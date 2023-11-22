Английские клубы не наняли нужное по Кодексу многообразия число темнокожих, азиатов и женщин. Им придется публиковать данные об этническом и гендерном составе сотрудников с 2024-го

Английские клубы не выполнили критерии Кодекса многообразия.

В 2020 году Футбольная ассоциация Англии (FA) создала Кодекс многообразия по этническому и гендерному разнообразию, предполагающий приглашение на работу определенного числа темнокожих, азиатов и женщин. В 2022 году английские клубы не выполнили 6 из 8 критериев.

Как сообщили в FA, клубы, которые обещали поработать над этническим и гендерным разнообразием, коллективно не смогли достичь ни одной из своих ежегодных целей.

Исполнительный директор английской ассоциации Марк Буллингем сообщил, что со следующего года все клубы четырех ведущих дивизионов Англии в мужском футболе и двух лучших дивизионов в женском футболе будут обязаны публиковать информацию об этническом и гендерном составе сотрудников.

Так, прием на работу чернокожих, азиатских и смешанного происхождения кандидатов среди мужчин на 9% ниже нормы – 16% новых сотрудников при цели в 25%.

Отмечается, что некоторые клубы показали хорошие результаты – « », « » и « » достигли всех целей. Но такие большие клубы, как « », « », « » и « », выполнили максимум одну цель.

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