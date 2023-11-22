Вратарь Кубы Моргадо: «Играли с Чили и Уругваем, но Россия намного сильнее. Она может конкурировать с сильнейшими европейскими сборными»

Вратарь сборной Кубы назвал Россию сильнейшей командой, против которой играл.

В товарищеском матче 20 ноября сборная России разгромила команду Кубы со счетом 8:0. В концовке матча Исмель Моргадо отразил удар Сергея Пиняева с пенальти.

«У вас очень сильная сборная, если честно. Это одна из лучших сборных, с которой мы когда-либо играли. Мы играли со сборными , , но сборная России намного сильнее.

Ваша команда может даже конкурировать с сильнейшими европейскими сборными. Вам нужно только верить в это и продолжать работать. Россия ведь обыграла сборную Испании на чемпионате мира в 2018 году», – сказал Моргадо.

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