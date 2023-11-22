Кварацхелия интересен «Челси». «Наполи» оценивает вингера дороже 100 млн евро (ESPN)

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи сборная Грузии по футболу Брентфорд финансовый фэйр-плей Айвен Тоуни Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия интересен «Челси».

Лондонцы присоединились к клубам, которые следят за 22-летним вингером «Наполи» и сборной Грузии, сообщает ESPN.

Ранее интерес к нему приписывали «Манчестер Сити», «Реалу», «Барселоне» и «Ньюкаслу».

Подписание Хвичи согласуется с трансферной политикой «Челси», направленной на приобретение молодых футболистов с большим потенциалом.

Однако «Наполи» не хочет продавать Кварацхелию и ведет переговоры о продлении контракта, рассчитанного до лета 2027 года.

Неаполитанцы оценивают Хвичу дороже 100 млн евро. Для «Челси» это приемлемая цена, однако у клуба не так много возможностей для маневра в условиях финансового фэйр-плей.

«Челси» также присматривается к партнеру Кварацхелии по «Наполи» Виктору Осимхену, в список интересующих клуб нападающих также входит игрок «Брентфорда» Айвен Тоуни.

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31 комментарий

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Nicolas Erfe
Ой Хвича, Хвича, началось, сейчас за тебя потребуют дохулиард, потом ещё больше, а потом интерес пропадет и пойдешь по стандартному неаполитанскому сценарию Де Лаурентиса
+16
-4
+12
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savik-A.M.
Ответ Under
а какой стандартный сценарий?
Мертенс в итоге в Галатасарае а Инсиньо в Торонто )
+10
-1
+9
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Владимир Владимирович
Ни в коем случае в этот цирк, другое дело к Гвардиоле перейти
+12
-4
+8
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Абдула Магомедсаидов
Боули 200 даст
+3
-1
+2
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Sergeev55
Хвича адекватный чел, он выберит разумно!
+2
0
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Max Zhomkov
Ответ Sergeev55
Хвича адекватный чел, он выберит разумно!
ага, де лаурентис + агент хвичи будут выбирать)))
+2
0
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rigobersong
Ответ Владимир Владимирович
Ни в коем случае в этот цирк, другое дело к Гвардиоле перейти
Зачем он там, Грилиш и Доку в разы сильнее:)
+8
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Nicolas Erfe
Ответ Under
а какой стандартный сценарий?
а таков, что Де Лаурентис торгуется за каждую копейку и когда кто-то соглашается, он поднимает цену на игрока. Так было с Кавани, Гамшиком, Кулибали, Инсиньо, Фабио Руисом, Игуаином и Мертенсом - это те,, кого я помню точно. За всех них предлагали огромные деньги. Вовремя ушли только Игуаин да Кавани, всех остальных отпустили поздно, Кулибали ушел уже на спаде, за гораздо меньшие деньги, как и Руис, за которого Реал хотел предложить лямов 70, в итоге 23 в ПСЖ. Гамшик пересидел и потом уже сам не хотел уходить из Наполи, а Инсиньо уехал доигрывать и это в 31, Мертенс доигрывает в Турции.
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savik-A.M.
Ответ Твой любимый хейтер
Де Лаурентис практически за любого хорошего игрока просит 100, но в итоге через пару лет продаст в 3-4 раза дешевле.
бесплатно уйдут в слабые клубы , как Гамшик , Мертенс да Инсиньо
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Человек1991
Хвиче будет очень сложно выиграть конкуренцию у Мишки Мудрикова ))
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Александр Кот
мудрик 2?))
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Твой любимый хейтер
Де Лаурентис практически за любого хорошего игрока просит 100, но в итоге через пару лет продаст в 3-4 раза дешевле.
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Proper Chels
Утка, Челси нужен Осимхен, а не Хвича.

К тому же вряд ли Хвича захочет присесть под Стерлинга. Там еще Мудрик и Чуквуэмека.
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Fierce
С трансферами из серии А после Дзолы у Челси, мягко говоря, традиционно всё не очень хорошо.
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ta-tosha
Таких цен в следующем сезоне не будет, разве за Мбаппе. АПЛ с лета планирует ужесточить контроль клубов над трансферами и ввести лимиты. Так шта Де Лаурентис зря старается, губу придется откатить и очень серьезно, и не только ему.
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Вячеслав Тимофеев
Не надо
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факты про футбол
Наполи оценивает Хвичу дороже 100 млн, то так как интерес проявляет Челси, Наполи считает что продать синим Хвичу меньше 150 ляма не будут
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Max Zhomkov
Ответ rigobersong
Хотят денафицировать Мудрика, а как же Украино-Грузинское братство?:))
ерунду написал
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Under
Ответ Nicolas Erfe
Ой Хвича, Хвича, началось, сейчас за тебя потребуют дохулиард, потом ещё больше, а потом интерес пропадет и пойдешь по стандартному неаполитанскому сценарию Де Лаурентиса
а какой стандартный сценарий?
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SamFan
Мудрика в обратном направлении если только
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Сарсен Абдрахманов
Ответ rigobersong
Зачем он там, Грилиш и Доку в разы сильнее:)
Грилиш, да, сильнее, но Доку пока еще сыроват при всем к нему уважении. Я бы поставил Хвичу и Доку на одну ступень т.к стабильного класса, длящегося на протяжении нескольких сезонов оба не продемонстрировали на данный момент
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Алексей Ненахов
Ответ Владимир Владимирович
Ни в коем случае в этот цирк, другое дело к Гвардиоле перейти
Его туда никто не позовёт , вот к Мостовому можно
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Proper Chels
Ответ Владимир Владимирович
Ни в коем случае в этот цирк, другое дело к Гвардиоле перейти
Во-первых «этот цирк» даже сейчас вынесет Наполи.

А во-вторых у Хвичи 0 шансов выбить Стерлинга из основы, когда Рахим в форме.
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Андрей-ДК
максимум ещё сезон в Наполи и потом на повышение, но не Челси
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