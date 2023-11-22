Дзагоев о Евро-2012: «Россия дошла бы до полуфинала, почти уверен. Португалы с Кришем были не сильные, мы бы прошли. Но вот что-то в матче с Грецией случилось»

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Алан Дзагоев уверен, что сборная России могла выйти в полуфинал Евро-2012.

Российская команда заняла третье место в группе А с Чехией, Грецией и Польшей и не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. В первом туре Россия разгромила чехов (4:1), но затем сыграла вничью с поляками (1:1) и проиграла грекам (0:1).

– Евро-2012 был для тебя крутейшим. Ты великолепно играл, но при этом сборная провалилась. Какие чувства?

– Смешанные. С одной стороны, они вроде как в индивидуальном плане хорошие, а с другой стороны, в командном плане они были отвратительные, потому что эта команда была способна на гораздо большее. Я почти что уверен, что мы бы дошли до полуфинала.

Нас бы даже ничья устраивала с греками, и мы бы выходили из группы, попадали на португалов. Португалы с Кришем [Роналду], да, все дела – но были, как по мне, не сильные. Я уверен, что мы бы прошли, потому что тех же итальянцев, которые были в финале, мы прибили 3:0 по игре в товарищеском матче.

Ну очень сильная сборная была. Но вот что-то в этом матче случилось. Сколько у нас было моментов в этом матче, – сказал завершивший карьеру экс-хавбек ЦСКА и сборной России Дзагоев в интервью Нобелю Арустамяну.

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94 комментария

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Инженер Управляющий
трагедия случилась, как в Мариборе, поколение было сильное, но профукали всё...
+59
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Mr.Bean
Ответ Тимур666
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Ага, учитывая, что на том Евро стоял Малафеев
+54
-2
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rigobersong
Ответ Тимур666
Комментарий скрыт
Не позорься, на том Евро Адвокат основным Малафеева сделал:)
+45
-7
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Serkan_Ballboy
Спортс, а у меня вопрос. А почему, когда я пишу «ригоберка», то появляется предупреждение, что мой комментарий может кого то оскорбить? Ведь комментарий не содержит оскорбления или чего то запрещенного. С чем это связано?
+34
-3
+31
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Дурачок
2 дня как пенсионер, а уже начал байки придумывать.
+34
-10
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Serkan_Ballboy
Спортс, а у меня вопрос. А почему, когда я пишу «ригоберка», то появляется предупреждение, что мой комментарий может кого то оскорбить? Ведь комментарий не содержит оскорбления или чего то запрещенного. С чем это связано?
Надо писать с отчеством
+23
-1
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ɔculpa
Ответ Serkan_Ballboy
Спортс, а у меня вопрос. А почему, когда я пишу «ригоберка», то появляется предупреждение, что мой комментарий может кого то оскорбить? Ведь комментарий не содержит оскорбления или чего то запрещенного. С чем это связано?
Ну вообще-то "ригоберка" здесь это жёсткое ругательство и прямое оскорбление, так что ничего тут странного.
+23
-1
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Циник Петербургский
Новый жанр однако - мечты задним числом! ))
Мечты: "Мы б там всех порвали!"
Факты: слили грекам.
+29
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Фут.Боль
Ответ Mukunku 64
Алан Дзагоев уверен, что сборная России могла выйти в полуфинал Евро-2012. «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Мы проиграли, потому что не забили, а греки забили. От этих разговоров результат все равно не изменится» А.С. Аршавин
Аршавин ответил конкретно одному чудаку горе-депутату, который провоцировал специально, а раздули так, как-будто он это всем болельщикам сказал.
+13
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Эльф из ФБК
Ответ Serkan_Ballboy
Спортс, а у меня вопрос. А почему, когда я пишу «ригоберка», то появляется предупреждение, что мой комментарий может кого то оскорбить? Ведь комментарий не содержит оскорбления или чего то запрещенного. С чем это связано?
Потому что Риго работник спортса и лично вставил это слово в цензор
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Arty Novikoff
После матча с чехами эти кудесники мяча решили, что поймали бога за бороду.
Помню, как с поляками они не напрягались, катали ничейку, думая, что уж греков-то евразийские бразилы разнесут.

Успех был только тогда, когда они вкалывали. А когда включали своих внутренних понторезов (кем они по сути и были всегда), то и результаты были соответствующие.
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PolarBear
Чемпионат Европы, после чего появился глагол - кержакнуть
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Guillermo
Ответ Инженер Управляющий
трагедия случилась, как в Мариборе, поколение было сильное, но профукали всё...
Ответ прост: не была та команда особенной или суперсильной. Поляков тоже не обыграли, да и вообще слишком много "если", а фактических достижений минимум.
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Рекорд в наших сердцах
у Дзагоева точно травма колена?
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SergeyFedorov93
Я боюсь, говорить о том, что вы обыграли бы Португалию, не справившись с Грецией — уже какого-то рода диагноз.
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Streetbor
ну хоть на финал не замахнулись, хотя вон в ЛЧ уже дальше 1/4 сейчас проходим бгг
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Vinnipukh Vinni
Ответ Mukunku 64
Алан Дзагоев уверен, что сборная России могла выйти в полуфинал Евро-2012. «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Мы проиграли, потому что не забили, а греки забили. От этих разговоров результат все равно не изменится» А.С. Аршавин
Аршавин сказал горькую правду, а Дзагоев фантазирует.
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Глеб Глебыч
То евро одна из подростковых травм. Валялся летом один у бабушки и смотрел вечерами евро ) После эйфории в матче с чехами, тревожная польша и разочарование с греками. Но Дзагоев оставил приятное впечатление. Казалось, после поедет в европу, как аршавин, павлюченко и другие ребята после 2008.
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Football_legend
Если бы у бабушки был …
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zer
та Португалия была монструозная, единственные, кто мог что-то противопоставить Испании. но в одном матче та наша команда могла победить - тоже сильное поколение

другой вопрос, что Дик Адвокат начудил с подготовкой и наша сборная на пик вышла в товарищеском матче с Италией и первой игре с чехами. а потом медленно, но верно как будто вся команда встала. играли только Шава, который сам готовился к турниру, молодой Дзага, у которого желания было хоть отбавляй и Малафеев, у которого трагедия случилась и он весь в футбол ушёл. этого мало для выхода из группы
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Maksat S
Ну да ну да, и на ЧМ2010 выступили достойно БЫ, и СССР на ЧМ86 вполне могла БЫ если БЫ не Бельгия.
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Mukunku 64
Алан Дзагоев уверен, что сборная России могла выйти в полуфинал Евро-2012.
«То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы.
Мы проиграли, потому что не забили, а греки забили. От этих разговоров результат все равно не изменится»
А.С. Аршавин
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Ho1den
Его слова - отличная иллюстрация нашего футбола. В выдуманной реальности должны были играть в полуфиналах и финалах. А на самом деле - либо не попали на турнир, либо в группе последнее место.
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ManchesteR
Ответ Serkan_Ballboy
Спортс, а у меня вопрос. А почему, когда я пишу «ригоберка», то появляется предупреждение, что мой комментарий может кого то оскорбить? Ведь комментарий не содержит оскорбления или чего то запрещенного. С чем это связано?
Жизнь нужно продить так, чтоб твой никнейм попал в черный лист ругательств на sports.ru
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exshepardjack
Ответ SergeyFedorov93
Я боюсь, говорить о том, что вы обыграли бы Португалию, не справившись с Грецией — уже какого-то рода диагноз.
вчера например французы не справились с грецией, дальше что?
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Victor B Oyko
«что-то случилось» за 3 года до этого, когда случился Марибор.

а звоночек был точнее за две недели до этого, когда в первом стыке вышли в Лужниках «мяч попинать» со словенцами, и Печник забил гол.
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Serkan_Ballboy
Новости 6 минут, а главные фанаты в лице ригoберки уже тут как тут)
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hustla story
Ответ exshepardjack
вчера например французы не справились с грецией, дальше что?
дальше что?? Для Франции этот матч ничего вообще не решал они и так обеспечили себе 1 место в группе, что за идиотское сравнение
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And-Rover
Надо было поляков обыгрывать и всё. Нет, надо решать всё в конце. У вас группа была не как на ЧЕ-2008, там наверстали. А тут надо было сразу в первых двух матчах бронировать верхнюю строчку.
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Pigmalion
Ответ brutton
Что он несёт..Советую Дзагоеау пересмотреть игру с Польшей, там мы просто отскочили, стало ясно,что до лучших команд Евро нам как до Луны, после неё всё в сущности стало ясно
А в чем отскок?
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Goshish
По факту, на самом деле. Та сборная была очень сильной, чехов вынесли и даже не заметили. А вот поляки и греки поставили невероятно паскудные автобусы + банальное невезение.
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Mr.Bean
Матч с Грецией, конечно, грустно вспоминать, играли то неплохо и много били по воротам, но уже сил было гораздо меньше, да и цельности и стройности в игре поубавилось. С чехами был шикарный матч, такое ощущение, что что-то надломилось именно в игре с Польшей. Не только в физухе дело.
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Jan Paskel
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Надо писать с отчеством
Бабангидович?
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Александр Никитин
Ответ Mitka90
На выход/невыход в стадию play-off повлияли правила УЕФА: при равенстве очков у сборных в группе (их было по 4 у России и Греции) учитывается в первую очередь результат личной встречи между командами (тут как раз Греция обыграла Россию со счётом 1:0), а вот если бы действовали правила ФИФА, то Россия бы вышла в 1/4 финала, т.к. в таком случае (в первую очередь, опять же) учитывается разница забитых и пропущенных мячей (а она была лучше как раз у сборной России: 5-3 против 3-3 у Греции).
ну по личным встречам - это справедливо,как по мне
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Arty Novikoff
Ответ exshepardjack
на мой взгляд это была самая сильная команда наша 21 века
Ну вот что за ерунда? Были бы самой сильной, не профукали бы в Мариборе.

Вот в России, в 2018, по своим возможностям, они точно могли играть в финале, Англия подходила под стиль сборной России, с ней было бы легче, чем с Испанией и Хорватией.

Но к мячу тогда первым подошёл Джордан Смолов, будь он неладен.
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Инженер Управляющий
Ответ Guillermo
Ответ прост: не была та команда особенной или суперсильной. Поляков тоже не обыграли, да и вообще слишком много "если", а фактических достижений минимум.
Смотря с кем сравнивать. Вы по Франции с Анри и Зиданом или по Бразилии с Роналдо и Роналдиньо оцениваете?
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Fonbaron
Да, что Марибор, что та Греция… это было разовое помутнение, стоившее всего. Сборная Гуса и сборная Дика реально сильно выглядели. Адвокаат всех выносил в товарняках, да и с Чехами и Поядками нормально играли. Марибор, блин, там как с Филимоновым, только все плохо весь матч. Ладно, что вспоминать. С другой стороны, только сейчас дошло, иностранные тренера довольно неплохо наших тренировали. Капелло чуть не хватило, косяк Акинфеева с Кореей.
Хотя Черчесов наш, довел до четвертьфинала. Хотя сборная не казалась сильной, даже в тех матчах. Размазали никакущих арабов и египтян (похоже рамадан), отлетели от Уругвая по полной. А с испанцами тупо перетолкоались на поле и выиграли по пенальти. А вот с хорватами играли очень хорошо, сильно с сильным соперником.
Эх, вот раньше трава какая зеленая была
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Иван Прошкин
Я бы мог стать президентом России, Путин не лучше меня. Но от что то в муниципальные депутаты меня так и не выбрали.
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Writer 1
Ахаха, в 18 бы прошли Англию, в 12 - Португалию, ну а в 22 играли бы 1/2 ЛЧ. Если до 2012 такое мнение имело место быть - то после пора вводить потолок зарплат на уровне чемпионата Лукашенко и пускай Гриша Иванов завозит хоть батальон Замбийцев в Урал. Я не следя за РПЛ уже вижу, что Пиняев - все. Хочешь играть в МЮ? будь добр - покажи себя в Бельгийском Эйпене. Они потом станут тренировать и будут нести такую же чушь, как Евсеев
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Three Days Grace
Ну Португалия очень блекло играла тогда. Проиграли немцам, с трудом в концовке забили победный датчанам, а затем Роналду оформил дубль и выдал великий матч против Голландии. Помню, что перед матчам с греками потирал руки в ожидании того, как мы расправимся с этими портишами...
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Unnamed80
Россия вообще чемпион по условным, а мы бы точно победили, если бы не...
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Миха Терпак
Пока не налетели голуби раскидывать помет, скажу. Реально в 2012 году можно было на что то пасчитывать состав тогда подобрался добротный, Португалия же, реально по составу ток Кришем и выделялась, в остальном была средненькой, по существу над было выигрывать у поляков, и моменты были. После игры с Польшей, я понял что плей оф не светит, так как именно в ментальном плане мы были слабенькие, это показал еще Марибор в 10ом.Игра с Польшей сборную подкосила, чем греки и воспользовались.
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ADiPin
случилось то, что все игроки за свои сборные жопы рвут до последнего, там разница класса минимизируется, что и показа 2009 год и 2012
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Shaldonskiy
Алан - мужчина! Лучший игрок сборной 2012 и лучший бомбардир чемпионата!
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krokodilych
Ответ mallowan
Комментарий скрыт
Ну, я видел матчи той сборной.

Чехов разнесли вдребезги пополам, это да. С поляками играли хорошо, но не более того, и не смогли заметно прибавить после того, как Блащиковски сравнял счет. Ну, а с греками... Моменты были, но вот не то чтобы совсем убойные, да и гол привезли сами себе после обидной ошибки Игнашевича.

Говорить, что наши обыграли бы португальцев, я бы не стал. Если бы показали игру того же уровня, что и с Чехией, - может, и обыграли бы. Но ключевые слова в предыдущей фразе - "если бы".
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Алексей Венедиктов
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Криш❤️❤️❤️
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KarLik
Ну по правде была шикарная команда, и Греция тут не причём, вели с дырявыми поляками 1-0, спокойно делайте 2-0 и го в 1/4
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Фут.Боль
Ответ ɔculpa
Ну вообще-то "ригоберка" здесь это жёсткое ругательство и прямое оскорбление, так что ничего тут странного.
За это вроде уже и статью ввели....
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exshepardjack
Ответ Инженер Управляющий
трагедия случилась, как в Мариборе, поколение было сильное, но профукали всё...
на мой взгляд это была самая сильная команда наша 21 века
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PolarBear
Сборная Дикпика
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