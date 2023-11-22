Прокуратура запросила 10 лет тюрьмы для бывшего главы ЦСП Александра Кравцова

Теги Александр Кравцов Центр спортивной подготовки Р-Спорт Биатлон

Прокуратура запросила 10 лет лишения свободы для экс-главы ЦСП Александра Кравцова.

Прокурор также запросил суд назначить Кравцову штраф и лишение права занимать должность руководителя в течение трех лет.

Другим лицам, проходящим по делу, прокуратура запросила по восемь лет заключения.

Александр Кравцов возглавлял Центр спортивной подготовки сборных команд России с 2009 года. С 2014 по 2018 год являлся главой Союза биатлонистов России.

Его арестовали в сентябре 2020 года, он обвиняется по статье 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). 

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3 комментария

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maks44
Ого, 10 лет! Он же ценники в магазине не менял и пластиковыми стаканчиками не кидался. Почему так много?
+2
-1
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Beriya
Офигенно спортивная новость!
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Боевой Бурят Путина
На Кравцове клейма ставить некуда, но не верю, что ему дадут реальный срок. Если и дадут, то вскоре освободят от наказания по состоянию здоровья, заменят на условный, или условно-досрочно. В общем «гуманизируют» наказание 99,9%
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