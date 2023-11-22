Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году.

«Команды Занзибара и Танзании не против сыграть с вашей командой в России или принять сборную у себя в следующем году.

Эти вещи обсуждались 16 ноября на спортивном форуме в Москве. Мы обсудили некоторые вопросы сотрудничества с менеджерами и организаторами соревнований из РФС.

На сегодняшний день между нашими федерациями не ведутся переговоры по организации товарищеского матча, но в будущем мы вернемся к ним.

Есть ряд проблем: логистика и тот факт, что Занзибар не является членом . Однако мы желаем, чтобы в будущем наши сборные и клубы играли между собой.

Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, еще со времен СССР, и мы дорожим всеми отношениям с вашей страной, в том числе и спорте», – сказал президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир.

Занзибар не входит в состав членов ФИФА, так как является автономией в составе Республики Танзания. Игроки сборной Танзании могут играть за команду Занзибара.

8:0! Россия феерично размолола Кубу, которая купила бутсы в волгоградском ТЦ

Зачем нам сейчас нужна сборная России

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?