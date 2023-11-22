Маврин – игрок года в медиафутболе. Василий ушел из «Амкала» летом и выиграл Медиалигу с «Титаном»

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Василий Маврин получил награду лучшему игроку года в медиафутболе.

34-летний хавбек, набрав в голосовании 21 балл, опередил хавбека 2Drots Владислава Ослоновского (2-е место, 15 баллов) и вратаря «БроукБойз» Ивана Зирикова (3-е место, 9 баллов).

Также на приз претендовали: Дмитрий Сычев, Гаучо, Манна, Алекс Стиль, Гудай, Саля, Сэмио (все – 2Drots), Мазур, Илья Давыдов (оба – «БроукБойз»), Артур Газданов, Алекс ( оба – «Родина Медиа»), Кирилл Бирюков («Титан» / 2Drots), Кутуз («Титан» / ФК «10»).

Маврин летом покинул «Амкал» и после выступления за ФК «Деньги» на МКС перешел в «Титан», в составе которого выиграл четвертый сезон Winline Медиалиги.

В этом месяце стало известно, что Маврин победил в проекте «Хочу в «Амкал»: возвращение домой» и в качестве приза выбрал контракт с клубом.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

3 комментария

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Buharoid
Очень важная новость. А какой бык-осеменитель признан лучшим в Смоленской области?
+3
-2
+1
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Назар Игорь
Несмотря на резко негативное отношение к этому медиадерьму подавляющего большинства пользователей сайт упорно публикует эти вбросы, причëм в разделе " главные".
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