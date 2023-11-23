Овечкин против «Баффало»: 4 броска и 4 хита за 20:19 при 3:55 в большинстве. У него 5+7 в 16 играх сезона

Теги Баффало Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в матче с «Баффало».

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче с «Сэйбрс» (4:3 ОТ). 

В его активе 12 (5+7) очков в 16 играх сезона. 

Сегодня Овечкин (20:19, 3:55 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ ворот и 2 – мимо створа. Также применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю. 

10 комментариев

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TBFTT
Статистика у Овечкина очень слабая кто бы, что не говорил и в следующих сезонах лучше не будет.
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Кино Музыка
Выскажу осторожное предположение. Форма не улучшается и надо искать причины. Версия "хорошо погулял" была актуальна первые матчей 10. Сейчас их 16.
Ссылки на возраст не принимаются, более громоздкий и весь перебитый Малкин играет как молодой. Здесь что-то другое.
Жаль, молчат специалисты. Просто подбадривание в духе "Сашка прибавит" сейчас уже не совсем то, что надо. Нужен серьезный анализ.
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Виталий Силантьев
Саша что-то пока никак не наберёт темп... Но, учитывая его многолетний опыт, верим, что разгонится
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azfotki
Пока другие команды стерегут Ови ,появляется свободное место и за счет этого Вашики имеют свое преимущество. Щас если Вашики еще Стэнли кап затащат будет вообще прикол)
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Bartez1986
Ответ Ilya Kurepa
Пусть возвращается в ночную лигу играть
зачем лучшему бомбардиру набирающей ход команды ехать в ночную лигу?
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Свидетели Овцовы
Ответ Кино Музыка
Выскажу осторожное предположение. Форма не улучшается и надо искать причины. Версия "хорошо погулял" была актуальна первые матчей 10. Сейчас их 16. Ссылки на возраст не принимаются, более громоздкий и весь перебитый Малкин играет как молодой. Здесь что-то другое. Жаль, молчат специалисты. Просто подбадривание в духе "Сашка прибавит" сейчас уже не совсем то, что надо. Нужен серьезный анализ.
Сидит на фарме пару сезонов, видимо уже не действует.
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