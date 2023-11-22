Английские клубы не наняли нужное по Кодексу многообразия число темнокожих, азиатов и женщин. Им придется публиковать данные об этническом и гендерном составе сотрудников с 2024-го
Английские клубы не выполнили критерии Кодекса многообразия.
В 2020 году Футбольная ассоциация Англии (FA) создала Кодекс многообразия по этническому и гендерному разнообразию, предполагающий приглашение на работу определенного числа темнокожих, азиатов и женщин. В 2022 году английские клубы не выполнили 6 из 8 критериев.
Как сообщили в FA, клубы, которые обещали поработать над этническим и гендерным разнообразием, коллективно не смогли достичь ни одной из своих ежегодных целей.
Исполнительный директор английской ассоциации Марк Буллингем сообщил, что со следующего года все клубы четырех ведущих дивизионов Англии в мужском футболе и двух лучших дивизионов в женском футболе будут обязаны публиковать информацию об этническом и гендерном составе сотрудников.
Так, прием на работу чернокожих, азиатских и смешанного происхождения кандидатов среди мужчин на 9% ниже нормы – 16% новых сотрудников при цели в 25%.
Отмечается, что некоторые клубы показали хорошие результаты – «Фулхэм», «Уолсолл» и «Вест Бромвич» достигли всех целей. Но такие большие клубы, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», выполнили максимум одну цель.
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Внезапно оказалось, что когда дело касается высоких позиций и больших денег, клубы будут нанимать сотрудников, исходя из профессиональных качеств, а не каких-то там предписанных квот.
Фулхем - 16 в таблице из 20
Вест Бромвич - 7 из 24 (видимо, еще борются с наследием белой мужской силы)
Уолсолл - 16 из 24
Совпадение? Не думаю
кого там еще не хватает?
Типа сейчас есть левоногий инвертированный вингер, а будет инвертированный натурал.
Конечно, зачем правила ВАР улучшать, заниматся откровенно плохим уровнем судейства, наконец провести нормальное расследование спонсорских выплат - это же никому не нужно!
Вот долбанное "разнообразие" - это да, это мы можем!
Пример голливуда(Disney, Netflix) идиотов ничему не учит видимо.
Дискриминация, расизм и сексизм в чистом виде. Со всеми доказательствами.
Неужели никто не подаст на них в суд?
Влияние Эстонии оно такое