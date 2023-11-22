Занзибар и Танзания готовы сыграть с Россией в 2024 году: «Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА сборная Танзании товарищеские матчи (сборные) Футбол

Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году.

«Команды Занзибара и Танзании не против сыграть с вашей командой в России или принять сборную у себя в следующем году.

Эти вещи обсуждались 16 ноября на спортивном форуме в Москве. Мы обсудили некоторые вопросы сотрудничества с менеджерами и организаторами соревнований из РФС.

На сегодняшний день между нашими федерациями не ведутся переговоры по организации товарищеского матча, но в будущем мы вернемся к ним.

Есть ряд проблем: логистика и тот факт, что Занзибар не является членом ФИФА. Однако мы желаем, чтобы в будущем наши сборные и клубы играли между собой.

Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, еще со времен СССР, и мы дорожим всеми отношениям с вашей страной, в том числе и спорте», – сказал президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир.

Занзибар не входит в состав членов ФИФА, так как является автономией в составе Республики Танзания. Игроки сборной Танзании могут играть за команду Занзибара.

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95 комментариев

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el ruso guapo
В спортмастере уже готовятся к приезду. Лучшие демиксы вынули за 3700
+120
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Nickolay Lyskov
Надо заметить, что Занзибар и Танзания - это не Тринидад и Тобаго какой-то, а две разных страны, и против 11 наших богатырей будут сражаться 22 игрока одновременно.
+84
-3
+81
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Печорин
Лучше бы с Лимпопо сыграли. Но и так неплохо.
+60
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Atsuktuvas
Заодно можно будет подписать договора о сотрудничестве в космической сфере. Ну, чтобы два раза не вставать...
+34
-2
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Nicolas Erfe
Ответ Марат Люсьеныч
Жду серию игр с островами Кука
их там сожрут, для чего то пригодятся все таки
+26
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Леван Мкртчян
А еще можно сыграть товарищеские матчи с Нарнией, Готемом , Зионом и страной ОЗ.
В первом случае даже на логистике можно сэкономить, прямо из шкафчика в раздевалке на тренировочной базе выйти на нужное поле
+33
-11
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Жэд Кэлэд
Ответ Nickolay Lyskov
Надо заметить, что Занзибар и Танзания - это не Тринидад и Тобаго какой-то, а две разных страны, и против 11 наших богатырей будут сражаться 22 игрока одновременно.
Танзания = ТАНганьика + ЗАНзибар.
Так что можно сыграть сразу три матча, с Танзанией, Занзибаром и Танганьику не обидеть.
+19
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+18
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RusSt
Это проверка на географию какая то? Занзибар же это итак часть Танзании
+16
0
+16
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U
"Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. "

Если они и на поле будут столь же убийственно беспощадны, нам конец.
+17
-1
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Марат Люсьеныч
Жду серию игр с островами Кука
+16
-2
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RusSt
Ответ Nickolay Lyskov
Надо заметить, что Занзибар и Танзания - это не Тринидад и Тобаго какой-то, а две разных страны, и против 11 наших богатырей будут сражаться 22 игрока одновременно.
Так это же одна страна в чем прикол
+13
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Жаргал Шадапов
Ответ Леван Мкртчян
А еще можно сыграть товарищеские матчи с Нарнией, Готемом , Зионом и страной ОЗ. В первом случае даже на логистике можно сэкономить, прямо из шкафчика в раздевалке на тренировочной базе выйти на нужное поле
С Готемом получилось бы дерби🤔
+14
-4
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Фанат Сан-Марино
Ответ Nicolas Erfe
Нужны ещё Джибути, Эствани, Лесото, Бурунди. Подтянем знание географии у россиян, хоть какая то польза будет.
Скорее всего не РФС занимается делами сборной, а Русское Географическое Общество
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игрочишка всея руси
Папуа новая Гвинея следующие ,следом острова Фиджи
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flash166
Если что сборная Занзибара не является членом фифа, и вообще остров Занзибар часть Танзании
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Упасть бы ниц и ницше
о, уже и про клубы заговорили. "Занзенит" - многократный чемпион Занзибара
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RusSt
Ответ Печорин
Лучше бы с Лимпопо сыграли. Но и так неплохо.
Так это же они и есть по сути

«Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо»
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Любезный Коссутий
Ответ flash166
Если что сборная Занзибара не является членом фифа, и вообще остров Занзибар часть Танзании
Танзания, в ответ, сыграет с Сахалином
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yakpopov
Ответ RusSt
Не совсем так отдельно матч с Папуа и отдельно с Новая Гвинея
И отдельно с каждым островом Фиджи
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Oleg Olegov
А Баклажан из Жмурок будет играть?
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Антиглор17
С Занзибаром лучше на выезде, инфа 100%
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Indurain Larraya
Еще пара лет такой изоляции - и окажется что какой-нибудь Чалов машет ручкой Шампуню и Даеи и становится лучшим бомбардиром в истории за сборную
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goshforever
Ответ RusSt
Это проверка на географию какая то? Занзибар же это итак часть Танзании
У Занзибара есть своя бонусная сборная, которая кое-где даже играет иногда. А ля Каталония с Басконией и Галисией
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SaudiLiga>Mls
Ответ Oleg Olegov
А Баклажан из Жмурок будет играть?
Не, он за Эфиопию уже заявлен =)
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Nicolas Erfe
Нужны ещё Джибути, Эствани, Лесото, Бурунди. Подтянем знание географии у россиян, хоть какая то польза будет.
+7
-3
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lus
«Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией».
Сколько долгов списали и еще обещают списать?
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Саша Пушкин
Ответ el ruso guapo
В спортмастере уже готовятся к приезду. Лучшие демиксы вынули за 3700
Кто-то следит и разбирается, всё ли идет по плану, так изначально задумано было?
Нет, ни то, что я сомневаюсь в принятых там наверху решениях. Просто сверить впечатления от происходящего решил. Нормаль же всё, да? Беспокоиться не о чем?
+11
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Cruel Snake
—Вы сыграете против нас в футбол!
—Конечно! А что это?
+4
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Саша Пушкин
Ответ Oleg Olegov
А Баклажан из Жмурок будет играть?
Он русский!
+3
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Этот Райола хочет денег
Поиски самой отст...в смысле самой достойной сборной-партнера продолжаются!
+3
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Аврал
Для уточнения,это одна и та же страна.Остравная часть Занзибар,материковая Танганьика,а вместе-Танзания.
+3
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Nickolay Lyskov
Ответ Жэд Кэлэд
Танзания = ТАНганьика + ЗАНзибар. Так что можно сыграть сразу три матча, с Танзанией, Занзибаром и Танганьику не обидеть.
Там настолько сложная матрешка, что можно предположить, что будут игры с Занзибаром без Танганьики, Занзибаром с Танганьикой, объединенной командой Танзании, сборной автономии Занзибар, сборной архипелага Занзибар и черт еще знает, с кем, но эти острова способны заполнить международный календарь игр сборной России на годы вперед.
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Dinamik1
Еще Айболит там был.Так что наши футболеры не первые.
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murat.rayanov83@icloud.com
Гондурас тоже не против игры с Россией
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murat.rayanov83@icloud.com
Игра пройдет в Катманду
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Recreated
Ответ el ruso guapo
В спортмастере уже готовятся к приезду. Лучшие демиксы вынули за 3700
Даже на демикс цену подняли, ппц!
+2
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Indurain Larraya
Ответ Георгий Михеев
Ну Даеи примерно таким же в Азии наклепал -)). А Нырялду да, злой будет. Но я думаю, что ФИФА не засчитает такой рекорд -))).
Да пофиг. Я бы на месте РФС каждую неделю играл товарняки с Кубой, Брунеем, Науру, а на выходе из санкций требовал бы на серьезных щах засчитать все рекорды
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ivanessense
Ответ Максим Белолипцев
Комментарий удален модератором
Сами с собой что ли? Ведь это ж Россия - Мордор. Тогда уж против Валинора, Гондора или хоть Рохана какого-нибудь на худой конец.
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Максим Столбов
Если Вы в случае проигрыша зажарите и съедите их на жертвенном костре, то да, да и ещё раз да.
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Заболотный о_О
Это что, анекдот?
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leon01
главное чтобы наших не сьели после игры.а то и вовремя
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Andrei Novikov
а Мадагаскар!?
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Nicolas Erfe
Сейчас футболисты и РФС прохавают схему, и потом будут матчи с Сейшелами, Мальдивами, потом Доминикой и Доминиканской республикой, потом снова с Кубой, но уже у них, а потом проедутся на круизном лайнере по Карибам и Океании и все в рамках турне сборной России.
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Nicolas Erfe
Ответ Фанат Сан-Марино
Скорее всего не РФС занимается делами сборной, а Русское Географическое Общество
можно ещё всякие передачи об их культуре перед матчем делать, матч ТВ людит перед матчем потрындеть, всяко интереснее будет
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Аркус
Мы живём на Занзибаре,в Калахари и Сахаре ...
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Любезный Коссутий
а почему бы не организовать матчи на выезде?
пляжи Занзибара довольно хороши, между прочим.
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Любитель шпилей
Предлагаю на матч с Занзибаром выставить сборную Сахалина
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вовочка6762
«Ладно, ладно, побегу,
Вашим детям помогу.
Только где же вы живёте?
На горе или в болоте?»
«Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо».
И встал Айболит, побежал Айболит.
По полям, но лесам, по лугам он бежит.
И одно только слово твердит Айболит:
«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»
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EvGe
Ответ flash166
Если что сборная Занзибара не является членом фифа, и вообще остров Занзибар часть Танзании
А кого это...?
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ta-tosha
Спортс вошел во вкус, троллинг продолжается :)
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