Сычев об учебе Мостового на тренера: «Единственное – Power Point не освоил до сих пор, но прогрессирует с каждым модулем, подкован очень серьезно. Приглашение в серьезный клуб не за горами, уверен»

Дмитрий Сычев рассказал об успехах Александра Мостового в обучении на тренера.

«Он прогрессирует с каждым модулем. Единственное, Power Point до сих пор не освоил. Но подкован очень серьезно. Знания растут, уверенно проводит тренировки.

Уверен, не за горами приглашение в один из серьезных клубов с серьезной задачей. Мне кажется, он уже к этому готов. Обучение серьезно продвинулось. Много информации, которая дает возможность успешно выполнять тренерские функции», – сказал экс-нападающий « » и сборной России.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?