Сычев об учебе Мостового на тренера: «Единственное – Power Point не освоил до сих пор, но прогрессирует с каждым модулем, подкован очень серьезно. Приглашение в серьезный клуб не за горами, уверен»
Дмитрий Сычев рассказал об успехах Александра Мостового в обучении на тренера.
«Он прогрессирует с каждым модулем. Единственное, Power Point до сих пор не освоил. Но подкован очень серьезно. Знания растут, уверенно проводит тренировки.
Уверен, не за горами приглашение в один из серьезных клубов с серьезной задачей. Мне кажется, он уже к этому готов. Обучение серьезно продвинулось. Много информации, которая дает возможность успешно выполнять тренерские функции», – сказал экс-нападающий «Локомотива» и сборной России.
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