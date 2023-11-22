Занзибар и Танзания готовы сыграть с Россией в 2024 году: «Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией»
Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году.
«Команды Занзибара и Танзании не против сыграть с вашей командой в России или принять сборную у себя в следующем году.
Эти вещи обсуждались 16 ноября на спортивном форуме в Москве. Мы обсудили некоторые вопросы сотрудничества с менеджерами и организаторами соревнований из РФС.
На сегодняшний день между нашими федерациями не ведутся переговоры по организации товарищеского матча, но в будущем мы вернемся к ним.
Есть ряд проблем: логистика и тот факт, что Занзибар не является членом ФИФА. Однако мы желаем, чтобы в будущем наши сборные и клубы играли между собой.
Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, еще со времен СССР, и мы дорожим всеми отношениям с вашей страной, в том числе и спорте», – сказал президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир.
Занзибар не входит в состав членов ФИФА, так как является автономией в составе Республики Танзания. Игроки сборной Танзании могут играть за команду Занзибара.
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В первом случае даже на логистике можно сэкономить, прямо из шкафчика в раздевалке на тренировочной базе выйти на нужное поле
Так что можно сыграть сразу три матча, с Танзанией, Занзибаром и Танганьику не обидеть.
Если они и на поле будут столь же убийственно беспощадны, нам конец.
«Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо»
Сколько долгов списали и еще обещают списать?
Нет, ни то, что я сомневаюсь в принятых там наверху решениях. Просто сверить впечатления от происходящего решил. Нормаль же всё, да? Беспокоиться не о чем?
—Конечно! А что это?
пляжи Занзибара довольно хороши, между прочим.
Вашим детям помогу.
Только где же вы живёте?
На горе или в болоте?»
«Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо».
И встал Айболит, побежал Айболит.
По полям, но лесам, по лугам он бежит.
И одно только слово твердит Айболит:
«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»