Дзагоев о том, что он переписанный: «Я Васе Березуцкому говорил: «Готов на 100 тысяч евро с тобой спорить, если есть какой-то тест – без проблем». Отец реально хотел записать 91-м годом – отговорил Осинькин»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Алан Дзагоев Игорь Осинькин Нобель Арустамян Футбол

Алан Дзагоев рассказал, что его могли записать под другим годом рождения.

– Почему все говорят про тебя, что ты переписанный?

– С детства про меня всегда говорили, что я переписанный. Я всегда говорил: «Да ребят, без проблем, если есть какой-то тест, который выявляет точно, я готов спорить». Я Васе Березуцкому говорил: «Я готов с тобой спорить на 100 тысяч евро». Причем я ему, по-моему, даже говорил: «Ты мне 20, а я тебе – 100, если я переписанный». Ну, чтоб не сильно его прибивать. В итоге Василий Березуцкий не захотел. Либо такого теста еще не придумали.

У меня это с детства идет, потому что я играл с ребятами постарше. И, условно говоря, все видели, что я играю с ребятами 85-го, 86-го года, а потом меня видят в 90-м годе. И такое: «Он же вроде за 85-й, 86-й играл, теперь и за 90-й?!»

В 13-14 лет приезжали ко мне в школу, проверяли, брали журналы, поднимали архивы. У нас же в Осетии всегда так – «у тебя переписаны», «у тебя переписаны». Я всегда готов, любой тест.

Отцу все родители предлагали переписать меня на год. Я бы, вполне возможно, мог быть [записан] 91-м годом. Отец реально хотел, на самом деле в Осетии это так было на тот момент. Сейчас в этом плане стало поспокойнее. «Надо переписывать – потому что все переписанные».

– Почему папа отказался?

– Папа-то не отказался – отговорил Осинькин. Он ему говорил: «Ты не представляешь, он потом не сможет в глаза смотреть, когда его будут спрашивать о возрасте». Сейчас я могу смотреть тебе в глаза и говорить, что я своего года. Если бы не Осинькин, 100% меня бы переписали на год, – сказал экс-полузащитник ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.

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49 комментариев

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goshforever
"если есть какой-то тест, который выявляет точно"
Кольца на древесине можно посчитать в случае российских футболистов
+71
-7
+64
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Topordo
Ответ DrDro
и как, переписали или убили?)
Убили, я думаю.
+42
0
+42
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DrDro
Ответ Shaldon
Занимался боксом. Когда мне было 13, тренер сказал отцу, если хотите чтобы он выступал на соревнованиях, переписывайте на 2 года, иначе его убьют)
и как, переписали или убили?)
+42
-1
+41
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CaSpeR-13
Ответ ParvizLNDRreal
Вранье. Играл в команде с парнем, который с Осетии. Так вот он 87 года рождения. Пацан рассказывал, что Алан всю жизнь с ними тренировался, и тут раз оказался 90 года рождения. Он переписанный это сто процентов.
так вроде нередкая история когда люди не по возрасту тренируются
+21
0
+21
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last_guard
Ответ Topordo
Кто кто, а Дзагоев точно деревянным не был.
Угу, он был стеклянным, еще неизвестно что хуже...
+20
-3
+17
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Topordo
Ответ goshforever
"если есть какой-то тест, который выявляет точно" Кольца на древесине можно посчитать в случае российских футболистов
Кто кто, а Дзагоев точно деревянным не был.
+22
-6
+16
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Shaldon
Занимался боксом. Когда мне было 13, тренер сказал отцу, если хотите чтобы он выступал на соревнованиях, переписывайте на 2 года, иначе его убьют)
+14
-1
+13
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ParvizLNDRreal
Ответ DrDro
и как, переписали или убили?)
Растреляли меня внучок, растреляли.
+12
-1
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Опа, Митяй
Ответ DrDro
и как, переписали или убили?)
Расстреляли меня, внучок (с)
+9
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zho3716
Ответ ParvizLNDRreal
Вранье. Играл в команде с парнем, который с Осетии. Так вот он 87 года рождения. Пацан рассказывал, что Алан всю жизнь с ними тренировался, и тут раз оказался 90 года рождения. Он переписанный это сто процентов.
Квартиру ставишь?
+8
-1
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HCSibir1989
Ответ Егор Куценко
Интересно , чем так привлекает, эта самая "переписанность" Природу и себя ведь все равно не обманешь
Потому что у нас еще с 90-ых годов в детском футболе очень важны кубки и медали детских соревнований, поэтому тренеры брали в состав более старших пацанов в свой год. В регионах это широкая практика была
+7
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Владислав88
Ответ ЛыСъ
Понимаю, что деньги решают, но неужели так просто переписать дату рождения человеку? Св-во о роджении, архивы роддомов, ясли-сад-школа? Причем столько случаев типа всплывает, это же уголовка в конце концов.
На Кавказе очень легко. Почти также легко как в Африке.
+4
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tolobas
Ответ Егор Куценко
Интересно , чем так привлекает, эта самая "переписанность" Природу и себя ведь все равно не обманешь
На начальном этапе карьеры, лет до 16-17, ты будешь самый сильный.
+4
0
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ParvizLNDRreal
Вранье. Играл в команде с парнем, который с Осетии. Так вот он 87 года рождения. Пацан рассказывал, что Алан всю жизнь с ними тренировался, и тут раз оказался 90 года рождения. Он переписанный это сто процентов.
+18
-14
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zho3716
Ответ ParvizLNDRreal
На то что эти слова были произнесены, да. Тем более пацан это не с какой-то злобой рассказывал, а просто как факт.
Слив засчитан
+4
-1
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Trash Talking
Ответ DrDro
и как, переписали или убили?)
Как в том анекдоте про дедушку и его рассказ про предложение немцев.
+4
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Вечно в бане
Ответ DrDro
и как, переписали или убили?)
Расстреляли меня, внучок. (с)
+5
-2
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Юрий Король
Ответ DrDro
и как, переписали или убили?)
Переписали, а потом убили.
+3
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artem 123
Ответ ParvizLNDRreal
Вранье. Играл в команде с парнем, который с Осетии. Так вот он 87 года рождения. Пацан рассказывал, что Алан всю жизнь с ними тренировался, и тут раз оказался 90 года рождения. Он переписанный это сто процентов.
я 88 года, тренер перевел тренироватся с 86 годом. Только на игры ездил с 88 годом, а тренировался с 86. Было на много легче в играх со сверстниками. Так же выходил на игры за 86 год. Тренер верил в меня, жаль не получилось оправдать его надежд.
+2
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porosenochek
Скажите пожалуйста, если Алан переписанный - гол Марио хорватам отменят?
+3
-1
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tolobas
Ответ goshforever
"если есть какой-то тест, который выявляет точно" Кольца на древесине можно посчитать в случае российских футболистов
Прям только российских, и прям всех. У Дзагоева с техникой все в порядке, например
+2
0
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Topordo
Ответ last_guard
Угу, он был стеклянным, еще неизвестно что хуже...
Это не его вина, а его беда.
+3
-1
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Iwer
Вот звездобол, все в спортивной школе знали, что в то время из Владикавказа под патронажем Газзаева всех +3 года везли, в частности помимо него, Джавадов из сборной Азербайджана за 89 приехал играть и после игр когда нам по 15 лет садился в машину за руль и уезжал
+5
-3
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Артём Кочешев
"я 87го года, отец реально хотел записать 91-м годом – отговорил Осинькин, мол это уже перебор. Давайте говорит хотя бы 90-го."
+4
-2
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ЛыСъ
Понимаю, что деньги решают, но неужели так просто переписать дату рождения человеку? Св-во о роджении, архивы роддомов, ясли-сад-школа? Причем столько случаев типа всплывает, это же уголовка в конце концов.
+1
0
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Алексей Ненахов
Ответ goshforever
"если есть какой-то тест, который выявляет точно" Кольца на древесине можно посчитать в случае российских футболистов
У Васи и Леши Березуцких кольца точно должны быть , а вот Алан техничным парнем был
+2
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Всё знаю
Ответ Юрий Король
Переписали, а потом убили.
Потом вернули прежний возраст и снова убили.
+1
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Алексей Агеев
Ответ Егор Куценко
Интересно , чем так привлекает, эта самая "переписанность" Природу и себя ведь все равно не обманешь
Да вроде очевидно же. Парню, например, 16 лет. Он переписан на 2 года. Играет с 14-летними. На их фоне смотрится более мощным, физически более развитым. Попадает в поле зрения скаутов - получает шанс перейти в молодежку большого клуба. А там уж как повезет. Потому что большинство таких шансов не получает вовсе.
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Astin
Ответ CaSpeR-13
так вроде нередкая история когда люди не по возрасту тренируются
как Акинфеев к примеру
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milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Владислав88
На Кавказе 90 % футболистов и других спортсменов переписанные, иначе на ни в какие высшие лиги они никогда бы не смогли пробиться, занимают тупо чужие места по блату...
надеюсь 88 это год рождения, а не клеймо идиота))
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Всё знаю
Ответ ЛыСъ
Понимаю, что деньги решают, но неужели так просто переписать дату рождения человеку? Св-во о роджении, архивы роддомов, ясли-сад-школа? Причем столько случаев типа всплывает, это же уголовка в конце концов.
На Кавказе это была распространённая практика.
И документы подделать не составляет проблем)
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ParvizLNDRreal
Ответ zho3716
Слив засчитан
Тебе сколько лет юноша? Что за глупости про квартиру ставишь ? 🤦🏾‍♂️
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Всё знаю
Ответ Егор Куценко
Интересно , чем так привлекает, эта самая "переписанность" Природу и себя ведь все равно не обманешь
Переписанному легче попасть в команду мастеров.
Потому что по детям год-два решает многое.
Правда не факт, что потом заиграет- ибо там уже мужики будут.
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Поцелуй Оздоева
Ответ ParvizLNDRreal
Вранье. Играл в команде с парнем, который с Осетии. Так вот он 87 года рождения. Пацан рассказывал, что Алан всю жизнь с ними тренировался, и тут раз оказался 90 года рождения. Он переписанный это сто процентов.
А сейчас-то ему уже какой смысл врать?
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Всё знаю
Ответ CaSpeR-13
так вроде нередкая история когда люди не по возрасту тренируются
Конечно не редкая, когда возраст переписан))
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Сергей Павлов
Ответ Дмитрий Рабко
Предложила мне как-то фея хорошую память или блинный член. Я уже и не помню, что я тогда выбрал.
Простите, блинный? Со сметаной хоть?
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Дмитрий Рабко
Ответ DrDro
и как, переписали или убили?)
Предложила мне как-то фея хорошую память или блинный член. Я уже и не помню, что я тогда выбрал.
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qiqe
как же доставляют истории тех кто тренировался с Дзагой
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Всё знаю
Про Дзагоева давно такой слух ходил.
Тем более на Кавказе это очень распространено было.
Наш тренер рассказывал, как в 15 или 16 лет поехали на турнир в Грузию, играли против грузинской команды.
Так за бровкой бегал мальчик и кричал игроку -папа давай, папа давай!))
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MstAndreev
Василий Березуцкий: "Не стал спорить. Слишком легкий заработок!"
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Матрос Кот
Тут пишут,как такое возможно переписать? Там все возможно. Даже детей узаканивали,которых вообще не было,для льгот и маткапитала. А понижать возраст в спорте,это еще со времен СССР. За победы тренер получает деньги,звание,а в союзных республиках еще и прочие блага. Ничего не изменилось.
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Владислав88
На Кавказе 90 % футболистов и других спортсменов переписанные, иначе на ни в какие высшие лиги они никогда бы не смогли пробиться, занимают тупо чужие места по блату...
+2
-2
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Егор Куценко
Интересно , чем так привлекает, эта самая "переписанность"
Природу и себя ведь все равно не обманешь
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