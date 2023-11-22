Кварацхелия интересен «Челси». «Наполи» оценивает вингера дороже 100 млн евро (ESPN)

Хвича Кварацхелия интересен «Челси».

Лондонцы присоединились к клубам, которые следят за 22-летним вингером «Наполи» и сборной Грузии, сообщает ESPN.

Ранее интерес к нему приписывали «Манчестер Сити», «Реалу», «Барселоне» и «Ньюкаслу».

Подписание Хвичи согласуется с трансферной политикой « », направленной на приобретение молодых футболистов с большим потенциалом.

Однако « » не хочет продавать Кварацхелию и ведет переговоры о продлении контракта, рассчитанного до лета 2027 года.

Неаполитанцы оценивают Хвичу дороже 100 млн евро. Для «Челси» это приемлемая цена, однако у клуба не так много возможностей для маневра в условиях финансового фэйр-плей.

«Челси» также присматривается к партнеру по «Наполи» , в список интересующих клуб нападающих также входит игрок « » Айвен Тоуни.

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