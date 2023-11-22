Норманн признан виновным в «досрочном безосновательном расторжении контракта» с «Ростовом». ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию

Матиас Норманн выплатит «Ростову» компенсацию за расторжение контракта.

Напомним, в начале августа норвежский хавбек уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны». В связи с этим «Ростов» обратился по вопросу контракта Норманна в органы ФИФА.

Как сообщает пресс-служба «Ростова», заседание футбольного трибунала ФИФА по делу Норманна состоялось 15 ноября.

Норвежец был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта, суд обязал его выплатить «Ростову» денежную компенсацию. Саудовский «Аль-Раэд», за который сейчас выступает Норманн, несет солидарную ответственность за выплату.

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