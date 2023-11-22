Норманн признан виновным в «досрочном безосновательном расторжении контракта» с «Ростовом». ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию

Теги Ростов премьер-лига Россия ФИФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Раэд Матиас Норманн деньги Футбол

Матиас Норманн выплатит «Ростову» компенсацию за расторжение контракта.

Напомним, в начале августа норвежский хавбек уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны». В связи с этим «Ростов» обратился по вопросу контракта Норманна в органы ФИФА.

Как сообщает пресс-служба «Ростова», заседание футбольного трибунала ФИФА по делу Норманна состоялось 15 ноября.

Норвежец был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта, суд обязал его выплатить «Ростову» денежную компенсацию. Саудовский «Аль-Раэд», за который сейчас выступает Норманн, несет солидарную ответственность за выплату.

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25 комментариев

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alexsem69
Хорошая новость!
+59
-1
+58
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Dayti
Ответ Pigmalion
Ну хоть какие-то причины не уходить из Фифа/уефа
Из ФИФА даже уже уходить собрался? 🤡 В Ассоциацию планеты Нептун или как?
+49
-3
+46
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Дмитрий Иванченко
Внезапно адекватное решение, не думал, что встанут на нашу сторону.

Где-то пишут, что речь о 2 млн. Это конечно сильно меньше тех денег, за которые его можно было бы продать в лучшие его сезоны, но лучше так, чем ничего
+37
-4
+33
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love_sport737
таких варягов надо с позором гнать и всю мзду требовать!
+29
-3
+26
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Pigmalion
Ну хоть какие-то причины не уходить из Фифа/уефа
+21
-7
+14
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Антон Киселёв
Ответ Дмитрий Иванченко
Внезапно адекватное решение, не думал, что встанут на нашу сторону. Где-то пишут, что речь о 2 млн. Это конечно сильно меньше тех денег, за которые его можно было бы продать в лучшие его сезоны, но лучше так, чем ничего
Ну здесь скорее причина в том, что очень опасный прецедент могли создать для себя самих

Иначе можно столкнуться с потоком односторонних сливов с контракта, потому что "у соседа дом ограбили", а разгребать всё это УЕФА
+13
0
+13
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Alex1104
Неожиданно, но ещё более приятно, что справедливость восторжествовала
+8
-4
+4
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Arty Novikoff
Поэтому что даже до этих лицемеров дошло, что они рубят сук, на котором сидят.

И если сейчас при каждом военном (или политическом) конфликте игроки будут кидать свои клубы - то вся система сильно пострадает.
+3
0
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Faust Doc
ну хоть одного #####са прихватили
+3
0
+3
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Pigmalion
Ответ Dayti
Из ФИФА даже уже уходить собрался? 🤡 В Ассоциацию планеты Нептун или как?
В ассоциацию где тебе не запрещено играть. Если Нептун не запрещает можно и на Нептун.
+9
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sancho81
Браво.
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Зверёк
Так УЕФА теперь адекваты?!
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Невыносимая Легкость-Бытия
Опять крайними остались саудиты
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Антиглор17
По делу 👍
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Yury Sin
Ответ Pigmalion
В ассоциацию где тебе не запрещено играть. Если Нептун не запрещает можно и на Нептун.
Маякнешь, как будете с нептунианцами играть )
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Максим Рагожин
а динамо он бабки тоже должен
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Птюч, Ёж.
Ответ Антон Киселёв
Ну здесь скорее причина в том, что очень опасный прецедент могли создать для себя самих Иначе можно столкнуться с потоком односторонних сливов с контракта, потому что "у соседа дом ограбили", а разгребать всё это УЕФА
уже и так создали, когда не встали на защиту российских футболистов которых не пускали на выезды. Или просто с нашими отказывались играть без причины.
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Олег Кучтраев
Ответ Зверёк
Так УЕФА теперь адекваты?!
Это ФИФА
0
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Птюч, Ёж.
Ответ Зверёк
Так УЕФА теперь адекваты?!
50/50
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