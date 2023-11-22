Созданная AI кандидат в президенты ФИФА против женоненавистничества, за равную оплату с мужчинами, гендерное равенство, инклюзивность и права человека. ЧМ в Саудовской Аравии ей не нравится

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С помощью искусственного интеллекта создали женщину-кандидата в президенты ФИФА.

Хоуп Соньи (Hope – с английского «надежда», Sogni – с итальянского – «мечты») была создана при помощи искусственного интеллекта спортивным креативным агентством Dark Horses, платформой Twise, придающей голос и индивидуальность продуктам ИИ, а также генеральным директором английского клуба «Льюис» Мэгги Мерфи.

Соньи хотела бы стать 10-м президентом ФИФА и первой женщиной на этом посту. Она продвигает прогрессивную программу и подчеркивает важную роль женщин, которую они могли бы играть в процессе принятия решений.

Хоуп создана таким образом, что разбирается в футболе, в политике, окружающей игру, с ней можно общаться в режиме реального времени. При ее создании использовали голоса и опыт влиятельных женщин в мире футбола, например, Мойи Додд, бывшей футболистки сборной Австралии, одной из первых женщин в Совете ФИФА.

Искусственно созданный кандидат в президенты ФИФА запустил свою гипотетическую предвыборную программу, один из основных пунктов которой – борьба с женоненавистничеством. Слоган кампании: «Система управления футболом сломана».

Соньи настаивает: «ФИФА должна посмотреть на себя в зеркало. Они должны понять, является ли футбол сейчас на самом деле красивой игрой, потому что все, что я вижу – это век женоненавистничества, затмивший способность футбола быть игрой для всех».

Позиция Соньи заключается в том, что женщины на руководящих постах в футболе – это не чужеродный элемент, многие из них обладают требуемыми навыками, чтобы занимать должность любого уровня.

«Я не женщина-символ, я квалифицированный и опытный кандидат, который баллотируется на пост президента ФИФА, основываясь на своих заслугах и приверженности делу продвижения гендерного равенства и прозрачности в спорте.

ФИФА должна стремиться к справедливости и равенству в финансировании мужского и женского футбола, в оплате. Цель состоит в том, чтобы создать более сбалансированную и инклюзивную среду для этого вида спорта.

Я считаю, что проведение мужского чемпионата мира по футболу в Саудовской Аравии в 2034 году поднимает важные вопросы о правах человека и равенстве. Для ФИФА крайне важно учитывать влияние своих решений на мировое футбольное сообщество и ценности, которые оно представляет.

Я выступаю за тщательную оценку приверженности принимающей страны правам человека, гендерному равенству и инклюзивности, прежде чем принимать окончательное решение», – утверждает Хоуп.

Согни полагает, что отстранение от футбола на три года бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой Дженнифер Эрмосо после финала женского ЧМ «посылает убедительный сигнал о том, что подобные проступки недопустимы, и это шаг к обеспечению ответственности в спорте».

Отметим, что срок полномочий действующего главы ФИФА Джанни Инфантино рассчитан до 2027 года. Он имеет право переизбираться и в случае победы может остаться на своем посту до 2031-го.

ЧМ-2034 отдали Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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45 комментариев

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pit4er
Мы далеки от восстания машин, если искусственный интеллект не понимает, что равная оплата труда возможно только при равных доходах от матчей. Или это просто нейронка, обученная на высказываниях Алекс Морган?
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Философ Востока
При постановке вопроса "Кто такие мужчины?". ИИ кандидат ответил: "Спермобаки"
+45
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Pigmalion
Пустите это ИИ обучаться не у соевых леваков, а в настоящий интернет, через пару дней "кандидат в президенты ФИФА" перестанет считать голы черных и Быстрова.
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werowolf-gears
Тема экологии не поднята, а также принятие в фифа сборных Гренландии и Антарктиды
+24
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Давид Agabekyan
Ответ ManchesteR
Спортс, вы серьезно теперь будете постить новости сгенерированные AI?
Это Новиков. Он готов опубликовать любую новость где затронута ЛГБТ или политика
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Gravdaar Iyaad
Мое почтение тем, кто дочитал этот бред 🤮 до конца
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ManchesteR
Спортс, вы серьезно теперь будете постить новости сгенерированные AI?
+19
0
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АРТУР АЛИЕВ
Также Согни считает Мостового лучшим кандидатом на пост главного тренера Спартака
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Александр Рабонов
Ответ pit4er
Мы далеки от восстания машин, если искусственный интеллект не понимает, что равная оплата труда возможно только при равных доходах от матчей. Или это просто нейронка, обученная на высказываниях Алекс Морган?
Нынешний ии пока не может сам что-то делать без человека)) Если ему скармливать то что ты хочешь услышать то и будет говорить)) Так что ии-шного тут нечего нет)) Чисто кинули в него пасты из твиттера от местных твиттерес и вот прогрессивный ии готов))))
+18
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Medzhidov10
Как же задолбали носиться с этими женскими темами, которые насильно внедряются в мужской футбол. В ФИФА 23/24 уже тоже некуда деться от женщин-судей, женщин-футболисток в главном меню и в Ultimate. Насильное агрессивное навязывание.
+9
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Ruscello
Звучит как- игрокам из второй лиги чемпионата Гондураса, будут платить так же как в АПЛ.
+7
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Тимур666
Надо чтобы искуственный интеллект был черным трансгендером феминисткой, чтобы никого не ущемить в правах
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Николай Козлов
А где там хоть какой то интеллект, хоть исскуственный хоть неискусственный?

Все что она говорит - сплошное чтение тезисов "повесточки", да еще ровно в партийно-выдержанных выражениях, строго никакой отсебятины.
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Георгий Большаков
Ответ Alex Rhea
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Как раз в Катаре девушки ходят как люди, а не как проститутки
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sega megabitovich
Ответ Gravdaar Iyaad
Мое почтение тем, кто дочитал этот бред 🤮 до конца
залез в комменты, чтобы кратко узнать, что за бред написан в новости... в принципе ничего не пропустил... 😁
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Бродяга-симпатяга
Ответ Давид Agabekyan
Это Новиков. Он готов опубликовать любую новость где затронута ЛГБТ или политика
Не Новиков а Новиковс. Разница принципиальная для него а то паспортину отберут)
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Dj_dale
А настоящие женщины закончились?
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Cyle Rayner
Ну всё, передаём право провести чм Англии или США.
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Бродяга-симпатяга
Искусственный интеллект подозрительно точно воспроизводит мечты одной активной социальной группы на Западе)
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Фран
Леваки готовы даже ИИ в уши налить своей повестки, поэтому неудивительно, всё по заветам Цукербергов и прочих безумцев.
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Zeitgeist Zeppelin
Если бы Гитлер создал ИИ, то тот бы не любил евреев, а если бы Израиль, то ИИ не любил бы ХАМАС. Так что ничего удивительного, что ИИ, которые создаются корпорациями или компаниями с либеральным мировоззрением, генерируют такие заявления.
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deadjoker
Скайнет уже не тот :)))
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Николай Васильков
Ясно, в дурку.
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Omar Sivori
Мечта либерала
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Дороф
Ответ Давид Agabekyan
Это Новиков. Он готов опубликовать любую новость где затронута ЛГБТ или политика
У кого что болит, тот о том и статьи(новости) на этом сайте пишет...
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Potapson
Ну если создать виртуальное ФИФА где будут играть команды, созданные с помощью искусственного интеллекта, то тогда ладно.
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Юрий Доронин
Вроде и смешно, а вроде и грустно от всего этого шума. Хочу просто смотреть футбик, а не вот это вот всё (
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Verhovn
Что за чушь я сейчас прочитал?))
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Max9999
(выдергивает из розетки)
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Алексей Гусев
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Также Согни считает Мостового лучшим кандидатом на пост главного тренера Спартака
второй кандидат Ананко? Или Ананидзе??
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Александр Сас
Ответ Давид Agabekyan
Это Новиков. Он готов опубликовать любую новость где затронута ЛГБТ или политика
Шшшш. Главное не упоминать его трижды))
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воен
Ответ pit4er
Мы далеки от восстания машин, если искусственный интеллект не понимает, что равная оплата труда возможно только при равных доходах от матчей. Или это просто нейронка, обученная на высказываниях Алекс Морган?
Пока что нет никакого искусственного интеллекта.
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And-Rover
Отсылка к Бербок или Урсуле Ляйн.
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воен
Почему многие путают нейросети, которые стали очень популярны, и полноценный искусственный интеллект, до которого пока очень далеко?
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Демедрол
зачем вообще эти эксперименты с ии?
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Melnikov1968
"ФИФА должна стремиться к справедливости и равенству в финансировании мужского и женского футбола, в оплате. Цель состоит в том, чтобы создать более сбалансированную и инклюзивную среду для этого вида спорта." (с) Так никто не возражает, финансируйте. Ищите возможности, ресурсы. Кто виноват, что женский футбол на хрен никому не нужен? Убогое зрелище. Найдёте меценатов, которые готовых платить такие же деньги, как мужчинам, вопросов нет. Только не надо дешёвыми средствами, убеждать болельщиков, что женский футбол интересен. Это полное дно.
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vkv_rus1
А что хотели то? То, что AI выдает очень сильно зависит от материала на котором эту модель тренировали.
Как говорится "garbage in, garbage out" :)
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&_Bishep_&
Платят не в зависимости от пола, а от потребности на рынке. Пускай женский футбол собирает такие же гонорары от продаж билетов и ТВ-прав и платят сколько хотят.
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Bayern2004
А я думал что надежда это Меган,а мечта это Рапино.
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eeqd
АИ пока что подарок для бездарного журналиста, который не знает о чем написать. Жду момента, когда они взвоют, поняв, что их заменили генераторами случайных вопросов
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Алексей Гусев
поэтому женщине нельзя руководить футболом?
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justbored
😭😭😭
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Оливер Кан удаляет Роберту
Она точно будет лучше продажного лысого черта Инфантино.
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