Кварацхелия интересен «Челси». «Наполи» оценивает вингера дороже 100 млн евро (ESPN)
Хвича Кварацхелия интересен «Челси».
Лондонцы присоединились к клубам, которые следят за 22-летним вингером «Наполи» и сборной Грузии, сообщает ESPN.
Ранее интерес к нему приписывали «Манчестер Сити», «Реалу», «Барселоне» и «Ньюкаслу».
Подписание Хвичи согласуется с трансферной политикой «Челси», направленной на приобретение молодых футболистов с большим потенциалом.
Однако «Наполи» не хочет продавать Кварацхелию и ведет переговоры о продлении контракта, рассчитанного до лета 2027 года.
Неаполитанцы оценивают Хвичу дороже 100 млн евро. Для «Челси» это приемлемая цена, однако у клуба не так много возможностей для маневра в условиях финансового фэйр-плей.
«Челси» также присматривается к партнеру Кварацхелии по «Наполи» Виктору Осимхену, в список интересующих клуб нападающих также входит игрок «Брентфорда» Айвен Тоуни.
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К тому же вряд ли Хвича захочет присесть под Стерлинга. Там еще Мудрик и Чуквуэмека.
А во-вторых у Хвичи 0 шансов выбить Стерлинга из основы, когда Рахим в форме.