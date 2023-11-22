Дзагоев о Евро-2012: «Россия дошла бы до полуфинала, почти уверен. Португалы с Кришем были не сильные, мы бы прошли. Но вот что-то в матче с Грецией случилось»

Алан Дзагоев уверен, что сборная России могла выйти в полуфинал Евро-2012.

Российская команда заняла третье место в группе А с Чехией, Грецией и Польшей и не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. В первом туре Россия разгромила чехов (4:1), но затем сыграла вничью с поляками (1:1) и проиграла грекам (0:1).

– Евро-2012 был для тебя крутейшим. Ты великолепно играл, но при этом сборная провалилась. Какие чувства?

– Смешанные. С одной стороны, они вроде как в индивидуальном плане хорошие, а с другой стороны, в командном плане они были отвратительные, потому что эта команда была способна на гораздо большее. Я почти что уверен, что мы бы дошли до полуфинала.

Нас бы даже ничья устраивала с греками, и мы бы выходили из группы, попадали на португалов. Португалы с [Роналду], да, все дела – но были, как по мне, не сильные. Я уверен, что мы бы прошли, потому что тех же итальянцев, которые были в финале, мы прибили 3:0 по игре в товарищеском матче.

Ну очень сильная сборная была. Но вот что-то в этом матче случилось. Сколько у нас было моментов в этом матче, – сказал завершивший карьеру экс-хавбек ЦСКА и сборной России Дзагоев в интервью Нобелю Арустамяну.

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