой до Тюрама как до луны
+6
-1
+5
Ответ Тухель
Bесь мировой футбол начиная с 2008 года сравнивает Месси и КР, которые никогда не играли на одной и той же позиции, но оказывается это делать нельзя.
Очевидно тебе не понять о чем тут речь, трудновато видно 😂
+7
-2
+5
Прям какой то Видал Оглы Курдиук-Заде многострадальный, а не чилиец))
+7
-2
+5
Да нормальный игрок Мхитарян
+5
-1
+4
Непонятно вообще, што сбитый лётчик Алексис делает в Интере.
+6
-2
+4
этот табурет никогда умом не отличался, так что можно не обращать внимания.
+4
0
+4
Если Санчес сам не превосходит своих партнеров, чего ж тогда удивляться, что он не играет))
+4
0
+4
Инста войны в атаку!!!Мики точно не заслужил такие слова,в порядке старик!
+3
0
+3
Видаль кого-то называет идиотом? )
Латиносы все как на подбор профессора с тонкой душевной организацией))
+4
-1
+3
Ответ щиткиГрилиша
Как может идио* Видаль сравнивать игроков разных позиций?
Bесь мировой футбол начиная с 2008 года сравнивает Месси и КР, которые никогда не играли на одной и той же позиции, но оказывается это делать нельзя.
+15
-12
+3
Не суди о людях по себе, Артурчик.
+4
-1
+3
Алексис как футболист кончился когда перешел в МЮ. А все что после это тень его .
+3
0
+3
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