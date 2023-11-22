Маврин – игрок года в медиафутболе. Василий ушел из «Амкала» летом и выиграл Медиалигу с «Титаном»
Василий Маврин получил награду лучшему игроку года в медиафутболе.
34-летний хавбек, набрав в голосовании 21 балл, опередил хавбека 2Drots Владислава Ослоновского (2-е место, 15 баллов) и вратаря «БроукБойз» Ивана Зирикова (3-е место, 9 баллов).
Также на приз претендовали: Дмитрий Сычев, Гаучо, Манна, Алекс Стиль, Гудай, Саля, Сэмио (все – 2Drots), Мазур, Илья Давыдов (оба – «БроукБойз»), Артур Газданов, Алекс ( оба – «Родина Медиа»), Кирилл Бирюков («Титан» / 2Drots), Кутуз («Титан» / ФК «10»).
Маврин летом покинул «Амкал» и после выступления за ФК «Деньги» на МКС перешел в «Титан», в составе которого выиграл четвертый сезон Winline Медиалиги.
В этом месяце стало известно, что Маврин победил в проекте «Хочу в «Амкал»: возвращение домой» и в качестве приза выбрал контракт с клубом.
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.
Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.
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