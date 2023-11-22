Дзагоев о Евро-2012: «Россия дошла бы до полуфинала, почти уверен. Португалы с Кришем были не сильные, мы бы прошли. Но вот что-то в матче с Грецией случилось»
Алан Дзагоев уверен, что сборная России могла выйти в полуфинал Евро-2012.
Российская команда заняла третье место в группе А с Чехией, Грецией и Польшей и не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. В первом туре Россия разгромила чехов (4:1), но затем сыграла вничью с поляками (1:1) и проиграла грекам (0:1).
– Евро-2012 был для тебя крутейшим. Ты великолепно играл, но при этом сборная провалилась. Какие чувства?
– Смешанные. С одной стороны, они вроде как в индивидуальном плане хорошие, а с другой стороны, в командном плане они были отвратительные, потому что эта команда была способна на гораздо большее. Я почти что уверен, что мы бы дошли до полуфинала.
Нас бы даже ничья устраивала с греками, и мы бы выходили из группы, попадали на португалов. Португалы с Кришем [Роналду], да, все дела – но были, как по мне, не сильные. Я уверен, что мы бы прошли, потому что тех же итальянцев, которые были в финале, мы прибили 3:0 по игре в товарищеском матче.
Ну очень сильная сборная была. Но вот что-то в этом матче случилось. Сколько у нас было моментов в этом матче, – сказал завершивший карьеру экс-хавбек ЦСКА и сборной России Дзагоев в интервью Нобелю Арустамяну.
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Факты: слили грекам.
Помню, как с поляками они не напрягались, катали ничейку, думая, что уж греков-то евразийские бразилы разнесут.
Успех был только тогда, когда они вкалывали. А когда включали своих внутренних понторезов (кем они по сути и были всегда), то и результаты были соответствующие.
другой вопрос, что Дик Адвокат начудил с подготовкой и наша сборная на пик вышла в товарищеском матче с Италией и первой игре с чехами. а потом медленно, но верно как будто вся команда встала. играли только Шава, который сам готовился к турниру, молодой Дзага, у которого желания было хоть отбавляй и Малафеев, у которого трагедия случилась и он весь в футбол ушёл. этого мало для выхода из группы
«То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы.
Мы проиграли, потому что не забили, а греки забили. От этих разговоров результат все равно не изменится»
А.С. Аршавин
а звоночек был точнее за две недели до этого, когда в первом стыке вышли в Лужниках «мяч попинать» со словенцами, и Печник забил гол.
Вот в России, в 2018, по своим возможностям, они точно могли играть в финале, Англия подходила под стиль сборной России, с ней было бы легче, чем с Испанией и Хорватией.
Но к мячу тогда первым подошёл Джордан Смолов, будь он неладен.
Хотя Черчесов наш, довел до четвертьфинала. Хотя сборная не казалась сильной, даже в тех матчах. Размазали никакущих арабов и египтян (похоже рамадан), отлетели от Уругвая по полной. А с испанцами тупо перетолкоались на поле и выиграли по пенальти. А вот с хорватами играли очень хорошо, сильно с сильным соперником.
Эх, вот раньше трава какая зеленая была
Чехов разнесли вдребезги пополам, это да. С поляками играли хорошо, но не более того, и не смогли заметно прибавить после того, как Блащиковски сравнял счет. Ну, а с греками... Моменты были, но вот не то чтобы совсем убойные, да и гол привезли сами себе после обидной ошибки Игнашевича.
Говорить, что наши обыграли бы португальцев, я бы не стал. Если бы показали игру того же уровня, что и с Чехией, - может, и обыграли бы. Но ключевые слова в предыдущей фразе - "если бы".