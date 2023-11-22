Сычев об учебе Мостового на тренера: «Единственное – Power Point не освоил до сих пор, но прогрессирует с каждым модулем, подкован очень серьезно. Приглашение в серьезный клуб не за горами, уверен»

Теги Локомотив Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс ахахаха Футбол

Дмитрий Сычев рассказал об успехах Александра Мостового в обучении на тренера.

«Он прогрессирует с каждым модулем. Единственное, Power Point до сих пор не освоил. Но подкован очень серьезно. Знания растут, уверенно проводит тренировки.

Уверен, не за горами приглашение в один из серьезных клубов с серьезной задачей. Мне кажется, он уже к этому готов. Обучение серьезно продвинулось. Много информации, которая дает возможность успешно выполнять тренерские функции», – сказал экс-нападающий «Локомотива» и сборной России.

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43 комментария

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paskal-instrument.ru
Этот Power Point мяч остановить вообще может?
+98
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green-white-blue
Мне кажется, что они его троллят)
+50
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GuruFutbola
Это ему еще таблицы эксель не показывали
+41
-2
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UncleMaks
Ответ kibol
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я вбил в ютубе "power point расчехляет реал мадрид", ничего не нашел
+26
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Винстон Лайтс
я поверпоинт лет 20 назад освоил, уверен что меня тоже скоро пригласят в серьезный клуб. лишь бы не клуб анонимных алкоголиков)
+22
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Роман
Ответ paskal-instrument.ru
Этот Power Point мяч остановить вообще может?
А чеканить этот ваш повер поинт умеет? В футбол то играл?
+19
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FilinMD
Хорошо поддел)
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Severfan
нормально рофлит над мостовым)
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SuperStarrrr
Этот Power Point сколько матчей за Сборную сыграл?
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Клирик
Я так думаю что ворд его максимум))
+9
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bress7
А эти разработчики Power Point хоть раз на профессиональном уровне по мячу били?
+7
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juki_puki
Ответ Клирик
Я так думаю что ворд его максимум))
да ну, Notepad/Блокнот
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trashbox
Да кто такой этот Мостовой ? В какой корпорации работал, кто в Европе его знает ? Он сколько презентаций в Power Point сделал ? Он в экселе вообще умеет что-то ? Или хотя бы в ворде ??77
+4
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haymaker
Ответ juki_puki
да ну, Notepad/Блокнот
Не много ли требуете? Не царское это дело по кнопкам жмакать. Только Сапёр.
+3
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Мексиканская песня
- Забить гол
- Открыть PowerPoint
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timerassl
Пора обучение Александра в онлайн трансляции выводить на матч тв. Рейтинги будут хорошие
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Анастасия Лукьянова
Только на днях в спортивных зашкварах был именно факт про Мостового и PowerPoint, и я как раз расстроилась, что почему-то о нем не знала 😀
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Andrey Yaroslavtsev
Как пионер: "Всегда готов!"
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El Mark
Ну, без знаний PowerPoint, ни в один клуб не возьмут. Карло Анчелотти видимо аж Photoshop знает, если Мадридский Реал тренирует
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Утренняя Аврора
Когда Абаскаль соберет чемоданы, как раз и будет готов.😁😁😁😁😁
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Лап Ландия
Да чему его там научить то могут? Кто преподаватели и кто он!? Это они у него там все учатся. Великий уделяет им свое дроагоценное время.
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Мексиканская песня
Троллинг высшего уровня.
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haymaker
Ответ UncleMaks
я вбил в ютубе "power point расчехляет реал мадрид", ничего не нашел
впн нужен, россиянам такое нельзя показывать
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Владислав Ярлыков
угорает над старым))
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avex
Каждый на должности обязан уметь отправлять наверх красивую картинку. Если нет секретарши.
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Его Величество Златан
После освоения power point будет чеканить мяч?
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Berlin Alexanderplatz
Пусть с мс пэйнта начнёт, там несложно
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Юрий Богданов
пора научить Майкрософт чеканить мяч
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JENNINGS
А что там не понимать в этом Power Point? Добавил слайды, текст, картинки, выровнял немного - презентация готова!👍
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Контепрессинг
Спартак уже ищет специалиста по Power Point...а всем остальным Царь владеет
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#31
Надо бы начинать нормально не сверху вниз, а снизу вверх. Например, Луки Энергия г. Великие Луки, з/п 50 000₽, Аленичев поможет хату снять, освоиться. Пожелаем удачи!
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lus
Ответ trashbox
Да кто такой этот Мостовой ? В какой корпорации работал, кто в Европе его знает ? Он сколько презентаций в Power Point сделал ? Он в экселе вообще умеет что-то ? Или хотя бы в ворде ??77
Эксель, ворд...??? Папрашу без мата!
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Александр Кожевников
Ответ paskal-instrument.ru
Этот Power Point мяч остановить вообще может?
Этот парень забивал Реалу, Барселоне.Футбольная биография у него на уровне.
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Ярослав Филипченко
Ответ paskal-instrument.ru
Этот Power Point мяч остановить вообще может?
этот парень хорош, но тот же Excel уже не первый год АПЛ разрывает
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Beriya
Самая прикольная новость за последнее время, поржал от души, спасибо Дмитрий!
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Kanonir152
Шарю в Power Point. Готов к тренерской деятельности
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zho3716
Газмяс ждет
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JustF0rTheW1n322
Очень хочу, чтобы у него всё получилось, а остальные надели красные носы.
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AntonIQ
Ким Воронин и "Бонни и Слайд" уже бьются за право научить
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Игорь Деньгин
этого не будет никогда
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Baobabb forever
Зато он в пейнтбраше шарит как бог))
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