Овечкин против «Баффало»: 4 броска и 4 хита за 20:19 при 3:55 в большинстве. У него 5+7 в 16 играх сезона
Александр Овечкин остался без очков в матче с «Баффало».
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче с «Сэйбрс» (4:3 ОТ).
В его активе 12 (5+7) очков в 16 играх сезона.
Сегодня Овечкин (20:19, 3:55 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ ворот и 2 – мимо створа. Также применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю.
Ссылки на возраст не принимаются, более громоздкий и весь перебитый Малкин играет как молодой. Здесь что-то другое.
Жаль, молчат специалисты. Просто подбадривание в духе "Сашка прибавит" сейчас уже не совсем то, что надо. Нужен серьезный анализ.