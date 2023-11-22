Созданная AI кандидат в президенты ФИФА против женоненавистничества, за равную оплату с мужчинами, гендерное равенство, инклюзивность и права человека. ЧМ в Саудовской Аравии ей не нравится

С помощью искусственного интеллекта создали женщину-кандидата в президенты ФИФА.

Хоуп Соньи (Hope – с английского «надежда», Sogni – с итальянского – «мечты») была создана при помощи искусственного интеллекта спортивным креативным агентством Dark Horses, платформой Twise, придающей голос и индивидуальность продуктам ИИ, а также генеральным директором английского клуба «Льюис» Мэгги Мерфи.

Соньи хотела бы стать 10-м президентом ФИФА и первой женщиной на этом посту. Она продвигает прогрессивную программу и подчеркивает важную роль женщин, которую они могли бы играть в процессе принятия решений.

Хоуп создана таким образом, что разбирается в футболе, в политике, окружающей игру, с ней можно общаться в режиме реального времени. При ее создании использовали голоса и опыт влиятельных женщин в мире футбола, например, Мойи Додд, бывшей футболистки сборной Австралии, одной из первых женщин в Совете ФИФА.

Искусственно созданный кандидат в президенты ФИФА запустил свою гипотетическую предвыборную программу, один из основных пунктов которой – борьба с женоненавистничеством. Слоган кампании: «Система управления футболом сломана».

Соньи настаивает: «ФИФА должна посмотреть на себя в зеркало. Они должны понять, является ли футбол сейчас на самом деле красивой игрой, потому что все, что я вижу – это век женоненавистничества, затмивший способность футбола быть игрой для всех».

Позиция Соньи заключается в том, что женщины на руководящих постах в футболе – это не чужеродный элемент, многие из них обладают требуемыми навыками, чтобы занимать должность любого уровня.

«Я не женщина-символ, я квалифицированный и опытный кандидат, который баллотируется на пост президента ФИФА, основываясь на своих заслугах и приверженности делу продвижения гендерного равенства и прозрачности в спорте.

ФИФА должна стремиться к справедливости и равенству в финансировании мужского и женского футбола, в оплате. Цель состоит в том, чтобы создать более сбалансированную и инклюзивную среду для этого вида спорта.

Я считаю, что проведение мужского чемпионата мира по футболу в Саудовской Аравии в 2034 году поднимает важные вопросы о правах человека и равенстве. Для ФИФА крайне важно учитывать влияние своих решений на мировое футбольное сообщество и ценности, которые оно представляет.

Я выступаю за тщательную оценку приверженности принимающей страны правам человека, гендерному равенству и инклюзивности, прежде чем принимать окончательное решение», – утверждает Хоуп.

Согни полагает, что отстранение от футбола на три года бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации за поцелуй с футболисткой после финала женского ЧМ «посылает убедительный сигнал о том, что подобные проступки недопустимы, и это шаг к обеспечению ответственности в спорте».

Отметим, что срок полномочий действующего главы ФИФА Джанни Инфантино рассчитан до 2027 года. Он имеет право переизбираться и в случае победы может остаться на своем посту до 2031-го.

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