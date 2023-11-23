Овечкин против «Баффало»: 4 броска и 4 хита за 20:19 при 3:55 в большинстве. У него 5+7 в 16 играх сезона

Александр Овечкин остался без очков в матче с «Баффало».

Капитан « » не отметился результативными действиями в матче с «Сэйбрс» (4:3 ОТ).

В его активе 12 (5+7) очков в 16 играх сезона.

Сегодня Овечкин (20:19, 3:55 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ ворот и 2 – мимо створа. Также применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю.