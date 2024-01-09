«Филадельфия» обменяла 5-го номера драфта-2022 Готье из-за его нежелания играть за клуб и отказа от общения с руководством
«Филадельфия» обменяла Каттера Готье, так как он отказался играть за клуб.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Даниэль Бриэр.
Сегодня стало известно, что «Флайерс» обменяли 5-го номера драфта-2022 в «Анахайм», получив защитника Джейми Дрисдейла (6-го номера драфта-2020) и выбор во 2-м раунде драфта-2025.
19-летний Готье не стал подписывать контракт с «Филадельфией» и отказался от общения с представителями клуба.
Во время МЧМ в Швеции форвард отказался от встречи с Бриэром и президентом «Флайерс» по хоккейным операциям Китом Джонсом. В составе молодежной сборной США Каттер стал победителем турнира и был признан лучшим нападающим с 12 (2+10) очками в 7 играх.
«Мы пытались дать ему время и много раз пытались с ним связаться. Он не хотел общаться... Поэтому в какой-то момент нам пришлось принять решение. Мы подумали, что сейчас самое время, когда можно получить за него максимум.
Какое-то время я держал эту информацию при себе. Это была попытка защитить молодого парня. Мы надеялись, что в какой-то момент он передумает.
Но он уже передумал. На драфте он сказал, что хочет играть за «Флайерс» и создан для этого клуба. Через несколько месяцев он сообщил, что не хочет играть за команду», – сказал Бриэр.
Неужели нет механизмов дисквалификации какой-нибудь