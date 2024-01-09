«Филадельфия» обменяла 5-го номера драфта-2022 Готье из-за его нежелания играть за клуб и отказа от общения с руководством

«Филадельфия» обменяла Каттера Готье, так как он отказался играть за клуб.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба .

Сегодня стало известно, что «Флайерс» обменяли 5-го номера драфта-2022 в « », получив защитника Джейми Дрисдейла (6-го номера драфта-2020) и выбор во 2-м раунде драфта-2025.

19-летний Готье не стал подписывать контракт с «Филадельфией» и отказался от общения с представителями клуба.

Во время в Швеции форвард отказался от встречи с Бриэром и президентом «Флайерс» по хоккейным операциям Китом Джонсом. В составе молодежной сборной США Каттер стал победителем турнира и был признан лучшим нападающим с 12 (2+10) очками в 7 играх.

«Мы пытались дать ему время и много раз пытались с ним связаться. Он не хотел общаться... Поэтому в какой-то момент нам пришлось принять решение. Мы подумали, что сейчас самое время, когда можно получить за него максимум.

Какое-то время я держал эту информацию при себе. Это была попытка защитить молодого парня. Мы надеялись, что в какой-то момент он передумает.

Но он уже передумал. На драфте он сказал, что хочет играть за «Флайерс» и создан для этого клуба. Через несколько месяцев он сообщил, что не хочет играть за команду», – сказал Бриэр.