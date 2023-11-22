Вратарь Кубы Моргадо: «Играли с Чили и Уругваем, но Россия намного сильнее. Она может конкурировать с сильнейшими европейскими сборными»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Чили по футболу Сборная Уругвая по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Исмель Моргадо Футбол

Вратарь сборной Кубы назвал Россию сильнейшей командой, против которой играл.

В товарищеском матче 20 ноября сборная России разгромила команду Кубы со счетом 8:0. В концовке матча Исмель Моргадо отразил удар Сергея Пиняева с пенальти.

«У вас очень сильная сборная, если честно. Это одна из лучших сборных, с которой мы когда-либо играли. Мы играли со сборными Чили, Уругвая, но сборная России намного сильнее.

Ваша команда может даже конкурировать с сильнейшими европейскими сборными. Вам нужно только верить в это и продолжать работать. Россия ведь обыграла сборную Испании на чемпионате мира в 2018 году», – сказал Моргадо.

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23 комментария

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Drob003
Бутсы отрабатывает
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Всеволод Бобров
ахаха, юзеры спортса такое не оценят, вот если бы ты сказал, что Россия играть не умеет, то тут полное согласие было, а так жди комментариев какой ты дурачок и ничего не понимаешь))
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bat90
В последний раз Россия встретилась с Уругваем на домашнем ЧМ – счет 0-3... Даже сейчас уругвайцы намного сильнее, раз недавно обыграли в гостях Аргентину, и Бразилию
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Всеволод Бобров
Ответ Gleb
Юзеры спортса помнят, какими были результаты матчей с европейскими командами. Например, 2 года назад на Евро Особенно последний матч был хорош с Данией
а, ну если 2 года назад так было значит и всегда так будет, логично логично))
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Всеволод Бобров
Ответ bat90
В последний раз Россия встретилась с Уругваем на домашнем ЧМ – счет 0-3... Даже сейчас уругвайцы намного сильнее, раз недавно обыграли в гостях Аргентину, и Бразилию
просто с Кубой не основа Уругвая играла недавно, поэтому он так и сказал может. А вот на счет Чили согласен, что мы сильнее на данный момент.
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Krauvec Cool
Ну тут по факту. Боятся Россию и отстранили. Ушлепки
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Killiannnn
Нынешним Чили да, с нынешним Уругваем нет)
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igls54
Мало заплатили, а так бы Россия - чемпион Европы и даже мира
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Гаврила Ардалионович
Ну, когда-то если не сильнейшие, то в ряду Сербии, Чехии, Австрии, Турции вполне себе. Как будет после того, как вся эта пакость закончится, одним Богам известно. Может быть ника не будет. После лебединого озера, видимо.
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Gleb
Ответ Всеволод Бобров
а, ну если 2 года назад так было значит и всегда так будет, логично логично))
Всегда не будет потому что матчей с нормальными командами больше не будет
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Piffy
Ответ Всеволод Бобров
а, ну если 2 года назад так было значит и всегда так будет, логично логично))
Логично, что если ни с кем не играть, то можно говорить и думать, что хочешь. Уровень Дании и Уругвая я могу спокойно прикинуть посмотрев на их состав, футболистов такого уровня и близко нет у России.
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Всеволод Бобров
Ответ Piffy
Логично, что если ни с кем не играть, то можно говорить и думать, что хочешь. Уровень Дании и Уругвая я могу спокойно прикинуть посмотрев на их состав, футболистов такого уровня и близко нет у России.
так дания 2:1 Сан-Марино еле побеждает какой там уровень?)
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Всеволод Бобров
Ответ Gleb
Всегда не будет потому что матчей с нормальными командами больше не будет
ахаха, ага, а то я и гляжу Германия не играет в футбол
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Всеволод Бобров
Ответ Иван Прошкин
А,ну если 5 лет назад по пенальти обыграли Испанию , значит всегда так и будет, логично логично ))
я так и не писал, у нашей сборной полно хороших результатов
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