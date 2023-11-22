Английские клубы не наняли нужное по Кодексу многообразия число темнокожих, азиатов и женщин. Им придется публиковать данные об этническом и гендерном составе сотрудников с 2024-го

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Английские клубы не выполнили критерии Кодекса многообразия.

В 2020 году Футбольная ассоциация Англии (FA) создала Кодекс многообразия по этническому и гендерному разнообразию, предполагающий приглашение на работу определенного числа темнокожих, азиатов и женщин. В 2022 году английские клубы не выполнили 6 из 8 критериев.

Как сообщили в FA, клубы, которые обещали поработать над этническим и гендерным разнообразием, коллективно не смогли достичь ни одной из своих ежегодных целей.

Исполнительный директор английской ассоциации Марк Буллингем сообщил, что со следующего года все клубы четырех ведущих дивизионов Англии в мужском футболе и двух лучших дивизионов в женском футболе будут обязаны публиковать информацию об этническом и гендерном составе сотрудников.

Так, прием на работу чернокожих, азиатских и смешанного происхождения кандидатов среди мужчин на 9% ниже нормы – 16% новых сотрудников при цели в 25%.

Отмечается, что некоторые клубы показали хорошие результаты – «Фулхэм», «Уолсолл» и «Вест Бромвич» достигли всех целей. Но такие большие клубы, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», выполнили максимум одну цель.

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66 комментариев

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Тмб68рус
Какой позор
+99
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Джа-Джа Бинкс
Но такие большие клубы, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», выполнили максимум одну цель.
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Внезапно оказалось, что когда дело касается высоких позиций и больших денег, клубы будут нанимать сотрудников, исходя из профессиональных качеств, а не каких-то там предписанных квот.
+78
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+77
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deadjoker
А любителей глины тоже обязаны нанимать?
+42
-5
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philshatalov
Ответ deadjoker
А любителей глины тоже обязаны нанимать?
Они все в FA и судейском корпусе сидят
+30
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Гиперактивный осьминог
А что карликов не нанимают? Одноглазых? Людей с фиолетовыми волосами? Людей старше 100 лет? Таджиков? Сплошная дискриминация!
+32
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GuruFutbola
А женщина афроазиат будет считаться за троих в статистике?
+23
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Peter Parker
а еще, между прочим, ни одного Мостового. Непорядок!
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Jade CAT Odessa
Ответ Джа-Джа Бинкс
Но такие большие клубы, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», выполнили максимум одну цель. ----- Внезапно оказалось, что когда дело касается высоких позиций и больших денег, клубы будут нанимать сотрудников, исходя из профессиональных качеств, а не каких-то там предписанных квот.
Тут ещё особенность в том, что не так-то легко в том же мерсисайде найти этих самых "чернокоже-лесбиянок" с нужными профессиональными качествами ибо район достаточно бедный и всякие мигранты предпочетают оседать не на реках Мерси, а "in that Lundun".
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Назар Игорь
Это уже за гранью. Если хороший работник белый, его не возьмут, возьмут плохого но чëрного.
+11
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Любезный Коссутий
время снять с Эвертона еще 10 очков.
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Любезный Коссутий
Ответ GuruFutbola
А женщина афроазиат будет считаться за троих в статистике?
а если она еще лесбиянка? это бонус?
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Pavelaznaurov
Совсем обалдели——- планы спускают,рапортуют об исполнении≤совсем как при СССР!!!!!!
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Guillermo
А вам не кажется, что в королевской семье недостаточное этническое многообразие?
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Пикачу82
Про геев почему забыли? По одному глиномесу в команде как отдай ложны быть!
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Арман Мартиросян
О дивный новый мир!
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Эльф из ФБК
"Фулхем, Уолсолл и Вест Бромвич достигли всех целей"
Фулхем - 16 в таблице из 20
Вест Бромвич - 7 из 24 (видимо, еще борются с наследием белой мужской силы)
Уолсолл - 16 из 24
Совпадение? Не думаю
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al
а сама FA идиотов в судьи по какому кодексу набирает?
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Любезный Коссутий
у МЮ есть Антони, он за 3в1 может сойти - латиноафроазиат.
кого там еще не хватает?
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Vlad Bukolov
Удивительно, что авторы этого положения не понимают, что это и есть расизм. Такая фиксация на различиях. Показатели - вместо одинакого отношения ко всем.
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R Kukhov
Интересно, а если клуб уговорит белого мужика чернокожей женщиной себя считать, это с квотами будет вдвойне помогать?

Типа сейчас есть левоногий инвертированный вингер, а будет инвертированный натурал.
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Ильмарчик
Потому что инклюзивность инклюзивностью, а когда дело доходит до обеспечения результата, и чтоб еще уборщики-азиаты кошельки не тырили, сразу все по другому.
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Magmi
А я думал на работу все-таки за скиллы берут
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Jade CAT Odessa
Идиоты!
Конечно, зачем правила ВАР улучшать, заниматся откровенно плохим уровнем судейства, наконец провести нормальное расследование спонсорских выплат - это же никому не нужно!
Вот долбанное "разнообразие" - это да, это мы можем!
Пример голливуда(Disney, Netflix) идиотов ничему не учит видимо.
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&_Bishep_&
Иногда мне кажется, что это какой то глупый сон.
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Циник Петербургский
Кодекс многообразия... Жду, когда каждого гражданина Великобритании ОБЯЖУТ по определенным дням недели быть "многообразными".
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Dmitry Smirnov
вот это правильно, это по взрослому. Ещё нужно лимит гетеросексуалов в командах ограничить, а то не понятно кто играет. Минимум один трансгендер должен быть в каждой команде, гулять так гулять.
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Альварес 9
Ответ deadjoker
А любителей глины тоже обязаны нанимать?
Этих в первую очередь ☝️
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Гамарджоба Генацвале
Нажимаешь чернокожего для статистики, а работает белый. Такс сказать чёрные души.
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Johnie
Ответ Тмб68рус
Какой позор
«Это какой-то позор»)
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Фан Рубина
Ответ Эльф из ФБК
Как новость про инклюзивность, так автор Игорь Новиков Влияние Эстонии оно такое
При этом в "инклюзивной" Эстонии есть категория неграждан.
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Arty Novikoff
Должны принимать на работу не по личным и профессиональным качествам, а по цвету кожи или полу?

Дискриминация, расизм и сексизм в чистом виде. Со всеми доказательствами.

Неужели никто не подаст на них в суд?
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Пользователь Имени
А этот Марк Буллингем тоже по квоте? Больно "говорящая" фамилия )
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Эльф из ФБК
Как новость про инклюзивность, так автор Игорь Новиков
Влияние Эстонии оно такое
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Jan Paskel
насчёт азиатов явный прокол, могли таджиков в уборщики набрать
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Птюч, Ёж.
Если это не загнивающий Запад, то что это?
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fussballer
Сол Кэмпбелл, твой выход!
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Михаил Алексеев
Идиотизм 🤦‍♂️
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Илья Ганин
Вопрос: а зачем?
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Вадим flanec
Что за идиотизм?
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Avior
HR: "У Вас отличные результаты тестов, но вы нам не подходите, потому что вы белый, мужчина, натурал. То ли дело Мгамга, пусть не умеет читать и писать, зато всё остальное сходится."
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Фан Рубина
Кому надо работу работать - тот саботирует эти глупости.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Guillermo
А вам не кажется, что в королевской семье недостаточное этническое многообразие?
так там же появилась актриса с африканскими корнями
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Aleksandr Danilov
Может как у нас во времена лимита, когда на сидели на лавке воспитанники академий, будут сидеть на лавке пару геев и женщин только чобы попасть под критерии?
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Max9999
Что они себе позволяют?! Понабрали белых и сидят довольные.
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tolobas
Кодекс многообразия - это по сути кодекс расизма по отношению к белым. Надо делать предпочтение каким-то нациям, цветным и пр. не зависимо от их профессионального уровня. В общем, бредятина
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Writer 1
Белые в США не ноют, что Азиаты больше получают, но Черные ноют о разисме в сторону белых, хотя в Калифорнии они живут за счёт налоговых поступлений от Азиатов. Мигранты из Гонконга и Пакистана не говорят об ущемлении, ибо они, а в особенности последние в среднем зарабатывают в 2 раза больше, чем мигрант из Европы. Какой к черту кодекс?
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Nicolas Erfe
Т.е. я, допустим, владелец клуба и должен выгнать хорошего белокожего сотрудника, чтобы на его место взять чернокожего/азиата/индуса и прочих, который не будет справляться с работой или будет, но гораздо хуже. Вот она справедливость. А ещё это расизм.
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Шевелёв Дмитрий
#####, но ведь это и есть расизм и гендерное неравенство
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Назар Игорь
Похожее было с Дидье Дешамом. Когда он в 2012 году впервые возглавил сборную то большинство игроков были белыми, и на него обрушили критику за малое количество тëмнокожих футболистов.
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vfhmsqqp7v
Ответ GuruFutbola
А женщина афроазиат будет считаться за троих в статистике?
А если еще и таджик 🤣
+6
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