Норманн признан виновным в «досрочном безосновательном расторжении контракта» с «Ростовом». ФИФА обязала игрока выплатить компенсацию
Матиас Норманн выплатит «Ростову» компенсацию за расторжение контракта.
Напомним, в начале августа норвежский хавбек уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны». В связи с этим «Ростов» обратился по вопросу контракта Норманна в органы ФИФА.
Как сообщает пресс-служба «Ростова», заседание футбольного трибунала ФИФА по делу Норманна состоялось 15 ноября.
Норвежец был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта, суд обязал его выплатить «Ростову» денежную компенсацию. Саудовский «Аль-Раэд», за который сейчас выступает Норманн, несет солидарную ответственность за выплату.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Где-то пишут, что речь о 2 млн. Это конечно сильно меньше тех денег, за которые его можно было бы продать в лучшие его сезоны, но лучше так, чем ничего
Иначе можно столкнуться с потоком односторонних сливов с контракта, потому что "у соседа дом ограбили", а разгребать всё это УЕФА
И если сейчас при каждом военном (или политическом) конфликте игроки будут кидать свои клубы - то вся система сильно пострадает.