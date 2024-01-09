«Филадельфия» обменяла 5-го номера драфта-2022 Готье из-за его нежелания играть за клуб и отказа от общения с руководством

Теги Филадельфия Анахайм Даниэль Бриэр НХЛ молодежная сборная США молодежный чемпионат мира по хоккею Кит Джонс Каттер Готье Хоккей

«Филадельфия» обменяла Каттера Готье, так как он отказался играть за клуб.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Даниэль Бриэр

Сегодня стало известно, что «Флайерс» обменяли 5-го номера драфта-2022 в «Анахайм», получив защитника Джейми Дрисдейла (6-го номера драфта-2020) и выбор во 2-м раунде драфта-2025. 

19-летний Готье не стал подписывать контракт с «Филадельфией» и отказался от общения с представителями клуба. 

Во время МЧМ в Швеции форвард отказался от встречи с Бриэром и президентом «Флайерс» по хоккейным операциям Китом Джонсом. В составе молодежной сборной США Каттер стал победителем турнира и был признан лучшим нападающим с 12 (2+10) очками в 7 играх. 

«Мы пытались дать ему время и много раз пытались с ним связаться. Он не хотел общаться... Поэтому в какой-то момент нам пришлось принять решение. Мы подумали, что сейчас самое время, когда можно получить за него максимум.

Какое-то время я держал эту информацию при себе. Это была попытка защитить молодого парня. Мы надеялись, что в какой-то момент он передумает.

Но он уже передумал. На драфте он сказал, что хочет играть за «Флайерс» и создан для этого клуба. Через несколько месяцев он сообщил, что не хочет играть за команду», – сказал Бриэр. 

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20 комментариев
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Ответ Ярик01
Чудная тема, чем утки лучше. Неужели нет механизмов дисквалификации какой-нибудь
ну в Анахайме теплый океан под боком и вместо сурового Тортса банда ровесников)
+17
0
+17
Медведь из кустов.jpg
+12
-1
+11
Ответ Ярик01
Чудная тема, чем утки лучше. Неужели нет механизмов дисквалификации какой-нибудь
Нету, и это хорошо. Насильно мил не будешь
+11
0
+11
Когда насмотрелся роликов про Кенсингтон Стрит...
+10
-1
+9
Ответ Venger80
Медведь из кустов.jpg
и еще Facepalm из Голого пистолета.jpg
+8
-1
+7
Ответ Ярик01
Чудная тема, чем утки лучше. Неужели нет механизмов дисквалификации какой-нибудь
Тут проблема именно в Филадельфии. Готье болел/болеет за Питтсбург
+6
0
+6
Ответ Dimash Balatayev
Линдрос 2.0
Тот, кстати, тоже швед был, происхождением.
+4
0
+4
Ответ Einfach Safari
ну в Анахайме теплый океан под боком и вместо сурового Тортса банда ровесников)
теплый океан только в Майами и Тампе.
+4
0
+4
Ответ VILL
А чо так можно было? Да?))
Линдрос 2.0
+3
0
+3
Ответ Einfach Safari
ну в Анахайме теплый океан под боком и вместо сурового Тортса банда ровесников)
океан там нифига не теплый, а вот климат да
+3
0
+3
Чудная тема, чем утки лучше.
Неужели нет механизмов дисквалификации какой-нибудь
+3
-1
+2
Ответ VILL
А чо так можно было? Да?))
У студентов можно. Уилл Бутчер, Адам Фокс и Джейми Виси подтверждают
+2
0
+2
Жидкий какой, не то что Матвей Мичков))
+1
0
+1
Ответ Ярик01
Чудная тема, чем утки лучше. Неужели нет механизмов дисквалификации какой-нибудь
Какая еще дисквалификация? Он студент, мог бы отучиться 4 год и просто не подписать контракт, как Виси с Нэшвиллом или Бутчер с Колорадо. А так за него неплохие активы получены
+1
0
+1
Ответ Ярик01
Тот, кстати, тоже швед был, происхождением.
а каким боком тут Швеция вообще?
0
0
0
Ответ hhlg
Нормально конечно Бриеру и фанатам ржавых по губам провели ;)
Да нахер такой пиндос нужен, любой канадец всегда перевешивает пиндоса..Дани Бриер сделал правильный выбор..😁👌
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Ответ Ярик01
Чудная тема, чем утки лучше. Неужели нет механизмов дисквалификации какой-нибудь
А при чем тут дисквалификация? Подумай прежде чем сказать..
+2
-2
0
А чо так можно было? Да?))
0
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